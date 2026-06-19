ユーソナー、電話なしですぐWeb会議に移行できる「瞬間インテント」（特許出願中）を提供～Web上での「関心の瞬間」を捉え、オンライン商談化までを支援～

ユーソナー株式会社

ユーソナー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役会長：福富 七海、代表取締役社長CEO：長竹 克仁、以下ユーソナー）は、独自技術を活用し、Web上の行動を起点に見込み客の関心の兆候をリアルタイムに検知し、適切なタイミングで商談への接続を支援するサービス「瞬間インテント」（特許出願中）の提供を開始したことをお知らせします。

「瞬間インテント」は、ユーソナーが提供するWeb会議をスムーズに開始できるサービス「会議ソナー」※1 を基盤に、Web上の行動シグナルなどの各種データを組み合わせて開発したサービスです。自社のWebサイトを閲覧している行動履歴から関心の兆候を捉え、適切なタイミングでオンライン商談へつなげる、新しい営業体験を目指しています。

ユーソナーの「瞬間インテント」の仕組みイメージ図

■ 「瞬間インテント」開発の背景

瞬間インテント 詳しくはこちら :https://usonar.co.jp/content/instantintent/?pr

従来の営業プロセスでは、問い合わせや資料請求などでリード獲得から営業が商談などで接点を持つまでに数日単位の時間差が生じやすく、その間に機会を逸してしまうケースも少なくありませんでした。またAIの普及により、意思決定に必要な情報は得やすくなりましたが、この意思決定は必ずしも合理性だけではなく、「今なら話してみたい」という感覚的・情緒的な要素も影響していることが分かっています。

■ 瞬間インテントとは

「瞬間インテント」は、日本最大の企業データベース「LBC」※2 とWeb閲覧履歴データ、マーケティングオートメーション（MA）/SFA情報を組み合わせ、見込み客のWeb行動をリアルタイムで検知し（ライブアクセス※3）、即時にオンライン商談への接続を支援するサービスです。

主な特徴は以下の通りです。

・ 商談につながりやすいターゲットの設定

・ Web行動発生から関心を検知

・ 検知したタイミングでオンライン商談へ接続

・ 従来のマーケティングオートメーション（MA）では捉えきれない“関心の高まり”も可視化

■ 今後の展開

ユーソナーは、実証実験を通じて得られた知見をもとに、「瞬間インテント」の機能改善や本格的なサービス化に向けた検討を進めてまいります。

あわせて、「プランソナー」※4 をはじめとする既存サービスや外部サービスとの連携を強化し、顧客・営業双方にとって、より良い体験の提供を目指してまいります。

注釈

※1:「会議ソナー」…電話やテレアポ中に画面共有が必要になった場合に、ストレスなく瞬時にWeb会議を開始できるサービスです。

商談相手に4桁の会議コードを発番してもらうだけですぐWeb会議を開始できます。煩わしさを排除した手軽さと、チャンスロスを防ぐ即時性が大きな強みです。ストレスなくWeb会議に移れるためテンポ良くオンライン商談を実現できます。

https://meetingsonar.go.usonar.jp/landing(https://meetingsonar.go.usonar.jp/landing)

※2:企業データベース「LBC」…日本全国の事業拠点に11桁の管理コードを採番した、日本最大の法人企業データベース。業種や売上高、利益、従業員数、固定IPアドレスなど豊富な企業の属性情報を紐付けて一元管理しています。取引先データを「LBC」と突合することで、取引先データのクレンジング、属性拡充、未取引企業の可視化をはじめ精微なターゲティングを可能にします。

日本最大…日本企業の本社及び事業拠点データ保有数の自社調査結果から（2026/6/１）

https://usonar.co.jp/service/usonar/index.php#serviceLbc(https://usonar.co.jp/service/usonar/index.php#serviceLbc)

※3:「ライブアクセス」…企業のIPアドレスから自社サイト来訪企業を判別し、プランソナーやGoogleアナリティクス上で活用できます。企業名以外にも業種や従業員数などが判別可能なため、LPや広告の効果検証や、来訪企業を営業リストとして利用することもできます。

※4:「プランソナー」…企業の経営戦略立案から実行までを一元管理できる革新的なプラットフォームです。迅速な意思決定が求められる現代のビジネス環境において、プランソナーは次世代の戦略ツールとして、戦略担当者やマーケティング担当者を強力にサポートします。

https://usonar.co.jp/content/plansonar/(https://usonar.co.jp/content/plansonar/)

＜ユーソナー株式会社について＞

1990年の設立当初より、法人間取引(ＢtoＢ)データ関連の課題に対応すべく、日本最大級の法人企業データベース「LBC」を独自に構築・維持してきました。高品質で正確なデータを収集整理する独自の技術と、人工知能など最先端の知見も駆使し、より精確なビジネス戦略の立案を支援するため、顧客データ統合ソリューション「ユーソナー」を提供しています。経営戦略プラットフォーム「プランソナー」や、企業情報＆名刺管理アプリ「ｍソナー」、登記情報ダウンロードツール「登記ソナー」などお客様の課題を解決できる様々なクラウドサービスを展開しています。

https://usonar.co.jp/service/usonar/

会社名:ユーソナー株式会社

所在地:東京都新宿区西新宿3丁目20-2 東京オペラシティ15階

代表者:代表取締役会長 福富 七海、代表取締役社長CEO 長竹 克仁

設立:1990年9月10日

株式上場:東京証券取引所グロース市場 証券コード 431A

業務内容:データベースマーケティング支援事業

URL:https://usonar.co.jp/

本件お問い合わせ先：ユーソナー株式会社 広報担当（桧山・高橋） メール：pr@usonar.co.jp