エスコンとモンテディオ山形「新スタジアム構想への出資決定について」の共同記者会見を実施

株式会社エスコン

株式会社エスコン（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤貴俊）および株式会社モンテディオ山形（本社：山形県山形市、代表取締役社長：相田健太郎）は、2026 年6 月15 日（月）、やまぎん県民ホールにて、新スタジアム構想への出資決定についての共同記者会見を実施いたしました。

本会見では、株式会社エスコンによる株式会社モンテディオフットボールパークへの最大50 億円の出資、ならびに株式会社モンテディオ山形の連結子会社化に関する経緯や目的について説明いたしました。両社代表より、2028 年8 月に開業を予定している新スタジアム構想のビジョンや新体制におけるクラブの今後の展望、2 社が協業することにより実現を目指す「スポーツを核としたまちづくり」について話しました。

※会見登壇者詳細は後述参照

【主催者コメント】株式会社エスコン 代表取締役社長 伊藤 貴俊

本日はお忙しい中お集まりいただき、誠にありがとうございます。ご出席いただいた皆様に深く感謝申し上げます。

新スタジアムは2026 年3 月に着工いたしました。山形の高いポテンシャルをいかに発信していけるか。スポーツと観光、また海外からのインバウンドも含めて、山形の魅力を大きく発信していける中心地にしていけるよう、皆様のお力をお借りしながら、県民、サポーターの皆様に『本当にこのスタジアムができてよかった』と思ってもらえるよう事業に取り組んでまい

ります。

【主催者コメント】株式会社モンテディオ山形 代表取締役社長 相田 健太郎

本日、皆様とこの場に立てることを心より嬉しく思います。3 月から無事に工事のスタートを切ることができました。

現在は2028 年8 月の開幕に向けた準備に奔走しております。本プロジェクトは、スタジアム建設が目的ではなく、完成後に地域や山形県をどう発展させていくのか、そうした未来を創るためのプロジェクトだと考えております。熱狂と興奮の聖地、そして『雪国からアジアへ』。スタジアムの完成がスタートです。クラブの夢はもちろん、地域の夢も乗せて、このプロジェクトを進めていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。

【ご来賓コメント(抜粋)】山形銀行 取締役頭取 佐藤 英司様

新スタジアム建設は、地域のポテンシャル向上に大きく貢献する象徴的なプロジェクトです。当行としても、地域の金融機関等と連携しながらスタジアムを核としたまちづくりに主体的に関わり、地方創生の実現に挑戦してまいります。

新スタジアムは、多機能な地域交流拠点として経済波及効果やコミュニティ活性化をもたらす重要な社会インフラとなります。現在、地元の有志企業と共に『協議会』を立ち上げる準備を進めております。新スタジアムが地域全体の価値向上に繋がることを大いに期待しております。本日は誠におめでとうございます。

【ご来賓コメント(抜粋)】山形県サッカー協会 会長 桂木 聖彦様

一時は暗礁に乗り上げたスタジアム構想ですが、クラブの必死の努力と、エスコン様の力強い参画によって再び前へ動き出しました。関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

新スタジアムは、山形の子どもたちが夢を育む『サッカーの聖地』となると同時に、地域社会に新たな息吹を吹き込むものです。さらに、スタジアム建設を模索する他のJ リーグクラブのモデルケースとなり、日本のサッカー界そのものを変える可能性を秘めた素晴らしい構想であると確信しております。

本記者会見の模様や詳細な発表内容につきましては、「PR TIMES TV」にて動画で公開しております。新スタジアム構想「Rediscovery YAMAGATA」に込めた想いや、今後の事業展開について詳しくお伝えしておりますので、ぜひ以下のリンクよりご覧ください。

▼PR TIMES TV 視聴URL :https://prtimes.jp/tv/detail/3160

＜お知らせ＞

山形県、天童市は、新スタジアム建設を契機とした地域活性化プロジェクトにおいて、企業版ふるさと納税の寄附受け付けを行っております。本プロジェクトは、株式会社モンテディオ山形、株式会社モンテディオフットボールパークが主体となって実施する天童市を中心に山形県広域の活性化を目的とした取組です。新スタジアムを拠点とする地方創生の趣旨にご賛同いただき、ご寄附を検討いただける企業様を募集いたします。

■企業版ふるさと納税の寄附金手続きについては、各自治体のホームページをご確認ください。

＜山形県＞

https://www.pref.yamagata.jp//020076/suposhin/20251028montedio_hurusatonouzei.html

＜天童市＞

https://www.city.tendo.yamagata.jp/municipal/shisaku/donation_to_new_stadium_.html

参考 2026 年2 月26 日公表 プレスリリース

J リーグ「モンテディオ山形」新スタジアム構想への出資および同クラブ運営会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ

https://www.es-conjapan.co.jp/news/7317/

※会見登壇者（写真左から順に）

山形県議会スポーツ議員連盟 事務局次長 齋藤俊一郎様

山形県議会スポーツ議員連盟 事務局長 佐藤正胤様

山形県議会スポーツ議員連盟 会長 矢吹栄修様

天童市 市長 新関茂様

株式会社モンテディオ山形 相田健太郎

株式会社エスコン 代表取締役社長 伊藤貴俊

山形県 観光文化スポーツ部 部長 黒田あゆ美様

株式会社山形銀行 取締役頭取 佐藤英司様

山形県サッカー協会 会長 桂木聖彦様

＜本件に関する問合せ＞

コーポレート本部 広報部 電話03-6230-9308