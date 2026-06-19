生成AI時代の保険DXを定義する「保険EXPO 2026」、注目の登壇プログラムを公開し、本日よりセミナー申込受付を開始

株式会社セミナーインフォ

株式会社セミナーインフォ（本社：東京都中央区、代表：小西 亘）と株式会社グッドウェイ（本社：東京都中央区、代表：藤野 宙志）は、2026年7月23日（木）に大手町プレイス ホール＆カンファレンスにて初開催する「保険EXPO 2026」について、注目の登壇プログラム詳細を公開。本日6月19日（金）に一部セッションの申込受付を開始いたしました。

■ 登壇プログラム詳細と申込受付について

エントリー（来場登録）する :https://service.goodway.co.jp/insurance_expo2026

本イベントでは、保険会社の実務トップランナーやテクノロジーの専門家を招き、生成AIの活用から顧客体験（CX）の革新、デジタル時代の品質管理まで、業界の最重要テーマを網羅する全14セッションを予定しております。

本日より、その中から特に注目度の高い主要セッションを先行して公開し、公式サイトにて参加申し込み受付を開始いたしました。今後も順次、追加プログラムの公開を予定しております。各セッション座席数に限りがございますので、ぜひお早めにお申し込みください。

■ 申込受付を開始した注目プログラム（一部抜粋）

【基調パネルディスカッション】

- K-1-1｜生成AI時代の金融・保険 ― 行政・経営・テクノロジーの交差点登壇者：金融庁（調整中）、二見 通 氏（アフラック生命保険株式会社 取締役専務執行役員）、久保 元人 氏（Anthropic Japan合同会社 金融事業責任者(Financial Services Industry Lead)）、岡田 拓郎 氏（金融データ活用推進協会（FDUA）代表理事／Trust株式会社 取締役会長）

【Customer Experience】

- B-1｜大樹生命における「お客さま本位の精神」とデジタルの融合登壇者：城出 武和 氏（大樹生命保険株式会社）、西野 創志 氏（テックタッチ株式会社）- C-1｜AX（AI Transformation）時代の保険会社経営のあり方登壇者：高部 陽平 氏（ボストン・コンサルティング・グループ）- C-2｜保険業界向けパーソナライズLINE活用術 ～One to Oneマーケティング実践のヒント～登壇者：三木 直志 氏（ペタビット株式会社）、柳田 幸太 氏（株式会社アグレックス）

【System Modernization】

- C-3｜DX時代の品質課題を解決「SKYATTで実現するテスト自動化」登壇者：岸本 剛治 氏（Ｓｋｙ 株式会社）

【Security & Risk Management】

■ 入場資格およびお申し込み方法

- C-4｜【保険業界の本人確認最前線】迫るIC読取義務化！対面・非対面対応のベストプラクティス登壇者：保科 秀之 氏（株式会社 Liquid）

本イベントの講演セッションにつきましては、金融機関（生命保険、損害保険、共済、少額短期保険、再保険、銀行、証券、保険代理店、および各社システム子会社・持株会社）にお勤めの方限定とさせていただきます。なお、展示エリアにつきましては、金融機関に加え、SIer、コンサルティングファーム、スタートアップなど、一般事業会社にお勤めの方もご来場いただけます。

以下の公式サイトより詳細をご確認の上、ご登録ください。

公式サイト・詳細・申込はこちら： https://service.goodway.co.jp/insurance_expo2026

■ 「保険EXPO 2026」開催概要

日 時：2026年7月23日（木）9:30 ～ 18:30

会 場：大手町プレイス ホール＆カンファレンス（東京都千代田区大手町2-3-1）

主 催：株式会社セミナーインフォ / 株式会社グッドウェイ

後 援：一般社団法人 金融データ活用推進協会（FDUA） / 特定非営利活動法人 金融IT協会（FITA） / GardTechコミュニティ

参加費：無料

対 象：金融機関（生命保険、損害保険、共済、少額短期保険、再保険、銀行、証券、保険代理店、

および各社システム子会社・持株会社にお勤めの方）、SIer、コンサルティングファーム、

スタートアップなど、一般事業会社にお勤めの方

入場区分：講演セッション） 金融機関（事前登録・審査制）

展示ブースエリア）金融機関、SIer、コンサルティングファーム、スタートアップなど、

一般事業会社にお勤めの方（事前登録制）

公式サイト：https://service.goodway.co.jp/insurance_expo2026

■ 主催者概要

【株式会社セミナーインフォ】

設立日：2005年8月1日

所在地：東京都中央区日本橋茅場町1-8-1 茅場町一丁目平和ビル 4階

代表者：代表取締役社長 小西 亘

事業内容：セミナー事業、顧客獲得代理事業、メディア事業

ホームページ：https://seminar-info.jp/

【株式会社グッドウェイ】

設立日：2006年7月14日

所在地：東京都中央区日本橋茅場町1-8-1 茅場町一丁目平和ビル 4階

代表者：代表取締役社長 藤野 宙志

事業内容：メディアプロモーション事業、イベント事業、事務局運営、人材育成事業

ホームページ：https://goodway.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

保険EXPO 2026運営事務局

https://si-forum.jp/contact/insurance_expo2026