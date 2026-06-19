イベントロゴ付き、限定商品を会場内で販売！ウイスキーの大規模試飲イベント「ウイスキーフェスティバル2026 in 大阪」

株式会社ウイスキー文化研究所

株式会社ウイスキー文化研究所（本社：東京都渋谷区、代表：土屋守）は、今年6月にATCホール（大阪市住之江区）で開催するウイスキーの大規模試飲イベント「ウイスキーフェスティバル2026 in 大阪」内でイベントのロゴを使用した限定商品を計9社の各ブースで販売することを発表しました。

【Webページ】https://whiskyfestival.jp/osaka2026/info/#16469

イベントのロゴマークを付けた限定商品を販売！

6月26日（金）、27（土）開催の「ウイスキーフェスティバル2026 in 大阪」では、イベントのロゴマークをつけた限定商品を各ブースで販売します。いずれの商品も数量限定となります。

【商品詳細】

ブースNo.8 リカーたぬきち

商品名：馬追蒸溜所×リカーたぬきちPB 3y6m ウィスキーカスクストレングス（PX・オロロソ）

2年バーボン樽の後、PXと オロロソ、それぞれオクタブ40Lに1.5年熟成しており、3年6ヶ月熟成のカスクストレングス54度になります。

容量：200ml

数量：25～30本程度

価格：各7,000円（税込）

馬追蒸溜所×リカーたぬきちPB 3y6m PX馬追蒸溜所×リカーたぬきちPB 3y6m オロロソ

ブースNo. 34 黄桜 丹波蒸溜所

商品名：19年貯蔵吟醸酒粕焼酎 （ウイスキーフェスティバル2026 in 大阪ラベル）

大阪会場から19年貯蔵になって登場！

希少な吟醸の酒粕を贅沢に使用した酒粕焼酎を19年間貯蔵しました。

華やかな吟醸の香りと長期熟成により、アルコール分40度とは思えないまろやかな口あたりが特長です。TWSC2024 銀賞。

価格：3,000円（税込）

19年貯蔵吟醸酒粕焼酎 （ウイスキーフェスティバル2026 in 大阪ラベル）

ブースNo. 35 日光街道小山蒸溜所

商品名：日光街道小山蒸溜所 ウイスキーフェスティバル2026 in 大阪限定 シングルグレーンジャパニーズウイスキー

2026年7月下旬発売予定の新商品「哲／TETSU REFINE【錬】」に先駆け、その原酒サンプルをウイスキーフェスティバル2026 in 大阪限定で特別販売いたします。発酵には清酒酵母を100％使用。グレーン原料には、日本酒造りの工程で生まれる酒米由来の吟醸粉を使用しています。日本酒蔵ならではの“吟醸”の思想をウイスキーへ再解釈し、繊細さ、余韻、そして発酵由来の静かな奥行きを追求しました。目指したのは、日本酒蔵だからこそ生み出せるジャパニーズウイスキー。「真のジャパニーズウイスキーとは何か」その問いに対する、哲／TETSUのひとつの暫定解を、ぜひお確かめください。

品目：ウイスキー

原材料名：グレーン（米）、モルト

分類：シングルグレーンジャパニーズウイスキー

アルコール度数：50％

数量：50本予定

価格：200ml 5,000円（税込）、50ml 1,500円（税込）

日光街道小山蒸溜所 ウイスキーフェスティバル2026 in 大阪限定 シングルグレーンジャパニーズウイスキー

ブースNo. 62 リカーズハセガワ本店

商品名：

１.ザ ファーキンウィスキー カンパニー ティーニニック オロロソ＆ＰＸ 2009

ニューフレンチオークの樽材とアメリカンオークの樽材を組み合わせてひとつの樽を作り、オロロソとペドロヒメネスのシェリーでシーズニングしたファーキン・カスタム・カスクで熟成。活き活きとした、元気がある味わいです。

数量：3本

価格：9,900円（税込）

ザ ファーキンウィスキー カンパニー ティーニニック オロロソ＆ＰＸ 2009

２.ザ ファーキンウィスキー カンパニーダルユーイン オロロソ＆アモンティリャード 2013

ニューフレンチオークの樽材とアメリカンオークの樽材を組み合わせてひとつの樽を作り、オロロソとアモンティリャードのシェリーでシーズニングしたファーキン・カスタム・カスクで熟成。柔らかくハーブ感のある味わいです。

数量：3本

価格：9,900円（税込）

ザ ファーキンウィスキー カンパニーダルユーイン オロロソ＆アモンティリャード 2013

ブースNo.72 長濱蒸溜所

商品名：

１.シングルモルト長濱 Tawny Port Cask オリジナルラベル

２.AMAHAGAN Basic ブレンド オリジナルラベル

初開催のプレミアムナイト限定樽材ガチャの景品として、オリジナルラベルのウイスキーをご用意しました。ご自分のお名前入りのラベルをレーザー刻印し、お持ち帰りいただけます。

シングルモルト長濱 Tawny Port Cask オリジナルラベルAMAHAGAN Basic ブレンド オリジナルラベル

ブースNo. 74 養父蒸溜所

商品名：Single Cask New Born Whisky

1stフィル バーボン樽 alc 61% カスクストレングス

容量：200ml

数量：50本

価格：5,000円（税込）

Single Cask New Born Whisky

ブースNo. 76 千代むすび酒造株式会社

商品名：Chiyomusubi Single Malt Japanese Whisky 林太郎 北条ワイン

ジャパニーズシングルモルトの林太郎を鳥取県の日本ワインである北条ワイン樽で熟成。

本ウイスキーフェスティバルのみの限定販売です。

数量：限定100本

価格：2,000円（税込）

Chiyomusubi Single Malt Japanese Whisky 林太郎 北条ワイン

ブースNo. 79 阿波乃蒸溜所

商品名：阿波乃蒸溜所バーボンカスク２年原酒

バーボン樽で熟成されたモルト原酒。

熟成期間は約２年と短期熟成で少し荒々しさもありながら、バニラやチョコレートを思わせる甘い立ち上がり、はちみつのようななめらかな舌触りと香ばしい余韻が楽しめます。

内容量：200ml

アルコール度数：62度

価格：4,000円（税込）

阿波乃蒸溜所バーボンカスク２年原酒

ブースNo. 82 富士北麓蒸留所

商品名：富士北麓蒸留所 ピーテッドモルト シングルカスク

本イベントのみ、限定販売する50ppmのヘビリーピーテッドモルトです。

本数：各部10本

価格：4,500円（税込）

イベント概要

富士北麓蒸留所 ピーテッドモルト シングルカスク

イベント名：ウイスキーフェスティバル2026 in 大阪

【Webページ】https://whiskyfestival.jp/osaka2026/

日時：2026年6月26日（金）プレミアムナイト 17:00～19:30

6月27日（土）第一部 10:00～13:30 ／ 第二部 14:30～18:00

全3部制（完全入替制）

会場：ATCホール

〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北2-1-10

https://whiskyfestival.jp/osaka2026/access/

入場料：プレミアムナイト3,500円（税込）

【第一部・第二部】各5,000円（税込）

※入場料のほか、別途「CLOUD PASS（クラウドパス）」システム利用料がかかります。

入場者数：各部1,700名限定（2日間合計5,100名・予定）

主催・企画・運営：ウイスキー文化研究所

出展企業（100社 2026年6月現在）

アサヒビール株式会社／朝日酒造株式会社／有明産業株式会社／阿波乃蒸溜所／井川蒸溜所／Whiskey&Co. Distillery Water Dragon／叡醂酒造株式会社／MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社／オーシャン貿易株式会社／お酒の美術館／尾鈴山蒸留所／ガイアフロー静岡蒸溜所／株式会社カスクアンドフォレスト／カスク サロン ド ケイ／月光川蒸留所株式会社／嘉之助蒸溜所／CAMPARI JAPAN株式会社／キウォンウイスキー蒸留所／木内酒造 八郷蒸溜所／喜界蒸溜所／黄桜 丹波蒸溜所／キリンビール株式会社／The Quaich Bar Osaka & THE AURIENTAL／久住蒸溜所／神戸蒸溜所／株式会社コートーコーポレーション／国分グループ本社株式会社／コルドンヴェール株式会社／サイズ酒販／サクラオブルワリーアンドディスティラリー／酒ハックプロジェクト株式会社／三郎丸蒸留所／サントリー株式会社／三陽物産株式会社／有限会社シーバックス／SicX京都蒸留所／James Eadie 横浜君嶋屋／ショコラティエ パレドオール／新里酒造株式会社 州崎蒸溜所／株式会社Sincere／新蒸留研究所／株式会社篠崎 新道蒸溜所／ザ・スコッチモルトウイスキー・ソサエティ株式会社／SUPALIV株式会社／宝酒造インターナショナル株式会社／TARU HOLIC／丹丘蒸留所株式会社／千代むすび酒造株式会社／株式会社東洋レーベル／Tunmel／長濱蒸溜所（長浜浪漫ビール）／新潟亀田蒸溜所／西酒造株式会社 御岳蒸留所／株式会社西山酒造場／株式会社ニセコ蒸溜所／日和商事株式会社／日光街道 小山蒸溜所（西堀酒造）／日本酒類販売／野沢温泉蒸留所／Bar wizard／BIRDY.／ハイランダーイントーキョー／バカルディジャパン株式会社／バリンダロッホ蒸溜所／飛騨高山蒸溜所／ビッグピート／火の神蒸溜所／THE FACTORY SPIRITS／富士北麓蒸留所／Brown-Forman Japan／株式会社ブルーリンク／ヘリオス酒造株式会社／株式会社ベルーナ／ペルノリカールジャパン株式会社／株式会社ベンチャーウイスキー／本坊酒造株式会社 マルスウイスキー／まさひろ酒造株式会社／合資会社光武酒造場／株式会社三宅本店 セトウチディスティラリー／ミリオン商事株式会社／株式会社明治屋／森の京都蒸溜所／養父蒸溜所／株式会社山鹿蒸溜所／大和貿易株式会社／yumarrest／遊佐蒸溜所／ユニオンリカーズ株式会社／UniCask／横浜燻製工房株式会社／吉田電材蒸留所／RUDDER Ltd.／リードオフジャパン株式会社／リカーショップ ミルコート（ボニリジャパン株式会社）／リカーズハセガワ本店／リカーたぬきち／株式会社リカーマウンテン／琉球酒豪伝説・有限会社シモジ／レミー コアントロー ジャパン株式会社／六甲山蒸溜所

ウイスキーフェスティバルとは

ウイスキーフェスティバルは、世界中のウイスキー、スピリッツが集まる大規模試飲イベントです。

ウイスキーの蒸留所、メーカー、インポーター、酒販店、バーなどのブースが、国内外から80～100社近く出展します。それぞれのブースではさまざまなウイスキーを無料・有料試飲できるほか、ウイスキーに合うフード・グッズなどもご購入いただけます。本イベントは、20歳以上の方ならどなたでもご参加いただける、すべてのウイスキーファン、スピリッツファンに向けたイベントです。ウイスキーフェスティバルは2007年に始まり、定期開催の「ウイスキーフェスティバル in 東京」「ウイスキーフェスティバル in 大阪」のほか、テーマを絞った「バーボン＆アメリカンウイスキーフェスティバル」や「ボトラーズウイスキーフェスティバル」、さらに地域の熱い声にお応えして実現した横浜や名古屋、京都、長野、清里など、毎年規模を拡大しながら開催を重ねてきました。2024年からは「ウイスキー＆スピリッツフェスティバル in 横浜」と題したウイスキーだけでなく、世界の蒸留酒にテーマを広げたイベントも開催しています。

※会場内出展ブースのウイスキーやスピリッツの8割近くは無料でご試飲いただけます。一部高価で貴重なウイスキーについては有料となります。フードブースとグッズ販売は有料です。試飲アイテムは出展者によって異なります。

ウイスキー文化研究所について

ウイスキー文化研究所は、ウイスキー評論家の土屋守が代表を務めるウイスキー文化の普及団体です。2001年3月の発足以来、国内外のウイスキー・酒文化全般を深く学ぶべく研究を重ね、情報の収集および発信を行っています。また業界に関わる方々とともに、ウイスキー愛好家や飲み手の育成、ウイスキー文化の普及を目的とした取り組みを企画・立案、実施してきました。

国内で唯一のウイスキー専門誌『Whisky Galore』の編集・発行、ウイスキーフェスティバルなどのイベントの企画・運営のほか、ウイスキーに関する知識、鑑定能力を問う資格認定制度「ウイスキーコニサー資格認定試験」や、ウイスキーを楽しむための知識を問う「ウイスキー検定」を主催しています。また、2019年より世界のウイスキーおよびスピリッツを審査する、日本で唯一の品評会「東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC）」も運営しています。

【会社概要】

社名：株式会社ウイスキー文化研究所

本社所在地：〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-10-5 テック広尾ビル5F

代表取締役：土屋 守

事業内容：ウイスキーガロア編集発行／ウイスキーコニサー資格認定試験教本編集発行／ウイスキー関連書籍執筆、監修／ウイスキーフェスティバル企画・運営／ウイスキーコニサー資格認定試験企画・運営／ウイスキー検定運営／東京ウイスキー&スピリッツコンペティション（TWSC）運営／ウイスキーの製造アドバイス・技術指導

設立： 2001年3月

HP：https://scotchclub.org/

ウイスキー文化研究所 代表 土屋守プロフィール

1954年新潟県佐渡生まれ。学習院大学文学部卒。週刊誌記者を経て1987年に渡英。取材で行ったスコットランドで初めてスコッチのシングルモルトと出会い、スコッチにのめり込む。帰国後はウイスキー評論家として活躍し、98年にはハイランド・ディスティラーズ社より「世界のウイスキーライター５人」の一人に選ばれる。2014年9月から2015年3月に放送されたNHK朝の連続テレビ小説「マッサン」では、ウイスキー考証として監修を務めた。

『シングルモルトスコッチ大全』、『ブレンデッドウィスキー大全』（小学館）、『竹鶴政孝とウイスキー』（東京書籍）、『ウイスキー完全バイブル』（ナツメ社）、『ビジネス教養としてのウイスキー なぜ今、高級ウイスキーが２億円で売れるのか』（KADOKAWA）、『ビジネスに効く教養としてのジャパニーズウイスキー』（祥伝社）など著書多数。近著に『完全版 シングルモルトスコッチ大全』（小学館）、『土屋守のウイスキー千夜一夜（1～5巻）』『ジャパニーズウイスキーイヤーブック（蒸留所年鑑）』（ウイスキー文化研究所）などがある。隔月刊誌『Whisky Galore』の編集長を務める他、TWSC、ジャパニーズウイスキーの日実行委員長や、一般社団法人日本ウイスキー文化新興協会代表理事も務める。