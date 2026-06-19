【豪華審査員が登壇決定！】『TORYUMON TOKYO 2026 焔』第5部 U25 TORYUMON ピッチ審査員を公開！

■TORYUMON TOKYO 2026 焔 第5部 ピッチセッション

U25 TORYUMONピッチ

F Ventures LLP審査員【五十音順】

アニマルスピリッツ合同会社 / Animal Spirits Ltd. 代表パートナー 朝倉 祐介 氏

TRUST SMITH & CAPITAL 代表パートナー 安藤 奨馬 氏

株式会社 クレストスキルパートナーズ General Partner 梅田華衣 氏

Theta Times Ventures 共同代表 & General Partner 北尾 崇 氏

株式会社Coalis Capital ジェネラルパートナー 原田 明典 氏

審査員

アニマルスピリッツ合同会社 / Animal Spirits Ltd. 代表パートナー 朝倉 祐介 氏

競馬騎手養成学校を経て東京大学法学部を卒業後、マッキンゼー・アンド・カンパニー入社。その後、大学在学中に設立したスタートアップ・ネイキッドテクノロジーに復帰し、代表に就任。ミクシィ社への売却に伴い同社に入社後、代表取締役社長兼CEOに就任。業態転換による同社の事業再生・再成長を牽引した後、スタンフォード大学客員研究員等を経て、IPO後も継続成長するスタートアップの創出をテーマにシニフィアンを創業。同社を通じてグロースキャピタル「THE FUND」を設立し、レイトステージのスタートアップへのリスクマネー提供に従事。その後、アニマルスピリッツを創業し「未来世代のための社会変革」をテーマにシード・アーリーステージのベンチャー投資を行う。

セプテーニ・ホールディングス、ラクスル、ロコパートナーズなど、上場/未上場企業の独立社外取締役を歴任。Tokyo Founders Fundパートナー。一般社団法人スタートアップエコシステム協会顧問。

TRUST SMITH & CAPITAL 代表パートナー 安藤 奨馬 氏

東大発AI・ロボティクス系スタートアップTRUST SMITH株式会社のCOOを経てRENATUS ROBOTICS Inc.の創業COOに就任。「IVS2024 LAUNCHPAD KYOTO」にて、「スタートアップ京都国際賞(優勝)」を受賞。2025年より、シード特化VC兼 "次世代型インキュベーション・エコシステム「TRUST SMITH & CAPITAL」を創業。京都大学工学研究科卒。

株式会社 クレストスキルパートナーズ General Partner 梅田華衣 氏

SMBC日興証券にて営業・企画業務を経て、2017年よりSMBCベンチャーキャピタルに出向し投資業務に従事。2019年よりSMBC日興証券グローバル・インベストメント・バンキング部門にて、AI/IT関連サービス企業を中心に10社のIPOを支援。2023年よりCSP（クレストスキルパートナーズ）に参画し、シードからレイターステージまで幅広いスタートアップへの投資・支援に従事。事業成長、資本政策、IPO・M&Aを含む経営支援を行う。東京大学大学院農学生命科学研究科修了。

Theta Times Ventures 共同代表 & General Partner 北尾 崇 氏

大阪大学在学中にメキシコで起業、事業譲渡後にサイバーエージェント・キャピタル（CAC）へ。約10年間のVC経験と共に、日本・アジアの投資責任者、取締役を歴任。Timeeをはじめ、Sales MarkerやACROVE、ソラジマ、Asobica等、創業期のスタートアップ約50社にリード投資。2025年7月にシータ・タイムズ・ベンチャーズを創業。

株式会社Coalis Capital ジェネラルパートナー 原田 明典 氏

これまでミクシィの代表取締役副社長COO、DeNAの取締役およびCSO（最高戦略責任者）、その他多数のスタートアップの取締役を歴任。DeNAでは新規事業やベンチャー投資／M&Aなどを通じてポートフォリオの多角化を推進。またmixiではオープン化を推進し、ソーシャルゲーム市場の草分けとなるmixiアプリなどを展開。2024年にスタートアップのM&Aや戦略投資を支援する「Coalis」を設立。

参加申し込みはこちら :https://luma.com/toryumon2026

TORYUMON TOKYO 2026 焔 概要

日時：2026年 6月27日 12:00~21:00

会場：ベルサール渋谷ファースト

住所：東京都渋谷区東１丁目２－２０ 住友不動産渋谷ファーストタワー 2F

アクセス：https://www.bellesalle.co.jp/shisetsu/shibuya/bs_shibuyafirst/

参加登録：https://luma.com/toryumon2026

対象：学生 / U25の方

TORYUMON TOKYO 2026 焔 当日タイムスケジュール

12:00～12:45 入場開始

12:45～13:00 オープニング

13:00～13:50 第1部 "熱"を事業へ ～トレンドを創り続ける4人の原点と今～

13:50～14:20 交流会

14:20～14:50 第2部 AIネイティブに聞く、実践的なAIの活用方法

15:00～15:40 第3部 時代を動かす経営論 ～Timee・newmoが語る、巨大産業の戦い方～

15:50～16:30 第4部 VCリバースピッチ

16:30～17:00 交流会

17:00～17:50 第5部 U25 TORYUMONピッチ

18:00～18:50 第6部 AI時代の若者に伝えたいこと

19:00～19:10 クロージング

19:15～20:30 交流会/アフターパーティ

※スケジュールは、都合により一部変更になる可能性があります。

各セッションの詳細につきましては、順次公開を予定しております。

イベントの趣旨

TORYUMONは、U25世代向けスタートアップイベントです。既に起業している若手起業家、起業準備中のU25世代、そしてスタートアップに関心を持つ全ての人々が集まる場であり、起業やスタートアップの世界という新たな選択肢を提供しています。前回の「TORYUMON 2025 BURST」では約800名が会場を訪れるなど、大きな盛り上がりを見せました。今回も創業前後期のチームに特化したU25起業家支援プログラム「TORYUMON ZERO」を実施し、若手起業家の挑戦を継続的にサポートしています。

イベント参加者から着実に起業家を輩出し、イベントを通じて3,000万円前後のシードマネーを獲得する複数の学生起業家が見受けられます。有名起業家や投資家、政治家などジャンルを超えた豪華ゲストが参加者と密に交流する、まさにスタートアップの世界に踏み込む「登竜門」として、スタートアップに興味のあるU25世代のコミュニティのさらなる醸成を目指します。

【本プレスリリースに関する問い合わせ先】

TORYUMON運営事務局

toryumon[at]f-ventures.vc

※大変お手数ですが[at]を@に置き換えをお願いいたします。