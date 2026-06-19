フィオレ株式会社、住宅業界で30年以上の経営経験を持つ増田文彦氏が特別顧問に就任

フィオレ株式会社

フィオレ株式会社（ 本社：東京都千代田区、代表取締役：村野恭平 ）は、この度、株式会社増田総合研究所 代表取締役 増田文彦氏が、当社の特別顧問に就任したことをお知らせいたします。

■特別顧問就任の背景

今回の特別顧問就任は、増田氏が当社の理念やフィオレマテリアルの事業モデルに関心を寄せてくださったことをきっかけに実現しました。



フィオレマテリアルは、「 造作を、日本のスタンダードに。 」というビジョンを掲げ、高品質な造作家具を通じて、工務店・住宅会社の提案力向上と差別化を支援する会員制サービスです。

その後、当社代表の村野恭平が増田氏と意見交換を重ね、住宅業界の現状やフィオレマテリアルが目指す方向性について共有する中で、この度、特別顧問契約を締結する運びとなりました。

■増田文彦氏について

増田文彦氏は、住宅・建設業界において豊富な経営経験を持つ方です。



株式会社ヤマダホームズ 代表取締役社長・会長、タマホーム株式会社 専務取締役、タマホーム東北株式会社 代表取締役社長、株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム 取締役、株式会社ナック 取締役などを歴任。

大手住宅会社の経営や、全国の工務店・住宅会社に関わる事業支援などに携わり、住宅業界における幅広い知見とネットワークを築いてきました。

■就任後、富山モデルルームを初視察

特別顧問就任後、増田氏には富山県内のモデルルームをご視察いただきました。

実際のキッチン、カップボード、洗面台、テレビボードなどの造作家具をご覧いただく中で、デザイン性や品質、価格について高くご評価いただきました。

また、モデルルーム視察を通じて、フィオレマテリアルが提携企業様の提案力向上や差別化にどのように貢献できるかについても、具体的な意見交換を行いました。

■増田文彦氏コメント

この度、フィオレ株式会社の特別顧問を拝命いたしました、増田文彦です。

私は30年以上にわたり、住宅業界の第一線で経営に携わってきました。

数え切れないほどの住宅設備や建材を見てきましたが、そんな私が心から可能性を感じたサービスがあります。それが、フィオレマテリアルです。

住宅業界には長年、「 良いものは高い 」という常識がありました。しかしフィオレマテリアルは、その常識を覆そうとしています。デザイン性、品質、価格競争力。そのすべてを高い次元で実現し、工務店が独自の強みを持つ時代を創ろうとしている。

私はその理念と仕組みに共感し、応援することを決めました。

住宅業界の未来を変える可能性が、ここにはあると確信しています。

■今後の展望

フィオレ株式会社は、増田氏の知見を活かし、フィオレマテリアルの全国展開をさらに推進してまいります。

今後は、提携企業様への導入支援や営業支援を強化し、工務店・住宅会社が高品質な造作家具を自社の差別化商材として提案できる体制づくりを進めてまいります。

当社は今後も、「 造作を、日本のスタンダードに。 」というビジョンのもと、これまで一部の限られた住宅でしか選ばれなかった造作家具を、より多くの住まいに届けてまいります。

■フィオレ株式会社会社概要

PURPOSE：日本の住空間を、お洒落に。

MISSION：暮らしに花を、小さな幸せを。

VISION：造作を、日本のスタンダードに。

VALUE：誠実に、美しく。

フィオレとは、イタリア語で“花“を意味します。当社は「 すみれの花 」をブランドモチーフとして採用しており、すみれの花言葉「 小さな幸せ 」を企業の核としています。常識に縛られず、独創的なアイディアで、人々の暮らしの中に美しく静かな幸せを届けたいという想いを込めています。

私たちは“お洒落“を単なる装飾ではなく、「 美意識を持って選択し、個性を大切に生きる姿勢 」として定義しています。この価値観をすべての事業に通底させています。

社名：フィオレ株式会社

代表：村野 恭平

事業：フィオレマテリアル事業 / フィオレマーケティング事業 / フィオレクリエイト事業

設立：2024年1月17日

HP：https://www.fioregroup.jp/