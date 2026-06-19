2026年10月「106万円の壁撤廃」に企業はどう備えるか。社労士法人とうかいが無料オンラインセミナーを7月23日（木）に開催

社会保険労務士法人とうかい

社会保険労務士法人とうかい（本社：愛知県名古屋市、代表：久野勝也）は、2026年7月23日（木）14:00より、オンラインセミナー「2026年10月『106万円の壁撤廃』完全実務対応セミナー」を無料開催します。2026年10月に施行される賃金要件の撤廃により、短時間労働者への社会保険適用が大幅に拡大します。本セミナーでは、改正内容の基礎から加入判定の実務手順、2027年以降のさらなる法改正の方向性まで、経営者・人事労務担当者が今すぐ取り組むべき対策を徹底解説します。

開催背景 「106万円の壁」撤廃が企業実務に与える影響

2026年10月、短時間労働者の社会保険加入を左右してきた「賃金要件（月額8.8万円以上＝年収106万円）」が撤廃されます。これにより、これまで適用対象外だったパート・アルバイト従業員の一部が新たに社会保険加入の対象となり、企業の保険料負担・給与計算・従業員への説明義務など、人事労務現場に多大な影響が及びます。

さらに、2027年以降には企業規模要件の撤廃も予定されており、今回の改正は「通過点」にすぎません。多くの企業が「誰が対象になるのか」「いつまでに何をすればいいのか」「従業員にどう説明するか」という3つの問いに明確な答えを持てないまま、施行日を迎えるリスクがあります。

こうした現場の課題に応えるため、社会保険労務士法人とうかいは本セミナーを企画しました。

セミナーで得られること

１. 対象者の判定・実務手順が具体的にわかる

新基準に基づく加入対象者の正しい判定方法と、従業員への説明・手続きの具体的な進め方を習得できます。「このケースはどうなるか」という迷いやすいケースも丁寧に解説します。

２. 2027年以降の改正ロードマップを把握できる

企業規模要件の撤廃など、今後の法改正の方向性をいち早く把握することで、短期的な対応にとどまらない中長期的な労務戦略を立てられます。

３. 人材定着につなげる中長期的な備えが明確になる

働き控えや離職を防ぎ、今回の法改正を「人材定着・採用強化の好機」に変えるための具体的なアクションが見えてきます。

セミナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/55757/table/38_1_d08dcbc64fc527edd5dbc7138f4665a0.jpg?v=202606191152 ]お申込みはこちら :https://www.tokai-sr.jp/seminar/social-insurance-2026/

講師紹介

社会保険労務士法人とうかいアドバイザリーチーム赤塚 俊亮

前職の保険会社時代に「備え」の有無が人生や経営を左右することを痛感し、現職へ。現在は新規面談の営業担当として年間100件超の企業の労務課題と向き合う。企業の現状に合わせた「本当に機能する就業規則」の構築を通じ、働きやすい環境づくりを支援している。

社会保険労務士法人とうかい

所在地 〒451-0046 愛知県名古屋市西区牛島町5番2号 名駅TKビル5F

設立 2011年11月

代表 久野勝也

ホームページ https://www.tokai-sr.jp/

電話番号 052-433-7280

問い合わせ先 info@tokai-sr.com