IT・DX人材向け転職エージェント「Workship CAREER」、クリエイティブ教育の「株式会社バンタン」と連携しキャリア支援を展開

株式会社GIG

株式会社GIG（本社：東京都中央区、代表取締役：岩上貴洋）は、実践的なクリエイティブ教育を展開する株式会社バンタン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：木村良輔）と連携し、同校が運営するスクール・KADOKAWAドワンゴ情報工科学院の受講生向けのキャリア支援を開始いたします。

株式会社GIGが運営するIT・DX人材向け転職エージェント「Workship CAREER」と「株式会社バンタン」が連携し、転職エージェントとスクール担当による「W伴走」体制で、スキル習得から転職・案件獲得までを一貫して支援いたします。本サービスは対象の受講生であれば、完全無料でご利用いただけます。

キャリア支援連携の背景

Workship CAREERは、リモートワーク・ハイブリッド勤務が可能なIT・DX人材向け求人に特化した転職エージェントです。フリーランスや業務委託から正社員への転換（トランジション採用）にも対応し、専門エージェントがスキルや志向に合ったお仕事をご紹介します。

Workship CAREERの詳細：https://career.goworkship.com/

一方、株式会社バンタンは「世界で一番、社会に近いスクールを創る。」をビジョンに、IT、ファッション、食、デザイン、ゲームなどの分野で、業界の第一線で活躍するプロを講師に招いた実践的な教育を提供しています。特にIT領域においては、現場で即戦力となる技術習得を重視し、多くの若手クリエイターやエンジニアを輩出してきました。

株式会社バンタンの詳細：https://www.vantan.jp/

これまでもバンタンでは高い就職実績を誇ってきましたが、多様化するIT・DX業界の採用ニーズにさらに柔軟に対応するため、同領域に強みを持つWorkship CAREERとの連携に至りました。

本連携により、GIGの広範な求人ネットワークと、バンタンの現場の即戦力を育む教育ノウハウを掛け合わせ、受講生の理想的なキャリア形成をバックアップする体制を構築いたします。

キャリア支援の概要

【主な条件】

- 対象者： KADOKAWAドワンゴ情報工科学院の受講生- 費用： 完全無料- 利用条件： KADOKAWAドワンゴ情報工科学院受講生であれば条件なく利用可能

【主な支援内容】

- スキル・志向に合った求人の提案- 職務経歴書の添削- 選考対策の支援- キャリア相談 など

両社が連携することで、実務未経験からの業界参入やさらなるステップアップを目指す経験者まで、一人ひとりの専門性とポテンシャルを最大限に活かした支援を実現します。

キャリア支援利用の流れ

本サービスは、バンタン受講生向けキャリア支援として提供されます。

株式会社GIG 代表取締役 岩上貴洋 コメント

- バンタン学内専用プラットフォームより、エージェント面談応募- バンタン担当者・GIGによる「W伴走」で、受講生様の転職・キャリア活動支援

Workship CAREERは、IT・DX人材のスキルと希望に合ったキャリア実現を支援する転職エージェントです。長年、クリエイティブ教育の最前線を走る株式会社バンタン様と連携できることを大変嬉しく思います。実践的な学びを経て、これから業界へ羽ばたこうとする皆様の可能性を、当社の培ってきた知見とサポート体制で最大化し、皆様が理想のキャリアを築いていけるよう全力で伴走してまいります。

■KADOKAWAドワンゴ情報工科学院について

AIプログラミングやWEBデザインといった最新ITを学び、「この手で、まだ、世の中にないものをつくる。」をコンセプトに、新しい価値を創り出したい人のための専門スクール（東京校・大阪校・名古屋校・福岡校）。スタートアップのプロ講師による授業や現場でのインターンなどを通して実践力を身につける。高等部と、高校を卒業した18歳以上の方を対象とした専門部が合同で授業を行うスタイルを採用し、専門スキルだけではなく、コミュニケーション力の習得やネットワークの構築を目指す。

KADOKAWAドワンゴ情報工科学院 大学部※1：https://kadokawadwango-it-university.jp/

KADOKAWAドワンゴ情報工科学院 専門部：https://kadokawadwango-it-academy.jp/

KADOKAWAドワンゴ情報工科学院 高等部※2： https://kadokawadwango-it-academy-hs.jp/

※1：連携している通信制大学にて大卒資格を取得

※2：通信制高校 学校法人角川ドワンゴ学園 S高等学校との連携により、高校卒業資格を取得

■株式会社GIGについて

ナショナルクライアントからスタートアップ、官公庁まで、Webコンサルティング、UI/UXデザイン、システム開発など、デジタルコミュニケーション支援をおこなう。64,000人以上/1,700社以上が登録するフリーランス・副業向けマッチングサービス『Workship』、IT・DX人材の転職支援『Workship CAREER』、デザイナー専門のエージェントサービス『クロスデザイナー』、インフラエンジニア専門のエージェントサービス『クロスネットワーク』、運用しやすさを第一に設計されたオールインワンCMS『LeadGrid』、コンテンツマーケティング総合パートナー『コンマルク』なども展開する。

GIG：https://giginc.co.jp/

X：https://x.com/giginc2016

Facebook：https://www.facebook.com/gig2016/

Instagram：https://www.instagram.com/giginc.official/

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UChaOQ0e95TtSU-hQsyJJ4Uw

TikTok：https://www.tiktok.com/@giginc2016

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社GIG 広報担当

東京都中央区日本橋浜町1-11-8 ザ・パークレックス日本橋浜町4F

メールアドレス：pr@giginc.co.jp