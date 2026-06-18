『BUENA VISTA』が第58代横綱『千代の富⼠』とのコラボレーションアイテムを6月19日に発売！モデルには芸人・千原ジュニアを起用

RPBC 株式会社

RPBC株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：上原英暢）が展開するBUENA VISTA（ブエナビスタ）は、これまで大森南朋、ピエール瀧、寺島進、中村獅童、小沢仁志と日本を代表する俳優をキーヴィジュアルのモデルとして起用し、ストーリー性のある撮影コンセプトでユニークなブランドの世界観を表現してきました。

そして今回、テレビ越しで観ていた『千代の富⼠』に心震わされた芸人・千原ジュニア氏をキーヴィジュアルのモデルとして起用し、旧九重部屋である「ちゃんこ千代の富⼠」、大相撲の聖地「両国国技館」、『千代の富⼠』の墓と銅像がある「⽟林寺」を巡り、同氏が千代の富⼠を纏い『千代の富⼠』を感じるその様をヴィジュアルとしました。また、「ちゃんこ千代の富⼠」のシーンでは、千原ジュニア氏の友人役として、作家で編集者の草下シンヤ氏も登場します。

撮影コンセプト/ストーリー

不撓不屈のウルフ現る

ウルフと呼ばれた男・千代の富士 貢

第58代横綱にして国民栄誉賞を受賞した伝説の大横綱

小さな体ながら鍛え上げられた筋肉隆々の肉体に

「不撓不屈」の魂を持つ千代の富士に多くの日本人が心震わされた

千原ジュニア

東京に負けてたまるかという想いでストイックに芸を磨き

その話芸で人々を魅了し人気芸人の地位を不動のものとしている

昭和生まれのジャックナイフと称された男もテレビ越しで観ていたウルフに心震わされた1人

怪我を抱えた小兵が巨漢力士をなぎ倒す姿に日本中が熱狂したその熱を、

前へ前へと弱気にならずおのれと勝負する「心・技・体」を兼ね備えたその強さを、

同じ精神を持つそれに憧れた男が最高に格好良い心躍る“千代の富士”を纏い今に伝える

『千代の富士』スペシャルコレクション

カラー : white / black

価格 : \11,000(税込)

カラー : white / black

価格 : \11,000(税込)

カラー : white / black

価格 : \11,000(税込)

カラー : black / green / pink 価格 : \29,700(税込)

カラー : gray

価格 : \27,500(税込)

カラー : black / brown / silver 価格 : \63,800(税込)

カラー : black2 / brown2 / silver2 価格 : \63,800(税込)

カラー : black / green

価格 : \13,200(税込)

カラー : black / blown

価格 : \13,200(税込)

カラー : black / purple

価格 : \3,300(税込)

ブランド &クリエイティブ・ディレクタープロフィール

1993年より10年間サッカー選手としてヴェルディ川崎等でプレーし、2005年にアパレルブランドを創業した石塚啓次が、ブランド離脱後に移住したスペイン・バルセロナにて2013年に立ち上げたブランド。 「ブエナスタ」は、スペインや異国の地から見る日本から得たインスピレーションを基に、石塚自身が本当に格好良い、身につけたいと感じるモノを作っている。

石塚 啓次 | クリエイティブ・ディレクター

1974年生まれ。京都府出身。元プロサッカー選手。ヴェルディ川崎(現・東京ヴェルディ)などで活躍。2003年の引退後、アパレルブランドの代表を務める。現在はアパレル業の他に、スペイン・バルセロナでうどん店「宵 宵祇園」を経営。

Instagram:https://www.instagram.com/keijiishizuka/

～ブランドコンセプト～

子ども心を持った大人

子どもは未知なるものへの期待と不安に興奮と緊張を感じる

しかし人は経験を重ねる中で大人の階段を登る中で感性が摩耗され段々と心震える興奮が生まれなくなる

私たちは好奇心旺盛で自身で刺激を生み出し楽しむ才能と姿勢を持っている

映画、音楽、アート、スポーツ それらに刺激され 心が遊びで溢れている 心が揺さぶられる体験をしたいという欲求で溢れている

最高に格好良い 最高に楽しいと心躍る旅 BUENA VISTA

スペシャルエキシビジョン

スペシャルコレクションの販売を記念して、BUENA VISTA唯一の直営店であるブエナビスタ原宿ハラカド店 (東京都渋谷区神宮前6-31-21 東急プラザ原宿「ハラカド」2F )にて、千代の富士の現役時代の化粧回しや優勝杯を6月19日(金)より披露します。

モデルプロフィール & コメント

千原 ジュニア|JUNIOR CHIHARA

芸人 1974年3月30日生まれ

1974年生まれ、京都府出身。NSC大阪校8期生。1989年、兄のせいじと千原兄弟を結 成。テレビ番組やYouTube、ライブイベント、などで幅広く活躍。2007年には、少年時 代について書いた自伝的小説「14歳」(講談社)を出版。『にけつッ!!』 (読売テレ

ビ) 、『千原ジュニアの座王』 (関西テレビ) 、『千原ジュニアのヘベレケ』 (東海テレ ビ) 、『千原ジュニアの愛知あたりまえワールド☆～あなたの街に新仰天～』 (テレビ愛 知) 、『ABEMA的ニュースショー』(ABEMA) などレギュラー番組多数。『千原ジュニ アYouTube』『ざっくりYouTube』なども配信中。

～コメント～

大好きなブランドが大好きな千代の富士とコラボするという素敵な企画に携われたことを非常に嬉しく思います。この服を着て楽しい夏を過ごせそうです。

オフィシャル素材ダウンロードURL

https://x.gd/nkjI1

上記でDL出来ない場合はこちらから

https://xgf.nu/uuAfd

PASS : v6gvdix3