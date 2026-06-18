株式会社アイアットOEC、株式会社和田組との「@pocket開発・支援パートナー」契約締結を発表

株式会社アイアットOEC

株式会社アイアットOEC（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長 楠田 教夫）は、ノーコード業務アプリ作成ツール「@pocket（アットポケット）」のエコシステム拡大を目的として、株式会社和田組（本社：岡山県倉敷市、代表取締役社長 和田 一朗）と「@pocket開発・支援パートナー契約」を締結しました。

本契約により、株式会社和田組は@pocketを活用した開発および導入支援を推進し、両社は連携を強化して、企業のDX推進および業務効率化に貢献してまいります。

契約の背景

企業のDX推進が進む中、業務に最適化されたアプリ開発や導入支援のニーズが高まっています。

本契約により、こうしたニーズに対応し、顧客企業の業務効率化および課題解決を支援します。

主な取り組み内容

本パートナー契約における株式会社和田組の主な役割は以下のとおりです。

・カスタマイズ開発

顧客要望にあわせたローコード開発等を実施

・プラグイン開発

プラグインの開発および販売

・ノーコードアプリ構築

@pocketの設定および機能を活用したアプリ構築

・導入・伴走支援

導入時および運用における相談・支援対応

今後の展開

両社は@pocketを活用した業務アプリ開発および導入支援を通じて、企業のDX推進を支援してまいります。

コメント

株式会社アイアットOEC プロダクトサービスグループ部長 仲野 浩志

「本契約を通じて、パートナー企業との連携を強化し、お客様の業務改善およびDX推進をより一層支援してまいります。今後は、@pocketの柔軟なノーコード開発基盤とパートナー企業の専門性を融合し、企業ごとの課題に最適化したソリューション提供を実現してまいります。」

株式会社和田組 専務取締役 和田 裕樹

「@pocketを活用し建設会社が創る、伴走型オーダーメイドクラウドサービスを展開しています。

お客様のニーズを@pocketに表現し、より実践的なソリューションを提供して参ります。

お悩み事がありましたら【Wa!Raku-Da】にご相談ください。」

@pocketについて

「@pocket」はノーコードで業務アプリを作成可能なクラウドサービスです。

2025年4月よりローコード開発にも対応し、更なる拡張性が実現されました。現在、導入実績は1,300社を超えており、業種や企業規模を問わず様々な業務アプリの構築に寄与しています。

@pocket Webサイト :https://at-pocket.com

■@pocket（アットポケット）はここがオススメ

・プログラミング不要！最短5分でサクッと作成

部品のドラッグ＆ドロップで、誰でも簡単に最短5分で業務アプリを作成できます。

もちろん、プログラミングの知識は一切必要ありません。

・初期費用はなんと0円！月額300円／IDからスタート

システムの導入にハードルを感じていませんか？

@pocketは初期費用0円、月額300円/IDからお気軽にお試しいただけます。

・料金表はこちら：https://at-pocket.com/price/

会社情報

株式会社和田組

代表者 ： 代表取締役社長 和田 一朗

所在地 ： 〒712-8057 岡山県倉敷市水島東千鳥町1-1

事業内容： 総合建設業、DX支援

URL ： https://wadagumi.co.jp/

Wa!Raku-Da URL：https://waraku-da.co.jp/atpocket/

株式会社アイアットOEC

代表者 ： 代表取締役社長 楠田 教夫

所在地 ： 〒700-0822 岡山県岡山市北区表町三丁目11番50号 ハレミライ千日前6階7階

事業内容： ノーコードツール「@pocket」の提供など

URL ： https://www.iii-oec.co.jp/

お問い合わせ先

お問い合わせ先はメールフォームをご利用ください。

メールフォーム :https://at-pocket.com/inquiry/contacts/form.htmlこの記事に関するお問い合わせはこちら