動物病院の人手不足解消を支援する情報サイト「RESERVA 動物病院」を正式リリース

株式会社コントロールテクノロジー

株式会社コントロールテクノロジーは、動物病院の人手不足解消や売上アップにつながる業務改善を支援する専門サイト「RESERVA 動物病院」を公開しました。本サイトでは、動物病院の現場で取り入れやすい予約受付や来院管理の方法、問い合わせ対応の改善に役立つ情報を発信しています。これにより、院内スタッフは診療予約や来院前の情報確認に関する運用ポイントを把握でき、日々の予約業務の見直しや効率化に活用できます。

「RESERVA 動物病院」公式サイト :https://vetclinic.reserva.be/

■リリースの背景

動物病院では、電話による予約受付、診療内容の確認、来院日時の調整、飼い主への緊急連絡など、受付まわりの業務が日常的に発生します。加えて近年は、飼い主側から利便性の向上も強く求められるようになっており、人手不足に悩む動物病院において、受付担当者の負担軽減や来院前の情報把握の重要性は一層高まっています。こうした背景を踏まえ、当社は「RESERVA 動物病院」サイトを公開し、動物病院向け予約システムRESERVAの活用方法をはじめ、現場で発生しやすい受付業務の課題や改善のポイントをわかりやすく紹介しています。

問診票カスタマイズ機能のイメージ画面

■動物病院でよく利用されるRESERVA機能

・問診票カスタマイズ機能(https://vetclinic.reserva.be/function/advance-reservation/)

気になる症状や服薬情報を診療前に確認可

・予約リマインドメール機能(https://vetclinic.reserva.be/function/remind-mail/)

予約日時を飼い主へ自動で通知

・LINE連携機能(https://vetclinic.reserva.be/function/line-linkage/)

LINEで予約受付やお知らせ配信を実施

▼機能一覧：https://vetclinic.reserva.be/function/

▼料金プラン：https://vetclinic.reserva.be/price/

株式会社コントロールテクノロジーは、今後も「RESERVA 動物病院」サイトと動物病院向け予約システムRESERVAを通じて、予約受付や来院管理、受付対応のデジタル化を支援し、動物病院の人手不足解消や売上アップにつながる院内環境の整備に取り組んでまいります。

【会社概要】

会 社 名：株式会社コントロールテクノロジー

設 立：2013年8月

代 表 者：谷本 秀一

所 在 地：〒108-6105 東京都港区港南2-15-2 品川インターシティB棟 5階

事 業 内 容：クラウド型予約システム「RESERVA」

および各種業界特化型予約ソリューションの開発・運営

企 業 H P ：https://tech.controlgroup.jp

保 有 認 証：ISMS（ISO/IEC 27001:2022）

ISMSクラウドセキュリティ（ISO/IEC 27017:2015）