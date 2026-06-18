体験型英語学習ゲーム『ベティア ペラペラ英語アドベンチャー』アーリーサマーセール2026を開催

株式会社でらゲーベティア アーリーサマーセール2026 ダウンロード版最大25%OFFの期間限定セールは2026年7月6日まで開催中

株式会社でらゲー（代表取締役社長：鄭 允哲）は、Nintendo Switch(TM)向け体験型英語学習ゲームソフト『ベティア ペラペラ英語アドベンチャー』について、2026年6月18日（木）より「ベティア アーリーサマーセール2026」を開催いたします。

本セールでは、マイニンテンドーストア（ニンテンドーeショップ）にて、ダウンロード版のソフト本体、有料追加コンテンツ「レッスン2（CUBE3、CUBE4）」、本体と追加コンテンツをまとめたバンドル版を、期間限定のセール価格で販売します。

また、でらゲーオフィシャルストア「でらスト」では、パッケージ版ソフト本体および「でらスト限定 ステッカーセット」に使用できる5%OFFクーポンを、先着100名様限定でご利用いただけます。

『ベティア ペラペラ英語アドベンチャー』は、ゲーム内のキャラクターたちと英語で会話しながら物語を進める、イマージョン体験型の英語学習ゲームです。Nintendo Switch(TM)でプレイする際は別売りのマイクが必要ですが、Nintendo Switch 2では本体内蔵マイクを使ってプレイいただけます。

夏の旅行シーズン前に英会話に触れておきたい方、英語を習っても使うシチュエーションがない方、ゲームで楽しく英語学習を習慣化したい方など、お子様はもちろん大人の方にもおすすめです。この機会にぜひ『ベティア』の世界をお楽しみください。

ベティア アーリーサマーセール2026

実施期間

2026年6月18日（木）～2026年7月6日（月）23:59まで

対象サイト

マイニンテンドーストア（ニンテンドーeショップ）

ダウンロード版 セール対象商品

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/40522/table/169_1_df54e504414cc59e59e8a9bd7d29e61b.jpg?v=202606191251 ]

※「レッスン2（CUBE3、CUBE4）」は『ベティア ペラペラ英語アドベンチャー』の有料追加コンテンツです。

※「レッスン2（CUBE3、CUBE4）」をプレイするには、『ベティア ペラペラ英語アドベンチャー』ソフト本体が必要です。

※セール期間・内容は予告なく変更となる場合があります。

でらゲーオフィシャルストア「でらスト」でもクーポン配布

でらゲーオフィシャルストア「でらスト」では、対象商品に使用できる5%OFFクーポンを配布します。

クーポン配布期間

2026年6月18日（木）～2026年7月6日（月）23:59まで

クーポンコード

ajisai2026

ご利用可能数

先着100名様限定

でらスト クーポン対象商品

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/40522/table/169_2_06832a6a2d6b1ecf97baf6d8dc714074.jpg?v=202606191251 ]

※クーポンは先着100名様限定です。上限に達し次第、終了となります。

※クーポン配布期間・内容は予告なく変更となる場合があります。

※詳しくは、でらスト内のお知らせをご確認ください。

https://dxg-store.jp/?tid=8&mode=f(https://dxg-store.jp/?tid=8&mode=f27)27(https://dxg-store.jp/?tid=8&mode=f27)

Nintendo Switch 2では本体内蔵マイクでプレイ可能

『ベティア ペラペラ英語アドベンチャー』は、英語を声に出して会話しながら進める体験型英語学習ゲームです。

Nintendo Switch(TM)でプレイする場合は、USBマイクまたはヘッドセットが必要ですが、Nintendo Switch 2 では本体内蔵マイクを使用してプレイできます。

これまでマイクのご用意がハードルになっていた方も、Nintendo Switch 2ならより手軽に『ベティア』の英語体験を始めていただけます。

その他のダウンロード販売取扱店

ダウンロード版は、以下のオンライン販売サイトでもご購入いただけます。

Amazon・楽天ブックス・ヨドバシ.com・ビックカメラ.com・Joshin webショップ

各販売サイトでの販売価格・キャンペーン情報は、各サイトにてご確認ください。

【主な販売店】https://betia.jp/store/

※上記販売サイトは「ベティア アーリーサマーセール2026」の対象外です。

ふるさと納税返礼品としてもご提供中

『ベティア』は各ふるさと納税サイトにて、返礼品としてお選びいただけます。

渋谷区返礼品として是非ベティアをご検討ください。

【ふるさと納税のお知らせ】https://betia.jp/info/20241218-02/

※上記サイトは「ベティア アーリーサマーセール2026」の対象外です。

『ベティア ペラペラ英語アドベンチャー』について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MoumSZkY1Cc ]

『ベティア ペラペラ英語アドベンチャー』は、ゲーム内の登場人物たちとの「聞く」「話す」「書く」といったコミュニケーション、バトル、アイテム集めなどを通じて、遊びながら英語に親しめるイマージョン体験型英語学習ゲームです。

本ソフトでは、英語で会話することでストーリーが進行します。音声認識エンジンによる発音判定機能により、発話ごとに発音をチェック。お手本ボイスを聞いてまねしながら話すこともできるため、英語を声に出す練習にもつながります。

また、ゲーム内では日本語訳を極力表示せず、英語に浸る環境を用意。「Hello there」などの会話表現を言葉のかたまりで学ぶチャンク学習により、英語を英語のまま理解し、表現する力を育てます。

追加コンテンツ「レッスン2（CUBE3、CUBE4）」について

「レッスン2（CUBE3、CUBE4）」では、新たに50人以上のキャラクターとの出会いが待つ2つの国への冒険が始まります。

レッスン1からステップアップし、単語やチャンク学習を通じて語彙力を強化できるほか、リスニング・スピーキングでは一文あたりの単語数が増え、より実践的なネイティブ英語にふれることができます。

※「レッスン2（CUBE3、CUBE4）」をプレイするには、『ベティア ペラペラ英語アドベンチャー』をクリアする必要があります。

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タイトル概要

べティア公式X :https://twitter.com/betia_PRべティア公式Instagram :https://www.instagram.com/betia_adventure/べティア公式YouTubeチャンネル :https://www.youtube.com/@betia_adventure

タイトル：ベティア ペラペラ英語アドベンチャー

プラットフォーム：Nintendo Switch(TM)・Nintendo Switch(TM) 2

ジャンル：イマージョン体験型英語学習ゲーム

CERO ：教育・データベース

発売日 ：2022年4月29日(金)

価格：

・パッケージ版：メーカー参考価格 6,578円(税込)

・ダウンロード版：通常価格 3,520円(税込)

※パッケージ版の販売価格は店舗により異なります

※いずれもゲーム内容は同一です

プレイ人数：1人

発売元 ：株式会社でらゲー

英会話監修：向後秀明 教授

（敬愛大学英語教育開発センター長）

公式サイト：https://betia.jp/

コピーライト：(C)DELUXE GAMES INC.・FunCrew INC. All Rights Reserved.

※本ソフトはNintendo Switch 2の内蔵マイクを使ってプレイいただけます。

※本ソフトをNintendo Switchで遊ぶには、USBマイクもしくはヘッドセットが必要となります。動作確認済みの機器については、公式サイト内のサポートページをご確認ください。

https://betia.jp/support/