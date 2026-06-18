体験型英語学習ゲーム『ベティア ペラペラ英語アドベンチャー』アーリーサマーセール2026を開催
ベティア アーリーサマーセール2026 ダウンロード版最大25%OFFの期間限定セールは2026年7月6日まで開催中
株式会社でらゲー（代表取締役社長：鄭 允哲）は、Nintendo Switch(TM)向け体験型英語学習ゲームソフト『ベティア ペラペラ英語アドベンチャー』について、2026年6月18日（木）より「ベティア アーリーサマーセール2026」を開催いたします。
本セールでは、マイニンテンドーストア（ニンテンドーeショップ）にて、ダウンロード版のソフト本体、有料追加コンテンツ「レッスン2（CUBE3、CUBE4）」、本体と追加コンテンツをまとめたバンドル版を、期間限定のセール価格で販売します。
また、でらゲーオフィシャルストア「でらスト」では、パッケージ版ソフト本体および「でらスト限定 ステッカーセット」に使用できる5%OFFクーポンを、先着100名様限定でご利用いただけます。
『ベティア ペラペラ英語アドベンチャー』は、ゲーム内のキャラクターたちと英語で会話しながら物語を進める、イマージョン体験型の英語学習ゲームです。Nintendo Switch(TM)でプレイする際は別売りのマイクが必要ですが、Nintendo Switch 2では本体内蔵マイクを使ってプレイいただけます。
夏の旅行シーズン前に英会話に触れておきたい方、英語を習っても使うシチュエーションがない方、ゲームで楽しく英語学習を習慣化したい方など、お子様はもちろん大人の方にもおすすめです。この機会にぜひ『ベティア』の世界をお楽しみください。
ベティア アーリーサマーセール2026
実施期間
2026年6月18日（木）～2026年7月6日（月）23:59まで
対象サイト
マイニンテンドーストア（ニンテンドーeショップ）
ダウンロード版 セール対象商品
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/40522/table/169_1_df54e504414cc59e59e8a9bd7d29e61b.jpg?v=202606191251 ]
※「レッスン2（CUBE3、CUBE4）」は『ベティア ペラペラ英語アドベンチャー』の有料追加コンテンツです。
※「レッスン2（CUBE3、CUBE4）」をプレイするには、『ベティア ペラペラ英語アドベンチャー』ソフト本体が必要です。
※セール期間・内容は予告なく変更となる場合があります。
でらゲーオフィシャルストア「でらスト」でもクーポン配布
でらゲーオフィシャルストア「でらスト」では、対象商品に使用できる5%OFFクーポンを配布します。
クーポン配布期間
2026年6月18日（木）～2026年7月6日（月）23:59まで
クーポンコード
ajisai2026
ご利用可能数
先着100名様限定
でらスト クーポン対象商品
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/40522/table/169_2_06832a6a2d6b1ecf97baf6d8dc714074.jpg?v=202606191251 ]
※クーポンは先着100名様限定です。上限に達し次第、終了となります。
※クーポン配布期間・内容は予告なく変更となる場合があります。
※詳しくは、でらスト内のお知らせをご確認ください。
https://dxg-store.jp/?tid=8&mode=f(https://dxg-store.jp/?tid=8&mode=f27)27(https://dxg-store.jp/?tid=8&mode=f27)
Nintendo Switch 2では本体内蔵マイクでプレイ可能
『ベティア ペラペラ英語アドベンチャー』は、英語を声に出して会話しながら進める体験型英語学習ゲームです。
Nintendo Switch(TM)でプレイする場合は、USBマイクまたはヘッドセットが必要ですが、Nintendo Switch 2 では本体内蔵マイクを使用してプレイできます。
これまでマイクのご用意がハードルになっていた方も、Nintendo Switch 2ならより手軽に『ベティア』の英語体験を始めていただけます。
その他のダウンロード販売取扱店
ダウンロード版は、以下のオンライン販売サイトでもご購入いただけます。
Amazon・楽天ブックス・ヨドバシ.com・ビックカメラ.com・Joshin webショップ
各販売サイトでの販売価格・キャンペーン情報は、各サイトにてご確認ください。
【主な販売店】https://betia.jp/store/
※上記販売サイトは「ベティア アーリーサマーセール2026」の対象外です。
ふるさと納税返礼品としてもご提供中
『ベティア』は各ふるさと納税サイトにて、返礼品としてお選びいただけます。
渋谷区返礼品として是非ベティアをご検討ください。
【ふるさと納税のお知らせ】https://betia.jp/info/20241218-02/
※上記サイトは「ベティア アーリーサマーセール2026」の対象外です。
『ベティア ペラペラ英語アドベンチャー』について[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MoumSZkY1Cc ]
『ベティア ペラペラ英語アドベンチャー』は、ゲーム内の登場人物たちとの「聞く」「話す」「書く」といったコミュニケーション、バトル、アイテム集めなどを通じて、遊びながら英語に親しめるイマージョン体験型英語学習ゲームです。
本ソフトでは、英語で会話することでストーリーが進行します。音声認識エンジンによる発音判定機能により、発話ごとに発音をチェック。お手本ボイスを聞いてまねしながら話すこともできるため、英語を声に出す練習にもつながります。
また、ゲーム内では日本語訳を極力表示せず、英語に浸る環境を用意。「Hello there」などの会話表現を言葉のかたまりで学ぶチャンク学習により、英語を英語のまま理解し、表現する力を育てます。
追加コンテンツ「レッスン2（CUBE3、CUBE4）」について
「レッスン2（CUBE3、CUBE4）」では、新たに50人以上のキャラクターとの出会いが待つ2つの国への冒険が始まります。
レッスン1からステップアップし、単語やチャンク学習を通じて語彙力を強化できるほか、リスニング・スピーキングでは一文あたりの単語数が増え、より実践的なネイティブ英語にふれることができます。
※「レッスン2（CUBE3、CUBE4）」をプレイするには、『ベティア ペラペラ英語アドベンチャー』をクリアする必要があります。
公式SNSで情報発信中！
各種SNSで情報発信も行っております。ぜひフォローしてください！
べティア公式X :
https://twitter.com/betia_PR
べティア公式Instagram :
https://www.instagram.com/betia_adventure/
べティア公式YouTubeチャンネル :
https://www.youtube.com/@betia_adventure
タイトル概要
タイトル：ベティア ペラペラ英語アドベンチャー
プラットフォーム：Nintendo Switch(TM)・Nintendo Switch(TM) 2
ジャンル：イマージョン体験型英語学習ゲーム
CERO ：教育・データベース
発売日 ：2022年4月29日(金)
価格：
・パッケージ版：メーカー参考価格 6,578円(税込)
・ダウンロード版：通常価格 3,520円(税込)
※パッケージ版の販売価格は店舗により異なります
※いずれもゲーム内容は同一です
プレイ人数：1人
発売元 ：株式会社でらゲー
英会話監修：向後秀明 教授
（敬愛大学英語教育開発センター長）
公式サイト：https://betia.jp/
コピーライト：(C)DELUXE GAMES INC.・FunCrew INC. All Rights Reserved.
※本ソフトはNintendo Switch 2の内蔵マイクを使ってプレイいただけます。
※本ソフトをNintendo Switchで遊ぶには、USBマイクもしくはヘッドセットが必要となります。動作確認済みの機器については、公式サイト内のサポートページをご確認ください。
https://betia.jp/support/