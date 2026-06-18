ジェイアール名古屋タカシマヤ「大黄金展」に「ぴよりん」の純金の置物などが初登場！

ジェイアール東海フードサービス株式会社※商品写真はイメージです

ジェイアール東海フードサービス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：岩下賢一）のオリジナルスイーツ「ぴよりん」の誕生15周年を記念して、2026年7月15日（水）～7月20日（月・祝）の6日間、ジェイアール名古屋タカシマヤで開催される「大黄金展」において、金を使用した「ぴよりん」のアイテムが販売されます。

◆金箔像や純金の置物になった「ぴよりん」が初登場！

昨年に続き、ジェイアール名古屋タカシマヤ「大黄金展」での販売が2回目となる今回は、初めて「ぴよりん」の純金の置物が登場します。愛らしい姿をそのままに、細部まで精巧に仕上げられた記念性の高いアイテムとなっています。このほか、15周年を記念したデザインのメダルやしおりなど、予約期間限定商品を含む多彩なアイテムが販売されます。

ぴよりん特大金箔Ver.

金箔約400枚使用

高さ約70cm

参考価格 5,280,000円

※写真はイメージです。

K24 ぴよりん置物

約7g

高さ約3.0cm×幅約3.0cm

販売予定価格 990,000円

K24 ぴよりん15周年記念メダル

約30ｇ

直径約3.7cm

販売予定価格 2,277,000円

※2026年7月20日（月・祝）までの期間限定予約となります。

Ｋ24 ぴよりん15周年記念しおり 3枚セット

約0.3ｇ×3枚

縦約8.5×横約3.5cm

販売予定価格 74,250円

※100セット限定

※写真は全てイメージです。

※金相場の変動により、価格が改定される場合があります。

※重さ・サイズは金部分のみの表示となります。

※品数に限りがございますので、売り切れの節はご容赦ください。

※実物と仕様が異なる場合がございます。

※ご来場のお客様が多い際には、入場制限をさせていただく場合がございます。

「大黄金展」概要

ジェイアール名古屋タカシマヤで2回目の開催となる「大黄金展（主催：株式会社SGC）」は、仏具や縁起物、暮らしを彩る和洋食器まで数々の金製品が一堂に会する展示販売会。前回人気だった小判を100種類以上取り揃えるなど、幅広いラインアップで開催されます。

期間：2026年7月15日（水）～7月20日（月・祝）※最終日は17時閉場

場所：ジェイアール名古屋タカシマヤ 10階 催会場

※詳細はジェイアール東海名古屋タカシマヤ公式サイト(https://www.jr-takashimaya.co.jp/)でご確認ください。

「ぴよりん」とは

愛知県の地元食材「名古屋コーチン」の卵を使ったプリンを、バニラの香り豊かなババロアで包み込み、粉末状にしたスポンジをまとわせた、ふんわり「ひよこ」の形に飾り付けた生スイーツです。

名古屋駅構内の店舗と、愛知県春日井市内の製造工房併設店舗で販売しています。

2026年7月1日に誕生15年を迎えます。

《15周年特設サイト》

https://piyorin.com/15th-anniversary/

15周年ロゴ定番ぴよりん

ぴよりん【公式】Xアカウント :https://x.com/piyorin_nagoyaぴよりん【公式】Instagram :https://www.instagram.com/piyorin_100/ぴよりん 【公式】 YouTube :http://www.youtube.com/@TV-sm7gcぴよりん【公式】ホームページ :https://piyorin.com/