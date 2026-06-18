株式会社CockPitホールディングス、展示会キャスティング事業を展開するCharmap株式会社をグループ化

株式会社CockPitホールディングス

株式会社CockPitホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役：鯰江純樹、以下「CockPit」）は、展示会キャスティング事業を展開するCharmap株式会社（以下「Charmap」）の株式を取得し、同社をグループ会社として迎え入れたことをお知らせいたします。

今回のグループ化を通じて、CockPitグループが展開する人材紹介事業、セールスHR事業ネットワークと、Charmapが展開する展示会キャスティング事業を連携させることで、スポットワーク、業務委託、正社員といった雇用形態の垣根を越えた、新たなHRエコシステムの構築を目指してまいります。

■ グループインの背景

近年、日本では生産年齢人口の減少に伴う人手不足が深刻化する一方、個人の働き方は正社員だけでなく、副業、フリーランス、スポットワークなど多様化しています。しかし、人材サービス市場では依然として雇用形態ごとにサービスが分断されており、個人がライフステージや志向の変化に応じて柔軟に働き方を選択し、キャリアを広げていく仕組みは十分とは言えません。

また、企業においても、限られた人員で成果を最大化することが求められる中、展示会やイベントは単なる認知拡大の場ではなく、「質の高い営業接点を創出する場」として、その重要性を増しています。

CockPitグループは、「HR業界に問いを」というミッションのもと、人材紹介事業、セールスHR事業、BPO事業などを通じて、一人ひとりの可能性と企業の成長を支援してまいりました。一方、Charmapは、展示会・イベント領域において、単なるコンパニオンではなく、企業の商品やサービスを理解し、来場者とのコミュニケーションを通じてリード獲得や接点創出を支援するキャストネットワークを構築してきました。

両社に共通するのは、広告や大量集客ではなく、リファラル型集客方法を基盤として人と企業をつないできたことです。尚、直近1年半という短い期間において、4件目のM&Aとなります。異例とも言えるスピードとなりますが、我々のミッションの実現に向けて進んでまいります。

■ 本買収の意義および目的

1．信頼を起点とした人材ネットワークの拡張

CockPitとCharmapは、ともに紹介や口コミによるリファラルを通じて事業を成長させてきました。今回の連携により、プロフェッショナルなスポットワーク領域においても「信頼のネットワーク」を接続することが見込めます。「誰でもいいから人を集める」のではなく、「この人だから任せたい」「この会社だから相談したい」という信頼を起点としたHRのあり方を広げてまいります。

2．人手不足時代における営業生産性の向上

企業の展示会出展は年々高度化し、限られた機会の中で質の高い商談機会を創出することが求められています。Charmapが持つ展示会キャスティングの専門性と、CockPitグループが培ってきた営業・人材領域の知見を掛け合わせることで、企業ごとのブランドや営業戦略に適した人材配置を実現し、営業接点の質の向上と成果最大化を支援してまいります。また、展示会・イベントでの接点創出に留まらず、その後の営業支援、BPO活用、人材採用までを一気通貫で支援することで、企業の成長課題に伴走するパートナーとしての価値向上を目指します。

3．スポットワークを「キャリアの入口」へ

働き方が多様化する中で、スポットワークは単なる一時的な収入機会として捉えられることも少なくありません。しかし、展示会の現場には、コミュニケーション力、商品理解力、提案力、営業マインドなど、社会で活躍する上で重要なスキルを実践的に身につけられる機会があります。展示会キャスティングの現場で培われるこれらの力は、営業支援やカスタマーサポートなどのBPO領域とも高い親和性を有しています。CockPitグループが持つセールスHR事業やBPOネットワーク、人材紹介機能と連携することで、展示会キャスティングを入口として、業務委託案件、BPO業務、正社員転職など、一人ひとりの志向に応じた多様なキャリア機会の提供を目指してまいります。スポットワークを「その場限りの仕事」で終わらせず、「可能性を広げるキャリアの入口」へと進化させていきます。

■ 統合後に提供していく価値

企業に対して

展示会・イベントにおける営業接点の質の向上

営業成果につながる人材アサイン

展示会支援から営業支援、BPO、人材採用までの一気通貫でのサポート

個人に対して

スポットワークを起点としたキャリア形成支援

業務委託・BPO案件への挑戦機会の提供

正社員転職を含めた多様な働き方の実現

市場に対して

雇用形態の垣根を越えたHRエコシステムの構築

信頼を基盤とした持続可能な人材マッチングモデルの創出

人手不足時代における新たな人材流動のあり方の提示

■ 代表コメント

株式会社CockPitホールディングス 代表取締役 鯰江 純樹

私たちは社外向けミッションとして、「業界に問いを」という言葉を掲げております。その中で直近1年半、調和M&Aという独自のシステム構築に成功し、4件のM&Aを実施してまいりました。今回のグループ化も単なる事業領域の拡大ではなく、同じ価値観を持つ仲間との、いわば合体だと考えています。互いの特徴である「リファラル手法」において化学反応を生み出し、社会に問いを与えて参ります。

Charmap株式会社 代表取締役 三田理紗子

私たちが何よりも大切にしてきたのは、キャストのみんなへの愛と、クライアントの皆様との信頼関係です。泥臭く「チア（応援）」を続けてきたCharmapが、最高のパートナーであるCockPitと出会い、第二創業期へと突入します。大好きなキャストみんなが、もっと自分の可能性を信じ、一生モノのキャリアを築ける未来をここから一緒に作っていきます。私たちらしく、全力で、強く、駆け抜けます。

■株式会社CockPitホールディングス

会社概要社名：株式会社CockPitホールディングス

会社所在地：〒108-0023 東京都港区芝浦3丁目12番7号 住友不動産田町ビル3F

電話番号：03-6665-8866

設立年月日：2019年5月1日

資本金：45,000,000円

代表取締役：鯰江純樹

取締役：竹内 解

事業内容：人材紹介事業／セールスHR事業／人材紹介立ち上げ支援事業／労働者派遣事業

【本件に関する報道関係者からの問い合わせ先】

株式会社CockPitホールディングス 広報担当 横山愛華

Tel：03-6665-8866／E-mail：cockpit-yokoyama.a@cock-pit.co.jp