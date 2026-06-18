目疲れを感じるあなたへ！元eスポーツオーナーが手掛けた新世代のウェルネスサプリメントが販売開始

株式会社Tryfuse

株式会社Tryfuse（本社：北海道札幌市、代表取締役：大輪和広、読み：トライフューズ、以下「株式会社」Tryfuse）は、日々忙しく過ごす現代人の健やかな毎日をサポートすることを目的とした新世代のサプリメント「マインドリッチ」を2026年6月18日より弊社TikTok Shop「T-Selects」(https://vt.tiktok.com/ZS9juR5EdoTbP-JSmXX/)にて正式販売を開始することをお知らせします。

1箱30包、1袋3包で販売予定■ 商品開発の背景

弊社が手掛けるサプリメントは、元々esportsチームオーナーを務めていた発起人・大輪和広が「年齢と共に長時間のゲームプレイが困難になってきた」ことが動機となり企画が始まり、「日常的にパソコン・スマートフォン・ゲーム画面と向き合う時間が長い方」を主なターゲットとして開発されました。

具体的には、

・デスクワークやクリエイティブ作業に集中する時間が多い方

・ゲームやeスポーツを日常的に楽しむ方

・昼夜を問わず、オンの時間を大切にしてる方

といった、現代的なライフスタイルを送る人を想定しています。

多忙を極める現代社会人の皆様が、自分のコンディションや習慣を見直すきっかけとして取り入れられる存在であることを重視しています。

■実際に摂取した方の感想

本製品は既に開発段階が終了しており、試作品のテストが完了しているステータスです。実際にサプリメントを摂取した生の声をお届けします。

※イメージ画像

「朝の目覚めが劇的に変化した」

「心なしかすっきりとした1日を送れている気がする」

「長時間ゲームをしても疲労感を感じなくなった」

「FPSゲームのエイムが向上した」

※感想は個人の意見であり、個人差があります。

特にモニターを長時間眺める作業あるいはゲームをプレイしている人からの高い好感を得ており、日常的に目にダメージを与えている皆様にはぜひお試しいただきたい製品となっております。

■従来の定番に依存しないブレンド設計

市販の同ジャンル製品では、特定成分に依存した設計が一般的ですが、本製品ではそうした定番に寄らない設計思想を遵守しております。

主な配合素材

・マインドリバブル

・フコキサンチン(海藻・微細藻由来)

・PQQ(ピロロキノリンキノン)

・イヌリン(食物繊維素材)

■商品概要

商品名：マインドリッチ

品目：サプリメント/粉末状

販売元：株式会社Tryfuse

発売日：2026年6月18日

加工所：メディプロ医薬株式会社 群馬第一工場

販売ページはこちらから

「T-selects」(https://vt.tiktok.com/ZS9juR5EdoTbP-JSmXX/)

■商品詳細

商品名：マインドリッチ

希望小売価格：1箱30包入り 30,000円（税別）

1袋3包入り 3,000円（税別）

販売開始時期：2026年6月18日

原材料：イヌリン(タイ原産), 植物抽出エキス(セイジ葉、エンジュ葉), マルトギテストリン, フコキサンチン, レモン粉末, ピロロキノリンキノンニナトリウム塩, 黒故障抽出物, クエン酸

お召し上がり方：1日1包を目安に、水またはぬるま湯とともにお召し上がりください。食事や飲み物に混ぜてもおいしく召し上がれます。

使用上の注意：

●開封後は賞味期限に関わらずなるべくお早めにお召し上がりください。●乳幼児の手の届かない場所に保管してください。●食物アレルギーのある方は原材料をよくご確認の上お召し上がりください。●体調や体質により合わない場合がありますので万一体に異常を感じた場合はすぐに摂取をおやめください。●通院中、薬を服用中・妊娠中、授乳中の方・糖尿病の方・お子様は医師にご相談の上お召し上がりください。●一度にたくさん摂取すると、お腹がゆるくなることがあります。摂取目安量を守ってお召し上がりください。●原材料の性質により、商品によって色や香りが若干異なる場合がありますが、品質には問題ありません。

保存方法：直射日光・高温多湿をさけ、涼しいところに保管してください。

■ 会社概要

会社名：株式会社Tryfuse

所在地：北海道札幌市

代表者：代表取締役 大輪和広

事業内容：TikTok事業、SNSマーケティング事業、商品企画・販売、IP事業 ほか

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社Tryfuse

お問い合わせ先：info@tryfusejapan.com