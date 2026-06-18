【楽天市場 赤字覚悟の50%OFF】13.4インチ大画面×Android 16「AROLYM P13タブレット」22,400円で限定販売開始｜120Hz高リフレッシュ＆12000mAh大容量バッテリー

深圳市新义腾飞电子商务有限公司

■ “赤字覚悟”の衝撃プライスダウン。AROLYM P13が50%OFFで登場

タブレット市場において、高コストパフォーマンスを実現した**「AROLYM P13 Android 16タブレット」が、期間限定で赤字覚悟の50%OFFキャンペーン**を開始。

今だけの継続赤字キャンペーン

商品名：AORLYM P13

楽天市場 商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/footwear-bamboo1/p13/(https://item.rakuten.co.jp/footwear-bamboo1/p13/)

原価：44800円（税込）

50%セール：22400円（税込）

50%クーポン獲得リンク：https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=QUhVSy1ETE83LTUzRVotR05VMA--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=QUhVSy1ETE83LTUzRVotR05VMA--&rt=)

■ 13.4インチ 120Hz大画面｜圧倒的な没入感

AROLYM P13は、**13.4インチ IPS Incellディスプレイ（1920×1200）**を採用。

- 120Hz高リフレッシュレート- 16:10ワイド画面比率- 330nits輝度- 86.4%スクリーン占有率

動画視聴、電子書籍、オンライン学習、ゲームプレイまで、滑らかで目に優しい大画面体験を提供します。

■ Android 16 × UNISOC T7280搭載｜日常操作がストレスゼロ

最新OS Android 16を搭載し、より高速・安全・スマートな操作性を実現。

プロセッサには**UNISOC T7280（8コアCPU）**を採用：

Cortex-A75 ×2（最大2.2GHz）

Cortex-A55 ×6（最大1.8GHz）

Mali-G57 GPU

さらに最大48GB RAM（8GB＋最大40GB拡張）＋128GB ROMに対応し、

複数アプリの同時使用も快適です。

■ 12000mAh大容量バッテリー｜長時間駆動

バッテリーには12000mAh高密度リチウム電池を搭載。

長時間動画視聴

オンライン授業

外出先作業

を一日中サポート。さらに18W急速充電対応で待ち時間も短縮。

■ Widevine L1認証｜Netflix・Prime Video高画質再生対応

動画視聴ユーザーに重要なWidevine L1認証取得済み。

- Netflix- Amazon Prime- Video YouTube HD再生

高画質ストリーミングをフルサポートし、エンタメ用途に最適化されたタブレットです。

■ 高級感メタルボディ × 軽量設計

重量：約736g

厚さ：7.75mm薄型設計

金属フレーム構造

見た目の高級感と持ち運びやすさを両立し、ビジネス・学習両方に対応。

■ 日本市場向け“全部入り”スペック構成

AROLYM P13は、単なる低価格タブレットではなく、フル機能型プレミアムモデルです。

WiFi 5（2.4G/5G対応）

Bluetooth 5.0

GPS（GPS/GLONASS/Beidou/Galileo対応）

ステレオデュアルスピーカー

13MPリアカメラ＋8MPフロントカメラ

顔認証・手勢操作対応

OTG対応・画面分割・スクリーン録画

■ 充実の付属品セット（標準同梱）

Bluetoothキーボード

Bluetoothマウス

保護ケース

タッチペン

強化ガラスフィルム

有線イヤホン

Type-C充電ケーブル

充電アダプター

取扱説明書・保証書

■ 今だけの限定キャンペーン通常価格48000円（税込）

キャンペーン価格22400円（税込）｜50%OFF

数量限定・先着順。売り切れ次第終了。

■ 購入はこちら（楽天市場）

https://item.rakuten.co.jp/footwear-bamboo1/p13/(https://item.rakuten.co.jp/footwear-bamboo1/p13/)

■ 店舗情報POCKAM楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/footwear-bamboo1/(https://www.rakuten.co.jp/footwear-bamboo1/)