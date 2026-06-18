【楽天市場 赤字覚悟の50%OFF】13.4インチ大画面×Android 16「AROLYM P13タブレット」22,400円で限定販売開始｜120Hz高リフレッシュ＆12000mAh大容量バッテリー
■ “赤字覚悟”の衝撃プライスダウン。AROLYM P13が50%OFFで登場
タブレット市場において、高コストパフォーマンスを実現した**「AROLYM P13 Android 16タブレット」が、期間限定で赤字覚悟の50%OFFキャンペーン**を開始。
今だけの継続赤字キャンペーン
商品名：AORLYM P13
楽天市場 商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/footwear-bamboo1/p13/(https://item.rakuten.co.jp/footwear-bamboo1/p13/)
原価：44800円（税込）
50%セール：22400円（税込）
50%クーポン獲得リンク：https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=QUhVSy1ETE83LTUzRVotR05VMA--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=QUhVSy1ETE83LTUzRVotR05VMA--&rt=)
■ 13.4インチ 120Hz大画面｜圧倒的な没入感
AROLYM P13は、**13.4インチ IPS Incellディスプレイ（1920×1200）**を採用。
- 120Hz高リフレッシュレート
- 16:10ワイド画面比率
- 330nits輝度
- 86.4%スクリーン占有率
動画視聴、電子書籍、オンライン学習、ゲームプレイまで、滑らかで目に優しい大画面体験を提供します。
■ Android 16 × UNISOC T7280搭載｜日常操作がストレスゼロ
最新OS Android 16を搭載し、より高速・安全・スマートな操作性を実現。
プロセッサには**UNISOC T7280（8コアCPU）**を採用：
Cortex-A75 ×2（最大2.2GHz）
Cortex-A55 ×6（最大1.8GHz）
Mali-G57 GPU
さらに最大48GB RAM（8GB＋最大40GB拡張）＋128GB ROMに対応し、
複数アプリの同時使用も快適です。
■ 12000mAh大容量バッテリー｜長時間駆動
バッテリーには12000mAh高密度リチウム電池を搭載。
長時間動画視聴
オンライン授業
外出先作業
を一日中サポート。さらに18W急速充電対応で待ち時間も短縮。
■ Widevine L1認証｜Netflix・Prime Video高画質再生対応
動画視聴ユーザーに重要なWidevine L1認証取得済み。
- Netflix
- Amazon Prime
- Video YouTube HD再生
高画質ストリーミングをフルサポートし、エンタメ用途に最適化されたタブレットです。
■ 高級感メタルボディ × 軽量設計
重量：約736g
厚さ：7.75mm薄型設計
金属フレーム構造
見た目の高級感と持ち運びやすさを両立し、ビジネス・学習両方に対応。
■ 日本市場向け“全部入り”スペック構成
AROLYM P13は、単なる低価格タブレットではなく、フル機能型プレミアムモデルです。
WiFi 5（2.4G/5G対応）
Bluetooth 5.0
GPS（GPS/GLONASS/Beidou/Galileo対応）
ステレオデュアルスピーカー
13MPリアカメラ＋8MPフロントカメラ
顔認証・手勢操作対応
OTG対応・画面分割・スクリーン録画
■ 充実の付属品セット（標準同梱）
Bluetoothキーボード
Bluetoothマウス
保護ケース
タッチペン
強化ガラスフィルム
有線イヤホン
Type-C充電ケーブル
充電アダプター
取扱説明書・保証書
■ 今だけの限定キャンペーン通常価格48000円（税込）
キャンペーン価格22400円（税込）｜50%OFF
数量限定・先着順。売り切れ次第終了。
■ 購入はこちら（楽天市場）
https://item.rakuten.co.jp/footwear-bamboo1/p13/(https://item.rakuten.co.jp/footwear-bamboo1/p13/)
■ 店舗情報POCKAM楽天市場店
https://www.rakuten.co.jp/footwear-bamboo1/(https://www.rakuten.co.jp/footwear-bamboo1/)