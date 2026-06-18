AI清掃ロボットが小売業の人手不足を解消し、運用コスト削減との両立を実現

Shanghai Gaussian Automation Technology Development Co., Ltd

2026年6月16日、業務用清掃ロボットのグローバルリーダーであるGausium(https://gausium.com/ja/)（高仙ロボット）は、「小売業のコスト削減を解き放つ ― 大手小売企業がAIロボットを導入する理由（Unlocking Retail Savings: Why Leading Retailers Adopt AI Robots）」と題したオンラインセミナーを、米国東部時間14時より開催した。当社米国営業ディレクターのRandallが基調講演に登壇し、チャネルスペシャリストのTerryが進行を担当。業界が抱える課題、実証データ、具体的な導入事例を交えながら、小売現場におけるスマート清掃ロボットの中核的価値を多角的に解説した。

■ 深刻化する人手不足と、店舗ブランドを揺るがす衛生課題

今日の小売業界は、人材の確保とブランド価値の維持という二つの課題に同時に直面している。施設のメンテナンス分野における人材不足率は73%、店舗現場スタッフの離職率は60%に達し、スタッフ1名を採用・育成し直すために発生する隠れたコストは、1人あたり約4,000米ドルにのぼる。人件費の高騰と慢性的な採用難により、店舗全体で均一かつ安定した清掃水準を維持することが年々難しくなっている。

一方で、買い物環境に対する消費者の目は厳しさを増している。営業時間中に発生した汚れを速やかに処理できなければ、顧客体験を損なうばかりか、転倒事故などの安全リスクにもつながりかねない。各種調査では、店舗の衛生状態が来店客の選択を直接左右し、清掃が行き届かない環境は客離れに直結することが示されている。

■ 営業中でも稼働するAI清掃ロボットが、現場の「空白」を埋める

こうした状況のなか、AI清掃ロボットが小売企業にとっての打開策として存在感を高めている。Gausiumの先進的なナビゲーション技術とAIビジョン技術を搭載した最新世代のロボットは、来店客が買い物をしている営業時間中でも柔軟に稼働し、発生した汚れをリアルタイムにピンポイントで清掃する。これにより、従来は開店前後にしか対応できなかった人手清掃の「空白」を埋め、終日にわたる衛生維持を実現する。

営業中の店舗通路でリアルタイムに稼働するGausiumの清掃ロボット

導入効果を見極める指標としては、店舗の硬質床面積・営業時間・総合人件費という三つの観点が挙げられる。床面積が広く、長時間営業を行い、人件費の負担が大きい大型スーパーや量販店ほど、自動化清掃による投資対効果が顕著に表れる。

■ 運用効率・データ管理・ESGの3軸で価値を創出

Gausium(https://gausium.com/ja/solutions/retail/)の小売向け清掃ソリューションは、「運用効率化」「データ管理」「ESG推進」という三つの軸で店舗に価値をもたらす。

運用面では、従業員の業務時間の30%を接客などの高付加価値業務へ振り向けることが可能となる。1台あたりの清掃能力は1日3,000平方フィート超に達し、常に高い清掃水準を維持する。さらに、排水循環システムとインテリジェント清掃モードにより、水と洗浄剤の消費量を最大70%削減し、運用コストの抑制にも貢献する。

業界ホワイトペーパーのダウンロード(https://gausium.com/ja/e-book-library/)

データ管理の面では、クラウド管理システムを通じて清掃業務の全工程を可視化する。ヒートマップ、リアルタイムアラート、自動生成されるコンプライアンスレポートにより、これまで「人の主観」に頼っていた清掃管理を「データで検証できる管理」へと転換し、安全リスクの未然防止を可能にする。

ESGの領域では、資源使用量の削減を定量的に示すことで企業の評価目標の達成を後押しするとともに、スマート機器の導入を通じて「テクノロジー」と「環境配慮」を体現するブランドイメージの構築にもつながる。市場調査によれば、小売向けサービスロボット市場は2024年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）25.5%で拡大すると予測されており、自動化清掃は業界の主流へと定着しつつある。

■ 多様な小売業態をカバーする充実の製品ラインナップ

多様な小売業態に対応するGausiumの清掃ロボット製品ラインナップ

Gausiumは、多様化する小売現場に応える充実の製品マトリックスを展開している。新モデル「Marvel（M6）」(https://gausium.com/ja/products/marvel/)とフラッグシップモデル「Omnie」(https://gausium.com/ja/products/omnie/)は、大型量販店や総合スーパーにおける広面積・高負荷の清掃ニーズに対応し、併設の駐車場までカバーする。フランスのオーシャン（Auchan）(https://gausium.com/ja/case/auchan-france-omnie/)、中国のメトロ（METRO）といった著名小売ブランドへの導入実績を持つ。コンパクトな「Mira（M4）」(https://gausium.com/ja/products/mira/)は、商業施設やコンビニエンスストアなど人通りの多いエリアに最適だ。中小規模のチェーンストアに適した「Phantas」(https://gausium.com/ja/products/phantas/)は、100店舗以上を展開するあるチェーンで全面導入された結果、清掃人件費40%減、衛生適合率95%、顧客の店内滞在時間15%向上、ブランドへのポジティブな言及数300%増を達成し、120名を超えるスタッフが接客業務へと配置転換された。

AI清掃ロボットは、単に人手を置き換えるものではなく、人員配置を最適化し、店舗運営のあり方そのものを再構築する手段である。現在Gausium公式サイトでは、実機デモのご予約、(https://gausium.com/ja/contact/)業界ホワイトペーパーのダウンロード(https://gausium.com/ja/e-book-library/)、専門スタッフによる個別相談を受け付けている。各店舗の現場環境に合わせた最適な自動化ソリューションを提案し、テクノロジーの力で小売企業のコスト削減・品質向上・売上拡大を支援していく。