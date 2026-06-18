Cearvol Liberte｜新発売

UNICE Intelligent Medical Shenzhen Co.,Ltd.

2026年6月13日（東京）― 音響テクノロジー企業 Cearvol は、新製品「Cearvol Liberte（リベルテ）」を発表しました。本製品は補聴器とワイヤレスイヤホンの長所を融合した、イヤかフ型の次世代補聴器です。2026年7月中旬発売予定。

補聴器にありがちな"困りごと"を解決した

「見た目が気になる」「長時間つけていると疲れる」「耳が塞がってこもる感じがする」等、従来の補聴器で悩まれていた方は多いしょう。Liberte は、これらのお悩みを解消できるよう開発され、耳をふさがず、イヤホンのようなスタイリッシュなデザインを採用し、気軽に使える集音器です。

まるでオシャレなイヤホン。付けていることを忘れる軽さ

Bose Ultra、Soundcore Aeroclip をはじめとするイヤかフ型オープンイヤホンは、世界的に大きな人気を集めています。Liberte はこうした最新デバイスのデザインより着想を得、トレンド感あふれるファッション性と専門的な聴覚ケア機能を融合させて誕生しました。

柔軟な C 字型イヤーフック構造を採用し、耳穴を完全に開放する設計により装着時のこもり感を解消し、周囲の環境音が遮断されず、自然な聴こえ心地を実現しています。ジョギングや通勤といったさまざまなシーンでもズレにくい安定性を備え、装着していることを忘れるほど軽やかな着け心地が魅力です。

外装素材には従来の補聴器に多く用いられる医療用プラスチックではなく、上質な素材を採用し、柔らかな肌触りと繊細な質感が、ファッションアクセサリーのような洗練さが演出します。

最新のAI 搭載、人声がはっきり聞こえます

デザインだけではなく、Liberte には高性能なAIを搭載し、人の声をクリアに聞こえます。複数のマイクと AI アルゴリズムで周囲の音をリアルタイムに分析し、雑音を抑えながら、人声の部分を自動的に調整するので、カフェや電車の中でもストレスなく会話を楽しめます。

Bluetooth に対応し、スマートフォンとワイヤレス接続すれば、音楽、通話、動画をスタジオクオリティの高音質で堪能できます。オープンイヤー構造がもたらす開放感と、プロフェッショナル級の音響性能を融合させた、これまでにない聴覚体験をお届けします。

アプリで簡単カスタマイズ

専用アプリと連携すれば、音量調整や聴取モードの切り替え、聴力に合わせた音響設定など、すべてスマホひとつで簡単に操作できます。

CEO の KEN はこう語ります。「Liberte を作ろうと思ったのは、聴力補助器が"隠すべきもの"ではなく、"自信を持って使えるもの"であるべきだと考えたからです。トレンドのデザインと最新の聴覚技術を組み合わせて、集音器にまつわる偏見をなくしたい。Liberte は初めて補聴器を使う方、すでに補聴器を使用される方、生活の質を妥協したくない若い世代にも最適です。」

受賞歴

Cearvol Liberte は、その革新的なデザインと機能性が評価され、MUSE Design Award（ミューズデザイン賞）および USA TODAY 2026 CES Best Product Award を受賞しています。Cearvol についてCearvol は、誰もが使いやすい高性能な聴覚ソリューションの開発を目指す企業です。先進的信号処理技術、人間工学に基づいたデザイン、スマート装着技術を融合させ、軽度～中度の聴力低下でお悩みの方に新しい聴覚体験をお届けしています。

ブランドコンセプトは「聞こえをスタイリッシュ、毎日を生き生きと」。自信を持って音を楽しみ、大切な人とスムーズにコミュニケーションを取り、人生の大切な瞬間をありのまま感じていただきたい。詳細は公式サイト cearvol.jp でご確認ください。