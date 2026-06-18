【若い世代へ「はかる」魅力を発信】小野測器、科学の祭典「AICHI TECH DAY 2026」に出展

株式会社小野測器

電子計測器の製造および販売を展開する株式会社小野測器（代表取締役社長 大越 祐史）は、2026年5月24日（日）、愛知県長久手市の「愛・地球博記念公園 地球市民交流センター」で開催された「AICHI TECH DAY 2026（主催：AICHI TECH DAY 実行委員会）」に出展いたしました。

AICHI TECH DAY2026 小野測器ブース「はかってナンボ！」

詳細を見る :https://www.onosokki.co.jp/HP-WK/whats_new/press/26_06_18.htm

AICHI TECH DAYは、近年深刻化している理系人材不足や若い世代の科学離れに対し、世代や立場を超えて科学技術やものづくりの魅力を伝えることを目的とした体験型の科学イベントです。大学の研究グループや企業、科学サークルなど44団体が出展し、本年で2回目の開催となりました。当日は親子連れを中心に約3,300人が来場し、会場は大いに賑わいました。

当社ブースでは、計測器を活用した体験コンテンツとして、「大声コンテスト」等を実施しました。子どもから大人まで多くの方にご参加いただき、ゲーム感覚で「はかる」ことの楽しさや大切さを体感していただきました。

当社は本イベントへの出展を通じて、長年培ってきた「はかる技術」を活用し、ものづくりの魅力を広く発信するとともに、科学やものづくりに興味を持つ次世代を育むきっかけづくりに貢献したいと考えております。また2027年秋、愛知県豊田市に開所予定の「中部リンケージコモンズ(CLC)」の認知向上を図りながら、今後も地域に根差した企業活動に積極的に取り組んでまいります。

【本発表のポイント】

【開催概要】

- 科学技術やものづくりの魅力を伝える体験型イベント「AICHI TECH DAY 2026」に出展- 子どもから大人まで、「はかる」ことの楽しさや大切さを学べるコンテンツを提供- 今後も「はかる技術」を活かし、地域社会への貢献と次世代育成に取り組む詳細を見る :https://www.onosokki.co.jp/HP-WK/whats_new/press/26_06_18.htm

イベント名：AICHI TECH DAY 2026

日時 ：2026年5月24日（日） 9:00~16:00

会場 ：愛・地球博記念公園 地球市民交流センター（愛知県長久手市）

主催 ：AICHI TECH DAY 実行委員会

参加費 ：無料

来場者数：約3,300人

イベント詳細：https://aichitech.day/

【小野測器ブース「はかってナンボ！」】

当社のブース「はかってナンボ！」では、計測器を活用し、「はかる」ことの大切さや面白さを子どもから大人までゲーム感覚で体感いただきました。普段は目に見えない「音」「力」「長さ」を実際にはかることで、計測技術を身近に感じていただく機会となりました。

●限界突破！大声コンテスト

「高機能騒音計 LA-7500」とオリジナルアプリを使用し、声の大きさを計測して競うゲームを実施。上位3名の記録を掲示し、閉場間際まで多くの来場者に挑戦いただき、会場は大いに賑わいました。

●君はなれるか！ねじりマスター

「小型高剛性トルク検出器RHシリーズ」とオリジナルアプリを使用し、リンゴを集めて得点を競うゲームを実施。画面中央から離れるほどねじる力（トルク）が必要になる仕組みで、参加者は力加減を工夫しながら挑戦。トルクの大きさを体験しながら、計測の面白さに触れていただきました。

●ミリの世界をのぞこう！

「デジタルリニアゲージセンサー GSシリーズ」を使用し、身近なものの厚みを予想しながら計測。CDやティッシュ、ラップ、アルミホイルなどを題材に、普段の感覚と実際の計測値との違いを体験いただき、「ミリ」の世界への理解を深めてもらいました。

詳細を見る :https://www.onosokki.co.jp/HP-WK/whats_new/press/26_06_18.htm

【小野測器について】

1954年創業。電子計測機器の製造、販売ならびに各種エンジニアリングサービス事業を展開。創業同年には、 国内初となるジェットエンジンの回転数を計測する回転計を開発。自動車産業では二輪・四輪車、自動車部品、 その他建設機械、食品や医療検査等、幅広い分野において研究開発のサポートから製造工程での測定技術を 提供。近年は、当社が掲げている企業理念「人とテクノロジーのより良い関係を支え、サステナブルな社会の実現を加速させる（VISION）」にもとづく活動を推進。次世代を担うエンジニア育成や高校、大学等との連携による「未来世代とのつながり」。地元地域の子ども記者による取材協力や近隣地域の清掃活動参加など「地域社会とのつながり」 等を重視した活動を精力的に行っている。

参考URL

https://www.onosokki.co.jp/corporate/sustainability/social-initiatives/social-contribution/index.html