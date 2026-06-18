約90種が境内にギュッ！関西屈指のカラフルな“花の寺”雨の日こそ映える！“あじさい開花リレー”は7月上旬ごろまで【加古川・円照寺のあじさいが現在、最高潮の見頃を迎えています】

加古川市

兵庫県加古川市の北西部に位置する、花の寺「円照寺(えんしょうじ)」の境内には、アジサイ、クリスマスローズ、ボタンなど、多くの花が群生しており、それぞれの花の開花時期には、華やかな景色を求めて多くの来場者でにぎわいます。6月中旬から7月中旬にかけては、約90種350株以上のアジサイが境内一面に咲き誇ります。白から赤へと花弁が変化していく白寿紅（はくじゅこう）や青と白のグラデーションが印象的な万華鏡（まんげきょう）など多種多様なアジサイを是非ご覧ください。

【花の寺・円照寺について】

円照寺に咲くアジサイの様子現在から7月5日頃までが見頃の時期となります。

「円照寺」は、花の寺として知られ、3月から11月にかけてアジサイ・ユキヤナギ・スズランなどの花が咲き乱れます。

1441年開基。旧本堂が老朽化したため、約30年前に現在の土地に移転してきました。現在の住職は13代目。いわゆる古刹・名刹と呼ばれるお寺ではありませんが、聖人の教えを大切にしながら、訪れる方にとって心が安らぐ、生きる元気が出るお寺にしたいと現在の住職が花の管理をしています。

◆豊臣秀吉の陣鐘

境内の梵鐘は、豊臣秀吉が中国平定の戦いで、山口県の上野八幡宮の鐘を陣鐘として使い、帰京の際にこの地に置いていったものといわれています。「周防国富田保 上野八幡宮 明応七年・・・」の銘が刻まれており、市指定文化財となっています。

◆本堂の天井

本堂の天井には鮮やかなピンク色の照明が採用されています。花の寺にちなんで、ハスの花を象徴しています。

◆アクセスなど

住所：兵庫県加古川市志方町広尾1029

TEL：079-452-2067

公式HP：http://kakogawa-enshouji.com/index.html

《円照寺のアジサイの様子》

白寿紅（はくじゅこう）万華鏡（まんげきょう）La Bella（ラ ベッラ）