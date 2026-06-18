『自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。』のトレーディング場面写アクリルスタンド、トレーディンググリッター缶バッジなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。』の商品8種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『自称悪役令嬢な婚約者の観察記録。』の商品の受注を6月12日（金）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/2026?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディング場面写アクリルスタンド

セシル、バーティア、ヒローニア、クロ、ゼノの印象的なシーンをアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \8,800(税込)

種類 ：全10種

本体 ：（約）70×56mm 台座：（約）直径45mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディンググリッター缶バッジ

セシル、バーティアのイラスト、印象的なシーンをグリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \4,840(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング場面写ブロマイド

セシル、バーティアの印象的なシーンをブロマイドに仕上げました。

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \4,400(税込)

種類 ：全16種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼F0号キャンバスボード

キービジュアル、ティザービジュアルをF0号サイズのキャンバスボードに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,850(税込)

種類 ：全2種（キービジュアル、ティザービジュアル）

サイズ：F0号（180×140mm）

素材 ：木材、化繊

▼オーロラBIGアクリルスタンド

セシル、バーティアのイラストを存在感のあるBIGなアクリルスタンドに仕上げました。

光の加減によって見え方の変わるオーロラ加工を施しています。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \2,530(税込)

種類 ：全2種（セシル、バーティア）

本体 ：（約）19.8x7.2cm 台座：（約）7.8×3.2cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼ホログラム缶バッジ2個セット

セシル、バーティアのイラストをホログラム加工を施した缶バッジ2個セットに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,210(税込)

種類 ：全2種（セシル、バーティア）

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼場面写A3マットポスター

セシル、バーティアの印象的なシーンを、A3サイズのマットコート紙を使用したポスターに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全2種（セシル、バーティア）

サイズ：A3

素材 ：マットコート紙

▼イラストカード3枚セット

※画像は「セシル イラストカード3枚セット」を使用しております。

セシル、バーティアのイラスト、印象的なシーンをイラストカード3枚セットに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \495(税込)

種類 ：全3種（セシル、バーティア、セシル＆バーティア）

サイズ：（約）86×50mm

素材 ：紙

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/2026?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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Web https://armabianca.com/

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