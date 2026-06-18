小杉怜子、タカラトミー「マイクロペット」新シリーズ紹介SNS動画に出演！「次はどんな反応をしてくれるんだろう？」

株式会社TRAPEZISTE

モデル・タレントとして活動する小杉怜子が、「マイクロペット」（発売元：株式会社タカラトミー）新シリーズを紹介するSNS動画に出演しました。

今回の動画では、手のひらサイズの小さなペットトイ「マイクロペット」の魅力を、小杉怜子ならではの柔らかな雰囲気とともに表現。思わず見入ってしまう世界観と、ナチュラルなリアクションが印象的な映像に仕上がっています。

【うちのコが甘えんぼうすぎる編】

https://www.youtube.com/shorts/Fzc3HTzZkkk(https://www.youtube.com/shorts/Fzc3HTzZkkk)

【マイクロペットとの1日編】

https://www.youtube.com/shorts/8BwaUlXGpTo(https://www.youtube.com/shorts/8BwaUlXGpTo)

ー想像以上に表情や動作が細かくて、ランダムに動くので本当に生き物みたいで驚きました！色々な反応をしてくれるから、自然と愛着が湧いて、気づいたらずっと見ちゃいます！

手のひらサイズなのに、ちゃんと"その子らしさ"を感じられるし、反応や動きがそれぞれ違っていて「次はどんな反応をしてくれるんだろう？」ってつい構いたくなります！

忙しい日でも少し癒される存在だなと感じました。

「キャット」や「ウーパールーパー」など様々な種類がありましたが、「パピー」が特にお気に入りです！

ワンワンワン！って鳴いてくれるのが可愛くて癒されます。

“かわいい”が詰まったコンテンツの中で、小杉怜子の親しみやすい存在感も際立っており、商品が持つ癒しの空気感をより引き立てる内容に。SNS動画ならではのテンポ感とビジュアル表現にも注目が集まりそうです。

モデル活動だけでなく、広告やSNSコンテンツでも活躍の幅を広げる小杉怜子。

今回の出演では、これまでとはまた違った“癒し系”の魅力を見せています。

【小杉怜子】

・2004年2月7日生まれ

・タレント・モデル・女優として活動。2023年、フジテレビ系バラエティ番組『オールナイトフジコ』にレギュラー出演し、明るく清楚なキャラクターで注目を集める。

・MBSラジオ『オレたちゴチャ・まぜっ！』に出演。

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