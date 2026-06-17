【名探偵コナン】″アドベンチャーコレクション″第2弾グッズの発売が決定!!アクリルスタンド、ショーウィンドウ風アクリルスタンド、TDグリッター缶バッジ、アクリルキーホルダー等の予約受付を本日より開始！

ゼロジーアクト株式会社"名探偵コナン アドベンチャーコレクション"第2弾グッズ

アニメ・キャラクター雑貨およびオリジナル商品の企画デザイン・製造販売を行うゼロジーアクト株式会社（本社：東京都台東区 ※朝日放送グループ）は、「名探偵コナン」より、"アドベンチャーコレクション"第2弾グッズの発売を決定し、本日6月17日(水)より予約受付を開始しました。

名探偵コナン アドベンチャーコレクション 商品一覧ページ

https://www.onlinestore-zerogact.com/SHOP/315876/list.html(https://www.onlinestore-zerogact.com/SHOP/315876/list.html)

名探偵コナン アドベンチャーコレクション アクリルスタンド(全8種)

江戸川コナン・工藤新一・毛利蘭・世良真純・萩原千速・横溝重悟・萩原研二・松田陣平の全8種。

名探偵コナン アドベンチャーコレクション アクリルスタンド(全8種)

名探偵コナン アドベンチャーコレクション アクリルスタンド(全8種)

【サイズ】約W98×H120(mm) ※プレートの状態

【価格】 1,400円 (税込)

名探偵コナン アドベンチャーコレクション アクリルキーホルダー(全14種)

江戸川コナン、工藤新一、毛利蘭、世良真純、萩原千速、横溝重悟、萩原研二、松田陣平・江戸川コナン&世良真純、工藤新一&毛利蘭、萩原千速&横溝重悟、萩原研二&松田陣平、江戸川コナン&萩原千速、集合の全14種。

名探偵コナン アドベンチャーコレクション アクリルキーホルダー(全14種)

名探偵コナン アドベンチャーコレクション アクリルキーホルダー(全14種)

【サイズ】約W65×H70(mm)以内 ※キャラクター毎にサイズが異なります

【価格】 935円 (税込)

名探偵コナン アドベンチャーコレクション ショーウィンドウ風アクリルスタンド(全8種)

江戸川コナン・工藤新一・毛利蘭・世良真純・萩原千速・横溝重悟・萩原研二・松田陣平の全8種。

※本商品は実用新案（第3251950号）登録済みの商品です。

名探偵コナン アドベンチャーコレクション ショーウィンドウ風アクリルスタンド(全8種)

名探偵コナン アドベンチャーコレクション ショーウィンドウ風アクリルスタンド(全8種)

【サイズ】約H210×W123(mm) ※プレートの状態

【価格】 2,178円 (税込)

名探偵コナン アドベンチャーコレクション トレーディンググリッター缶バッジ(全8種)

江戸川コナン・工藤新一・毛利蘭・世良真純・萩原千速・横溝重悟・萩原研二・松田陣平の全8種。

名探偵コナン アドベンチャーコレクション トレーディンググリッター缶バッジ(全8種)

名探偵コナン アドベンチャーコレクション トレーディンググリッター缶バッジ(全8種)

【サイズ】約φ56mm

【価格】1個 605円 (税込)、1BOX 4,840円 (税込)

※ゼロジーアクトオンラインストアでのご予約受付はBOX販売のみ

名探偵コナン アドベンチャーコレクション ホテルルームキー風アクリルボールチェーン(全8種)

江戸川コナン・工藤新一・毛利蘭・世良真純・萩原千速・横溝重悟・萩原研二・松田陣平の全8種。

名探偵コナン アドベンチャーコレクション ホテルルームキー風アクリルボールチェーン(全8種)

名探偵コナン アドベンチャーコレクション ホテルルームキー風アクリルボールチェーン(全8種)

【サイズ】約H20×W120×D10(mm)

【価格】 1,540円 (税込)

◆ ご予約受付期間・お届け時期

どちらの商品も、ゼロジーアクトオンラインストアでのご予約受付は7月5日(日)23:59まで。商品のお届け時期は2025年8月下旬頃を予定しています。

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