【YOLU数量限定ヘアケア】 甘くみずみずしい香り“フィグコレクション”7月1日新発売

株式会社Ｉ-ｎｅ

株式会社Ｉ-ｎｅ (本社：大阪市中央区) が展開するナイトケアビューティーブランド「YOLU（ヨル）」は限定「フィグコレクション」のシャンプー・トリートメント・ヘアマスクを順次発売します。

*1 乾燥による 2イチジク果実エキス(保湿成分)、シゾサッカロミセス／イチジク果実発酵液(保湿成分)

展開アイテム： シャンプー／トリートメント／ ヘアマスク 全6種

発売日／流通：

・2026年7月1日(水)より順次

【EC】公式オンラインストア(https://andhabit.com/shop/product_categories/yolu-11)、ECモール（楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/kobe-beauty-labo/c/0000000307/)、Amazon(https://www.amazon.co.jp/stores/YOLU%E3%83%A8%E3%83%AB/page/DC3718E1-34CF-4FC0-AEC5-4FD0A37157EB?lp_asin=B0DT9R5RM3&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandlogo_sto)、Yahoo!ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/queensshop/yolu.html?sc_i=shopping-pc-web-category-storeitm-strbclst-cat)）等

・2026年7月2日(木)より順次

【店頭】全国のドラッグストア・バラエティショップ (一部店舗を除く)

今回のYOLU限定品は「夜に捧ぐフィグ」がテーマの「フィグコレクション」。かつて古代エジプトで女神に捧げられた神聖な果実、フィグ（いちじく）。現代ではハイブランド香水を中心にトレンドでもある、この「上品で色っぽい中毒性のある」香りに着目しました。





静寂な夜、甘くみずみずしい香りに包まれる時間は、まさに自分を労わる特別なひととき。夏の紫外線ダメージをケアしながら、一日の終わりに心と髪を心地よくリセットする、至福のヘアケア体験を提案します。

商品特長

【１】みずみずしく香り高い限定の「フィグの香り」

イチジクの爽やかな葉とミルキーで甘い果実にウッディな余韻が残る、まるで香水のような香り。

・TOP（泡立て、塗布時）

みずみずしいイチジクの葉の香りと、灼熱の太陽を想起するようなグレープフルーツの爽やかな香りが漂い、果樹園のような雰囲気を演出します。

・MIDDLE（洗い流し時）

生い茂るイチジクの葉の香りの余韻を感じつつも、だんだんとミルキーなイチジクの果実の香りへと変化し、ジャスミン、ミュゲといった穏やかなフローラルノートがノスタルジックな雰囲気を醸し出します。



・LAST（ドライ時）

ミルキーな甘さ、フィグの木を想起するようなウッディとアンバーのあたたかみを感じる香りが広がります。自然の恵みを感じつつも上品な香りに包み込みます。

■配合天然精油*1

コリアンダーシード、セダーウッド、ブラックペッパー

*1 すべて香料として

【２】夏から秋にかけての乾燥ダメージをケアする、2 種のフィグエキスと月見草油*2を配合

・イチジク果実エキス*3：

紫外線による乾燥ダメージにアプローチし、肌を保湿。

・シゾサッカロミセス／イチジク果実発酵液*4：

国産イチジクをハチミツ由来の酵母で発酵したエキス。高い保湿力で肌を乾燥から保護。

・月見草油*2：

夜に咲く月見草から採れるオイル。乾燥ダメージから保護し、髪に潤いとツヤを与える。

*2 エモリエント成分 3,4 全て保湿成分

【３】神秘的な情景を描き出す、限定デザインパッケージ

香り立つフィグをイメージしたグラデーションは、シャンプーとトリートメントが対になるシンメトリーな設計。二つのボトルを並べることで光が美しく呼応し合う、印象的なデザインに仕上げました。ピラミッドや宝石の多面体に着想を得た立体的なセット箱とともに、神秘的な世界観をつくり出します。

商品概要

■ヨル フィグ カームナイトリペアシャンプー・トリートメント

■ヨル フィグ リラックスナイトリペアシャンプー・トリートメント

シャンプー：440mL・トリートメント：440g／各1,540円（税込）

※シャンプー・トリートメントの単品は、公式オンラインストア、ECサイトのみ発売します。

■ヨル フィグ カームナイトリペアジェルへアマスク

■ヨル フィグ リラックスナイトリペアジェルヘアマスク

145g/各1,540円（税込）



■ヨル フィグ カームナイトリペアヘアケアセット

■ヨル フィグ リラックスナイトリペアヘアケアセット

シャンプー：440mL・トリートメント：440g

各3,080円（税込）

YOLU

HP：https://yolu.jp/

Instagram： https://www.instagram.com/yolu_official/

X： https://x.com/yolu_official