総SNSフォロワー30万人超！人気トラベルクリエイター「おーぬまん」がUUと業務提携決定！
株式会社Suu（本社：東京都渋谷区、代表取締役：安藤鈴菜）は、人気トラベルクリエイター「おーぬまん」と新しく業務提携したことをお知らせいたします。
所属タレント
おーぬまん
東京出身。身長169cm。趣味：旅、写真、動画【タイアップ・広告実績】 旅行・観光： ジェットスター台湾、ジェットスター香港、グアム政府観光局、台北ファンパス /エンタメ・テーマパーク： 上海ディズニー、カリフォルニアディズニー /音楽・デジタル： Spotify広告 /クリエイティブツール： Adobe
■各アカウントについて
TikTok 27.7万人
https://www.tiktok.com/@onumaaaan?is_from_webapp=1&sender_device=pc(https://www.tiktok.com/@onumaaaan?is_from_webapp=1&sender_device=pc)
Instagram 4.3万人
https://www.instagram.com/onumaaan?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/onumaaan?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)
本提携により、当社は「おーぬまん」に対し、動画コンテンツの企画・制作支援、タイアップ案件の獲得、各種マネジメントサポートなど、ユーザー育成のノウハウを提供し、クリエイターとしての活動の幅を広げ、さらなる成長を強力にバックアップしてまいります。
■ おーぬまんさんコメント
このたび、以前からお世話になっているUUさんと業務提携をさせていただくことになりました🦋🩵
いつもやりたいことに寄り添い、応援してくださるUUさんが大好きです🫶
トラベルクリエイターとして、まだ見ぬ景色や体験をたくさん発信できるよう、国内外問わず新しい挑戦を続けていきます✈️🌐
■ UU代表者コメント
UUは、株式会社Suuのインフルエンサーキャスティングノウハウを活用し、
「あなたに寄り添うプロダクションに」をモットーに、
「インフルエンサーファースト」の理念でインフルエンサーの夢や目標を最優先に考える
リーディングプロダクションを目指します。
■ 本件に関するお問い合わせ
お問い合わせ
UU 公式サイト https://uu-you.site/(https://uu-you.site/)
お問い合わせサイト https://uu-you.site/contact(https://uu-you.site/contact)
UU beauty 公式サイト https://uu-you.jp/beauty(https://uu-you.jp/beauty)
お問い合わせサイト https://uu-you.jp/beauty/contact(https://uu-you.jp/beauty/contact)
■ 会社概要
株式会社Suuについて
株式会社Suu［ｽｩ］( 東京都渋谷区・代表取締役社長 安藤鈴菜) は 「SNSで現実を豊かにする」という考え方のもと、 効果を最大限に引き出すインフルエンサーの活用法を企業様に提案し、 SNSを通して得られる豊かさを最大限に引き出す会社です。
名称:株式会社Suu
設立:2023年4月13日
所在地 :〒1500043 東京都渋谷区道玄坂 1丁目10番8号東急ビル2F-C
資本金:1,000,000円
代表取締役:安藤鈴菜
従業員数:8名（業務委託含む）
事業内容:SNSマーケティング事業/SNS運用代行・コンサル事業/インフルエンサーキャスティング事業
インフルエンサーイベント企画/グラフィックデザイン事業/インフルエンサープロダクション事業
株式会社Suu 公式サイト https://suu-ad.jp/
お問い合わせ info@suu.co.jp