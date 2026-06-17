総SNSフォロワー30万人超！人気トラベルクリエイター「おーぬまん」がUUと業務提携決定！

株式会社Suu

株式会社Suu（本社：東京都渋谷区、代表取締役：安藤鈴菜）は、人気トラベルクリエイター「おーぬまん」と新しく業務提携したことをお知らせいたします。

所属タレント

おーぬまん

東京出身。身長169cm。趣味：旅、写真、動画【タイアップ・広告実績】 旅行・観光： ジェットスター台湾、ジェットスター香港、グアム政府観光局、台北ファンパス /エンタメ・テーマパーク： 上海ディズニー、カリフォルニアディズニー /音楽・デジタル： Spotify広告 /クリエイティブツール： Adobe

■各アカウントについて

TikTok 27.7万人

https://www.tiktok.com/@onumaaaan?is_from_webapp=1&sender_device=pc(https://www.tiktok.com/@onumaaaan?is_from_webapp=1&sender_device=pc)

Instagram 4.3万人

https://www.instagram.com/onumaaan?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/onumaaan?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

本提携により、当社は「おーぬまん」に対し、動画コンテンツの企画・制作支援、タイアップ案件の獲得、各種マネジメントサポートなど、ユーザー育成のノウハウを提供し、クリエイターとしての活動の幅を広げ、さらなる成長を強力にバックアップしてまいります。

■ おーぬまんさんコメント

このたび、以前からお世話になっているUUさんと業務提携をさせていただくことになりました🦋🩵

いつもやりたいことに寄り添い、応援してくださるUUさんが大好きです🫶

トラベルクリエイターとして、まだ見ぬ景色や体験をたくさん発信できるよう、国内外問わず新しい挑戦を続けていきます✈️🌐

■ UU代表者コメント

UUは、株式会社Suuのインフルエンサーキャスティングノウハウを活用し、

「あなたに寄り添うプロダクションに」をモットーに、

「インフルエンサーファースト」の理念でインフルエンサーの夢や目標を最優先に考える

リーディングプロダクションを目指します。

■ 本件に関するお問い合わせ

お問い合わせ

UU 公式サイト https://uu-you.site/(https://uu-you.site/)

お問い合わせサイト https://uu-you.site/contact(https://uu-you.site/contact)

UU beauty 公式サイト https://uu-you.jp/beauty(https://uu-you.jp/beauty)

お問い合わせサイト https://uu-you.jp/beauty/contact(https://uu-you.jp/beauty/contact)

■ 会社概要

株式会社Suuについて

株式会社Suu［ｽｩ］( 東京都渋谷区・代表取締役社長 安藤鈴菜) は 「SNSで現実を豊かにする」という考え方のもと、 効果を最大限に引き出すインフルエンサーの活用法を企業様に提案し、 SNSを通して得られる豊かさを最大限に引き出す会社です。

名称:株式会社Suu

設立:2023年4月13日

所在地 :〒1500043 東京都渋谷区道玄坂 1丁目10番8号東急ビル2F-C

資本金:1,000,000円

代表取締役:安藤鈴菜

従業員数:8名（業務委託含む）

事業内容:SNSマーケティング事業/SNS運用代行・コンサル事業/インフルエンサーキャスティング事業

インフルエンサーイベント企画/グラフィックデザイン事業/インフルエンサープロダクション事業

株式会社Suu 公式サイト https://suu-ad.jp/

お問い合わせ info@suu.co.jp