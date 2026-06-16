伝記映画『Michael/マイケル』が日本上陸。キング・オブ・ポップ――マイケル・ジャクソンの伝説が2026年によみがえる『帰ってきたマイケル』ニューズウィーク日本版6/23号は好評発売中！

株式会社ＣＥメディアハウスニューズウィーク日本版 2026/6/23号（6/16発売）

【編集部から】

6月12日、マイケル・ジャクソンの人生を描いた映画『Michael/マイケル』がついに日本でも公開されました。北米を始め世界各地で4月下旬に公開された本作は、すでに『ボヘミアン・ラプソディ』の記録を塗り替え、音楽伝記映画で歴代最高の興行収入をたたき出しています。私は母と叔母が大のマイケルファンなので、デンジャラスワールドツアーのブカレスト公演（1992年）をDVDでよく一緒に見て育ちました。ライブ会場には約７万人もの観客が集まり、マイケルがステージに登場するだけで失神するファンもいたほどで、せっかくのパフォーマンスを見逃してしまう人たちに子供ながら同情したことを覚えています。6月16日発売号の特集「帰ってきたマイケル」では、『Michael/マイケル』のジャパンプレミアの翌日、製作を手掛けたグレアム・キング氏に独占インタビューしました。日本の若いファンの多さに驚いたそうで、「マイケルも誇らしかったはずだ」と語り、母がマイケルのファンだと伝えると、「君のお母さんのような人たちにノスタルジーを楽しんでほしい」「批評家たちが間違っていたと、世界中のファンが証明した」と熱弁。マイケルへの思い入れを感じました。（大野）

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【Special Report】 【映画公開記念】帰ってきたマイケル

伝記映画『Michael/マイケル』が日本上陸

キ ング・オ ブ・ポップ の 伝 説 が 2026年によみがえる

映画｜マイケル・ジャクソン再臨であの熱狂が蘇る

来日インタビュー｜「 マイケルの素顔を届けたい」

再掲載｜アメリカが失ったMJという伝説

ピクチャー｜写真で振り返るトップスターの軌跡

ディスコグラフィー｜キング・オブ・ポップが音楽史に刻んだ傑作たち

ニューズウィーク日本版 2026/6/23号 特集

日本の燃料が枯渇する日

エネルギー戦略｜中東からの調達先分散は正しかったが、他の選択肢には問題が

【Periscope】

PERU｜大接戦ペルー大統領選と中南米の右旋回

UNITED STATES｜トマトの値上がりをトランプは侮れない

UNITED STATES｜スペースXの成功と大型IPOの教訓

【Commentary】

視点｜ニヒリズムの波が世界を滅ぼす──河東哲夫

日本｜クマとの共存を米北東部に学ぶ──グレン・カール

経済｜中国貿易黒字の新たな行き先──缪延亮

Superpower Satire｜風刺画で読み解く「超大国」の現実

トランプが操る愛と報復の司法省──ロブ・ロジャース&パックン

Economics Explainer｜経済ニュース超解説

再エネ大国パキスタンに遅れた日本──加谷珪一

Help Wanted｜人生相談からアメリカが見える

娘が犬恐怖症でも飼いたい夫って？

Sustainability for the Future｜世界の挑戦、日本の貢献

サプライチェーンに環境正義を

【World Affairs】

中朝関係｜ロシアと二股の北朝鮮にいらつく中国

インド｜若者の「ゴキブリ党」が増殖中

アメリカ｜「反トランプ」を公言し夢奪われたW杯審判

【Features】

ルポ｜来た、見た、触った! 中国「性造業」の実力

【Life/Style】

Movies｜「善意」の嘘とホロコーストの記憶

Games｜『あつ森』の心地よさに魅せられて

Sports｜大リーグが放映権料改革でチーム格差打破

Royals｜アメリカで急低下するメーガン妃とブランド力

ほか

★最新号データ

ニューズウィーク日本版2026/6/23号『帰ってきたマイケル』

紙版 定価：520円（税込）｜デジタル版 定価：430円（税込）

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