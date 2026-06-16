クレジットカード「ローソンPontaプラス」の最大15％還元対象店舗の追加について
当行が発行するクレジットカード「ローソンPontaプラス」の会員さま向け優待特典である最大15%Pontaポイント還元対象店舗について、2026年6月16日（火）からとんでん株式会社が展開する「北海道生まれ和食処とんでん」、「湯けむりの丘 つきさむ温泉」、およびノースワン株式会社が展開するライフスタイルブランド「TNOC hokkaido」を追加いたします。
対象店舗で「ローソンPontaプラス」をご利用いただくと、もれなく5%還元、各種条件達成で最大15%のPontaポイントが還元されます。最大15％ポイント還元を受けるには「ローソンPontaプラス」アプリからのエントリーが必要です。詳細はこちらをご確認ください。
ぜひ、この機会に対象店舗で「ローソンPontaプラス」をご利用ください。
■新たに追加する対象店舗（2026年6月16日）
- 和食レストラン「北海道生まれ和食処とんでん」（https://www.tonden.co.jp/）
※北海道内の14店舗が対象です。(麻生店は店舗設備工事のため、2026年6月17日まで休業しております。)
オンラインショップは対象外です。
- 日帰り温泉施設「湯けむりの丘 つきさむ温泉」（https://tsukisamu.jp/）
- 北海道発のライフスタイルブランド「TNOC hokkaido」の直営旗艦店「TNOC THE STORE SAPP ORO T4」、カフェ「TNOC THE CAFE SAPPORO T4」（https://tnoc.jp/）
※オンラインストアは対象外です。
【本件に関するお問い合わせ先】
ローソン銀行クレジットカードデスク（9 時～17 時、年中無休）
0570-063-899（※通話料有料）
050-3786-6325（IP 電話・海外から ※通話料有料）
（参考）
■最大15％Pontaポイント還元の対象店舗（2026年6月16日現在）
※特典は予告なく終了・変更する場合があります。ポイント還元には条件があります。詳細はこちら(https://www.lawsonbank.jp/creditcard/point/point/#anc05)をご確認ください。
■「ローソンPontaプラス」アプリでのエントリー方法
最大15％ポイント還元を受けるには「ローソンPontaプラス」アプリからのエントリーが必要です。
【ダウンロードはこちら】
iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id6756904853?mt=8
Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=li.yapp.app7D63F28F
■「ローソンPontaプラス」券面の特長
・デザイン中央にローソンブランドをさりげなくあしらい、黒色を基調としたシンプルで洗練されたデザイン。
・Mastercard(R)のタッチ決済に対応し、決済専用端末にかざすだけでお支払いが完了します。
・クレジットカード情報を裏面に集約し、より安心安全にご利用いただけます。
券面イメージ
■「ローソンPontaプラス」概要
※1 決済アプリや電子マネーへのチャージでもたまります。 ※2 ポイント還元には条件があります。詳細はこちら(https://www.lawsonbank.jp/creditcard/point/point/)をご確認ください。