クレジットカード「ローソンPontaプラス」の最大15％還元対象店舗の追加について

株式会社ローソン銀行

当行が発行するクレジットカード「ローソンPontaプラス」の会員さま向け優待特典である最大15%Pontaポイント還元対象店舗について、2026年6月16日（火）からとんでん株式会社が展開する「北海道生まれ和食処とんでん」、「湯けむりの丘 つきさむ温泉」、およびノースワン株式会社が展開するライフスタイルブランド「TNOC hokkaido」を追加いたします。

対象店舗で「ローソンPontaプラス」をご利用いただくと、もれなく5%還元、各種条件達成で最大15%のPontaポイントが還元されます。最大15％ポイント還元を受けるには「ローソンPontaプラス」アプリからのエントリーが必要です。詳細はこちらをご確認ください。

ぜひ、この機会に対象店舗で「ローソンPontaプラス」をご利用ください。

■新たに追加する対象店舗（2026年6月16日）

- 和食レストラン「北海道生まれ和食処とんでん」（https://www.tonden.co.jp/）※北海道内の14店舗が対象です。(麻生店は店舗設備工事のため、2026年6月17日まで休業しております。)オンラインショップは対象外です。- 日帰り温泉施設「湯けむりの丘 つきさむ温泉」（https://tsukisamu.jp/）- 北海道発のライフスタイルブランド「TNOC hokkaido」の直営旗艦店「TNOC THE STORE SAPP ORO T4」、カフェ「TNOC THE CAFE SAPPORO T4」（https://tnoc.jp/）※オンラインストアは対象外です。

【本件に関するお問い合わせ先】

ローソン銀行クレジットカードデスク（9 時～17 時、年中無休）

0570-063-899（※通話料有料）

050-3786-6325（IP 電話・海外から ※通話料有料）

（参考）

■最大15％Pontaポイント還元の対象店舗（2026年6月16日現在）

※特典は予告なく終了・変更する場合があります。ポイント還元には条件があります。詳細はこちら(https://www.lawsonbank.jp/creditcard/point/point/#anc05)をご確認ください。

■「ローソンPontaプラス」アプリでのエントリー方法

最大15％ポイント還元を受けるには「ローソンPontaプラス」アプリからのエントリーが必要です。

【ダウンロードはこちら】

iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id6756904853?mt=8

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=li.yapp.app7D63F28F

■「ローソンPontaプラス」券面の特長

・デザイン中央にローソンブランドをさりげなくあしらい、黒色を基調としたシンプルで洗練されたデザイン。

・Mastercard(R)のタッチ決済に対応し、決済専用端末にかざすだけでお支払いが完了します。

・クレジットカード情報を裏面に集約し、より安心安全にご利用いただけます。

券面イメージ

■「ローソンPontaプラス」概要

※1 決済アプリや電子マネーへのチャージでもたまります。 ※2 ポイント還元には条件があります。詳細はこちら(https://www.lawsonbank.jp/creditcard/point/point/)をご確認ください。