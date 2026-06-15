【雪下まゆの描き下ろし！！】忘れらんねえよ、TVアニメ『ヤニねこ』OPの新曲「なんもねえ」のジャケ写公開！

株式会社バップ

先日、2026年7月2日(木)リリースが発表された、忘れらんねえよの新曲「なんもねえ」のジャケ写が公開となった。

前作「たりないか、」に続き、人気イラストレーター雪下まゆによる描き下ろしデザインとなっている。描かれているのは、本楽曲がOPテーマとなる7月期TVアニメ『ヤニねこ』のキャラクター“ヤニねこ”の姿だ。

本アニメは、現在12巻までが刊行されている、にゃんにゃんファクトリーによる漫画『ヤニねこ』が原作。

先日、個性豊かなキャラクターのヤニまみれな日常が垣間見えるメインPVが公開され、本楽曲の音源も一部が初解禁となりSNSでも話題沸騰となった。

[本PV公開URL]

https://youtu.be/ydK2WdTAOgU

昨年、2028年に初の武道館ワンマン開催を宣言した忘れらんねえよ、それに向けての“約束”を着々と解禁して進んでいる。今後ほかにも数々の“約束”がなされるとのことで、高速道路のその先のでっかいステージに向けて、更に加速して走り出す忘れらんねえよの今後の動きに注目してほしい！

【TVアニメ「ヤニねこ」作品情報】

●放送情報

2026年7月2日より毎週木曜日24:30～ TOKYO MX、BS11にて放送開始！

各配信サイトにて放送後一斉配信開始！

※予告なく変更となる場合があります

●イントロダクション

人間と獣人が共存する世界で、

タバコを吸ってダラダラ生きる獣人・ヤニねこ。

金なし！生活力なし！ろくでなし！

マナーやモラルは吸い殻と一緒に捨ててきた。

ヤニ臭くて、汚くて、怠惰でクズ。

吸って、吐いて、ダベって、燃えて。

だけど、それなりに充実した日々を過ごしてます。

けっこう汚いけど、ちょっとだけ励まされる！

SNSでバズり散らかしたマンガが、

まさかのTVアニメ化に挑む！

放送できなかったらごめんにゃさい！

なんだか憎めないクズねこたちがおくる、

ヤニまみれな日常をゆる～く見守ってください。

●スタッフ

原作：にゃんにゃんファクトリー（講談社「ヤングマガジン」連載）

監督：木村 拓（スタジオ・レモン）

脚本：あおしまたかし

キャラクターデザイン：松浦 力

美術監督：丸山由紀子（アトリエ・ムサ）、吉野翔太郎（アトリエ・ムサ）

色彩設計：太田ゆいは

撮影監督：米澤寿

編集：武宮むつみ

音楽：鈴木慶一

音楽監督：濱野高年

音楽制作：マジックカプセル

アニメーション制作：バイブリーアニメーションスタジオ

●キャスト

ヤニねこ：夏吉ゆうこ

ヤクねこ：松岡美里

ハメねこ：船戸ゆり絵

カンサイねこ：清水彩香

アルねこ：井澤詩織

おちんぽ達郎：明智璃子

大家：稲田 徹

●オープニングテーマ&エンディングテーマ情報

オープニングテーマ：忘れらんねえよ「なんもねえ」

エンディングテーマ：ネクライトーキー「煙とブルー」

●WEB

WEB：https://yanineko-anime.com

X：https://x.com/yanineko_anime （推奨ハッシュタグ：#ヤニねこ）

(C)にゃんにゃんファクトリー・講談社／ヤニねこ製作委員会◆ 原作情報

『ヤニねこ』

著者：にゃんにゃんファクトリー

講談社「ヤングマガジン」連載中！

コミックス第1巻～第12巻好評発売中！

▼ヤンマガWebにて無料公開中！

https://yanmaga.jp/comics/%E3%83%A4%E3%83%8B%E3%81%AD%E3%81%93

【リリース情報】

2026年7月2日(木)

配信シングル「なんもねえ」

配信リンク： https://wasureranneyo.lnk.to/Nannmonee

【ライブ情報】

武道館への決起ワンマンツアー「ウィーラブ言う」

・2026/8/8(土) 開場17:30 開演18:30

会場： 新栄シャングリラ(愛知県)

・2026/8/11(火・祝) 開場17:30 開演18:30

会場：心斎橋ANIMA (大阪府)

・2026/8/16(日) 開場17:30 開演18:30

会場：恵比寿LIQUEDROOM(東京都)

[チケット] \4,800+D

[オフィシャル最終抽選先行]

受付期間：～6/14(日) 23:59

[一般発売] 6/20(土)～

ぴあ：https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do

【アーティスト情報・プロフィール】

忘れらんねえよ（わすれらんねえよ）

2008年結成のロックバンド。いろいろあってメンバーはVo/Gt柴田隆浩、ひとり。

2011年にTVアニメ「カイジ」のEDテーマ「CからはじまるABC」でメジャーデビュー。

日比谷野音ワンマンSOLD OUT、「ROCK IN JAPAN」「COUNTDOWN JAPAN」出演など。

菅田将暉、のんをはじめとするアーティストへの楽曲提供も多数。

結成20年を迎える2028年に、初の武道館ワンマンを開催すると宣言した。

公式サイト：https://www.office-augusta.com/wasureranneyo/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@wasureranneyo.official

公式X：https://x.com/wasureranneyo

忘れらんねえよ柴田Instagram：https://www.instagram.com/wasure_shibata/

忘れらんねえよ柴田TikTok：https://www.tiktok.com/@wasure_shibata