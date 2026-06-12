【世界初】軽水素を燃料とした新しい核融合原理による小型核融合暖房機（試作1号機）を公開しました。
高橋亮人 大阪大学名誉教授（弊社 最高技術顧問）が提唱する ”４H/TSC理論” に基づき、
軽水素核融合反応で得られた発熱を利用した小型核融合暖房機を展示し、実演と講演を行いました。
（新あいち創造研究開発展：2026/6/4～5）
【世界初】は、Journal of Condensed Matter Nuclear Science （International Society of Condensed Matter Nuclear Science）、Japanese Journal of Applied Physics (Japan)、Fusion Science and Technology （American Nuclear Society) 、プラズマ・核融合学会誌 (Japan)、Proceedings of JCFRS (Japan)の自社調査の結果です。（2026年6月）
【展示会・講演会の様子】
展示会の様子
放射線は発生しないので、どこでも運転ができます。
来場者の皆様には、実際に触っていただき、高温を実感していただきました。
講演会の様子 （盛況でした）
【新しい核融合の原理 および 小型核融合暖房機の概要】
【小型核融合暖房機の展示、実演】
温度記録計 核融合暖房機 放射線計測器
<小型核融合暖房機（試作機）の概略＞
◆サイズ：直径220mm、高さ600mm
◆出力 ：５００W（ヒータ入力（200W）に対して2.5倍の出力）
（＊出力は発熱材料の量、ヒータ入力により調整可能）
◆放射線の検出なし
◆消費エネルギーコスト(試算）：灯油ヒータの約１/10、電気ヒータの約１/30
＊試作機の販売については、今後検討します。
＜今後の取り組み＞
大型化を進め、大型給湯器や熱電併給機を開発していきます。
短中期の構想イメージ
(株)New Hydrogen Fusion Energyは、温暖化阻止に向けて研究開発を 加速します。これからの活動に、ご支援・ご注目をお願いします。
広く世界から、出資者と連携先を求めます。
一緒に革新的な夢を実現していく仲間を募集中です。
★経営者候補：COO、CTO、CFO
★技術部門 ：材料、熱機関、生産技術
★製造部門
お問い合わせ、ご質問がありましたら下記までご連絡をお願い致します。
会社名 ：株式会社 New Hydrogen Fusion Energy
代表：代表取締役社長 蜂須賀讓二
最高技術顧問：大阪大学名誉教授 高橋亮人
設立 ：2024年4月12日
事業概要：新水素核融合エネルギーの研究開発と熱モジュールの製造販売
本社 ：〒471-0023 愛知県豊田市挙母町２丁目１番地1
実験場 ：非公開 TEL：0565-77-3777
ＷＥＢ ：https://www.nhf-energy.com/