株式会社Uravation、SBクリエイティブが主催の「Microsoft Copilotビジネス実践講座」に講師派遣。6月25日開催

株式会社Uravation

株式会社Uravation（本社：東京都文京区、代表取締役：佐藤 傑）は、当社の河原将太が、SBクリエイティブ株式会社が運営する「ビジネス+IT」の「Microsoft Copilotビジネス実践講座」に講師として登壇することをお知らせします。2026年6月25日（木）に、会場（東京・虎ノ門）およびオンラインで開催予定です。

■ 「個別ツールを触る」から「OfficeそのものをAI化する」へ

生成AIの業務活用は、もはや「個別のAIツールを触る段階」から、「毎日使うOfficeそのものをAI化する段階」へと進化しています。その中核にあるのが、Word・Excel・PowerPoint・Teams・Outlookに深く統合された Microsoft 365 Copilot です。本講座は、普段使っているOfficeの中で、作業をそのままAIに任せられる状態になることを目指します。

■ 開催概要

・講座名: Microsoft Copilotビジネス実践講座

・主催: SBクリエイティブ株式会社

・講師: 株式会社Uravation 河原将太（法人向けAI研修担当）

・日時: 2026年6月25日（木）15:00～18:00

・会場: 住友不動産虎ノ門タワー23F／オンライン受講も可

・受講料: 会場 33,000円（税込）／ オンライン 22,000円（税込）

・公式ページ: https://www.sbbit.jp/eventinfo/88800

■ 学べる内容

Copilotの基本理解から、Microsoft 365各アプリでの実践活用、さらには業務フロー自体をAIに委任する Agent Mode／Copilot Studio 活用までを、3時間で一気通貫に扱います。

・Copilotの正しい理解と、ChatGPT等との使い分け

・Word・PowerPointでの資料作成の高速化

・Excel・Outlook・Teamsを活用した業務効率化

・Agent Mode／Copilot Studio による業務フローの自動化

・実務で成果を出すためのプロンプトと設計力

■ AI推進担当者にも

ChatGPTとの違い、無料版と有料版の境界、料金プランの選び方、社内導入の進め方まで、AI推進担当者が社内説明にそのまま使える知識と、翌営業日から動かせる実践スキルをセットで持ち帰っていただける構成です。

■ 講師について

講師の河原将太（株式会社Uravation）は、法人向けAI研修を主戦場として、上場企業を含む数多くの企業に対して生成AI導入支援・研修プログラムを提供しています。現場の実務に直結する具体例と、社内推進にそのまま使える知識を、実務目線で解説します。

■ SBクリエイティブ株式会社が運営する「ビジネス+IT」のAI実践講座シリーズ

本講座は、テーマ別のAI実践講座シリーズの一つです。6月は、Gemini（6/11）、AIエージェント仕事術（6/18）、ClaudeCode（6/23）に加え、本講座のMicrosoft Copilot（6/25）が予定されています。

■ 申込・お問い合わせ

お申込み・詳細は、SBクリエイティブ株式会社の「ビジネス+IT」の公式イベントページをご確認ください。

公式ページ: https://www.sbbit.jp/eventinfo/88800

■ 会社概要

・商号: 株式会社Uravation

・所在地: 東京都文京区本郷6丁目25番14号

・代表取締役: 佐藤 傑

・設立: 2022年12月

・事業内容: 生成AI研修、AI開発実装支援、AIコンサルティング

・URL: https://uravation.com/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社Uravation 広報担当

メール: suguru.sato@uravation.com

電話: 090-3128-4922