一人最大5支店の口座が利用可能になる複数支店対応を開始

株式会社みんなの銀行

株式会社みんなの銀行（取締役頭取 永吉 健一、以下「みんなの銀行」）は、2026年6月11日より、お客さまがお一人で複数のパートナー支店の口座を保有できる複数支店対応を開始しました。

これにより、お一人あたり最大5支店*¹までの口座開設が可能となり、お客さまは用途や目的に合わせて支店を自由に使い分ける、新しい銀行体験をお楽しみいただけます。

複数支店対応開始の背景

みんなの銀行が展開する「パートナー支店」は、多様なBaaS（Banking as a Service）パートナー企業と協働し、それぞれのお客さまやファンに向けた独自の世界観を創り、限定デザインのデビットカードや支店ごとのキャンペーンなどオリジナリティあるサービスや特典を提供しています。

パートナー支店の拡大に伴い、お客さまから「現在のパートナー支店も利用したいが、別のパートナー支店も使いたい」「用途に合わせて複数のパートナー支店を使い分けたい」といった「みんなの声」が数多く寄せられていました。

この度の複数支店対応開始により、お客さまは各パートナー支店が提供する特典を最大5支店まで同時にお楽しみいただけるようになります。

みんなの銀行は、今後もBaaS事業におけるパートナーシップを拡大させるとともに、お客さまの金融体験をより豊かで便利なものにするための機能開発をスピーディーに進めていきます。

＊1 オリジナル支店はお一人1支店まで

サービス概要

この度の複数支店対応開始により、各パートナー支店が提供する特典を最大5支店まで同時にお楽しみいただけるようになります。

普通預金口座は最大5口座まで保有可能になり、各口座で自由に入出金ができます。貯蓄預金口座・デビットカード・ローン・カバーについては、従来通り、最初に開設した支店のみでのご利用となります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/72105/table/280_1_f5703ce136e7a0132d1f0e0a88b50268.jpg?v=202606120351 ]

＊2 オリジナル支店は1口座まで

＊3 代表口座（最初に開設した支店の口座）のみ

※ Banking画面は2026年6月11日時点のものです

※ 「複数支店の口座が利用可能」のBanking画面には、オリジナル支店1支店、パートナー支店2支店（開設日が早い順）の計3支店を例として記載しています

みんなの銀行サービスサイトを全面リニューアル

みんなの銀行サービスサイトが「お金のすべてを、想うままに」をコンセプトに、新しく生まれ変わりました。アプリの世界観をより深く伝え、思わず使ってみたくなるような体験をお届けします。

また、みんなの銀行アプリも、2026年6月中により分かりやすいUIへとアップデートする予定です。

みんなの銀行サービスサイトはこちら▶

https://www.minna-no-ginko.com/

リニューアルのポイント

・ 直感的な情報設計

お客さまが求める情報へスムーズにたどり着けるよう、サイト構造とナビゲーションを全面的に刷新いたしました。

・ モバイルファーストデザイン

スマートフォンでの閲覧に最適化し、当行サービスの魅力を視覚的に、そして心地よく体験いただけるデザインへ一新しました。

・ 「使ってみたくなる」体験

アプリのデモ体験や利用シーンを紹介する動画コンテンツを拡充し、アプリ利用の具体的なイメージが湧く、わくわくするサイトを目指しました。

※アプリ画面は開発中のものであり、実際の仕様とは異なる場合があります

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社みんなの銀行 広報担当：今村・市原・岡

TEL：092-791-9231 E-mail: pr@minna-no-ginko.com