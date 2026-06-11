【2026年版】ネット通販売上高ランキングTOP610を発表＜EC業界の専門紙「日本ネット経済新聞」が調査＞

「ネット通販売上高ランキング」とは？

株式会社日本流通産業新聞社

EC業界の専門紙「日本ネット経済新聞」は毎年6月、ECを実施している有力企業のネット通販売上高を収録した「ネット通販売上高ランキング」を調査・発表しています。年々、収録データ数が増加し、最新の「2026年版」では610位まで（欄外含め615社）掲載しています。

データ閲覧方法は？

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■TOP200を閲覧する方法＜無料＞

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＜データ取得方法＞

１.オンラインセミナーイベント「Commerce NEXT」に参加登録（6月25日まで／参加無料）

２.6/24,25に配信するセミナーを視聴し、全体アンケートに回答

３.特典として「ネット通販売上高ランキングTOP200」のPDFデータをダウンロード

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「日本ネット経済新聞」とは？

「日本ネット経済新聞」は2007年に創刊したEC（電子商取引）業界で最も歴史あるメディアであり、業界唯一の専門紙です。2020年にウェブメディアを開設し、取り扱うテーマはECに留まらず、OMO（ネットとリアルの融合）、流通業界のDXと広がっています。ウェブメディアの記事は「Yahoo!ニュース」「LINE NEWS」「NewsPicks」「SmartNews」などにも配信し、影響力を高めています。

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