データ連携とAI開発基盤の活用でERP拡張の新しい選択肢を提案

株式会社テクノスジャパン

デジタルとAIでつながる社会の未来を切り拓く 株式会社テクノスジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役 社長執行役員：吉岡 隆、以下「テクノスジャパン」）は、2026年6月23日(火)に、「『データ連携×AI開発』の統合プラットフォームで、ERPの外付け開発や個別ツールの乱立から脱却する～取引先関連業務で多発する『個別対応』をERPの外で吸収する新手法～」と題した無料ウェビナーを開催いたします。

申込URL：https://cbp.tecbp.com/webinar/20260623

■経緯・背景

ERPの導入・刷新を進める現場では、取引先連携を起点に業界要件・個社要件が複雑化し、EDI仕様の多様化・Web-EDI乱立・Excelによる個別運用が増大しています。これによりERP内の拡張だけでは全体最適を実現できず、データ分散と運用コストの増大が課題となっています。

本ウェビナーでは、そうした課題をERPの外側で吸収・統合する手法として、CBP（Connected Business Platform）を用いた業務改善のポイントを解説します。CBPは、複数のEDI／Web-EDIを一元的に扱える基盤として、ERP周辺に分散しがちな取引先連携データの整理・活用を支援します。なかでもCBP注文決済サービスは、企業間の注文から決済に関わるデータをまとめて管理できるため、運用負荷やデータの分断といった課題の解消に貢献します。さらに、業界や取引先ごとに異なる独自要件や運用課題に対しては、AI開発基盤を活用した個別開発により、個別ツールの乱立やERPアドオンの肥大化を避け、標準的な業務基盤を活かしながら柔軟に対応する方法についてもご紹介します。

■こんな方におすすめ

取引先連携に関する業務課題をお持ちの情報システム部門の方

- ERPの導入/刷新を検討中もしくは導入直後の運用負荷増に直面している- 取引先との複数EDI接続の保守運用の負荷に悩んでいる- 業務データの分散を解決し、データ連携をスムーズに行いたいと考えている

■ウェビナー開催概要

タイトル：「データ連携×AI開発」の統合プラットフォームで、ERPの外付け開発や個別ツールの乱立から脱却する～取引先関連業務で多発する「個別対応」をERPの外で吸収する新手法～

開催日時：2026年6月23日(火) 14:00～15:00

開催形式：Zoomによるオンライン配信

参加費：無料（事前登録制）

講師：株式会社テクノスジャパン 阪口 智俊

申込URL：https://cbp.tecbp.com/webinar/20260623

■ご留意事項

※本ウェビナーはZoomを利用して実施します。ご登録メールアドレスへご案内を差し上げます。「no-reply@zoom.us」からのメールが受信できるようご設定ください。

また、主催が競合と判断したお申込はご遠慮いただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

■企業間協調プラットフォーム「CBP」について

企業間で受け渡す情報を、企業間で柔軟かつリアルタイムにデータ活用するための協調プラットフォームです。CBPは２つのコア基盤、データを溜めて活かす企業間取引基盤と、データをつなぐデータ連携基盤で構成されています。データ活用によるコミュニケーションの円滑化と、サプライチェーン全体の生産性向上を実現します。詳細はhttps://cbp.tecbp.com/をご覧ください。

■株式会社テクノスジャパンについて

テクノスジャパンは、「デジタルとAIで企業のビジネス変革を実現する」をグループミッション、「LEAD THE CONNECTED SOCIETY TO THE FUTURE」をビジョンとして掲げ、企業のデータドリブン経営に伴走しています。1994年の創業以来、ERPのシステムコンサルティングとインテグレーションを展開し、企業の基幹業務改革を支援してきました。現在はCRM、自社開発の企業間協調プラットフォーム「CBP」を組み合わせた「ERP×CRM×CBP」のトータルソリューションにより、経営・業務の高度化を支援しています。今後は、デジタルとAIの活用を通じて、商流・物流・金流を含む業務プロセスの連動を進め、全体最適の実現と、顧客企業とその業界におけるDX・AX推進に貢献してまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社テクノスジャパン

所在地：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー14階

代表者：代表取締役 社長執行役員 吉岡 隆

設立：1994年4月27日

資本金：5億6,252万円

URL：https://www.tecnos.co.jp/

※本文中の社名、商品・サービス名などは、各社の商標または登録商標である場合があります。本文中は、(TM)、(R)マークなどを明記しておりません。