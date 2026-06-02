商船三井の巨大な自動車船を見学しませんか？

株式会社商船三井

株式会社商船三井（社長：田村 城太郎、本社：東京都港区、以下「当社」）は、内閣の総合海洋政策本部、国土交通省、公益財団法人日本財団の共催により7月20日（月・祝）に開催される「海の日記念行事2026」に参加し、全長約200m、高さ約50mの巨大な自動車船(註1)の船内や自動車が船へ積み込まれる様子をご覧いただける見学会を行います。下部に記載の概要をご確認いただき、ぜひご応募ください。当社が海の日に自動車船見学会を開催するのは今年で7回目になり、毎回多くの方々にご参加いただいております。

【2025年の様子】

自動車船 CELESTE ACEに乗り込む見学者ブリッジ（船橋）見学自動車積み付けデモンストレーション船員によるお仕事紹介トークショーシミュレータで操船体験

巨大な自動車船の船内見学会では、船の操縦室であるブリッジ（船橋）や自動車を積み込む様子など、普段は見ることのできない現場をご見学いただけます。皆さんが乗っている自動車が海の上でどのように運ばれているか、また船の中でどのような人たちがどのような仕事をしているか、見てみませんか？知りたいことがあれば、船員にお気軽にご質問ください。

イベント会場の東京国際クルーズターミナル内でも、シミュレータを使った船の操船体験や、船員による海上でのお仕事紹介トークショーなどを開催します。他にもMOLアンバサダー(註2)の研究発表コーナーなど、船や海に興味を持っていただけるようなワークショップや展示を予定しています。

船内見学会への参加には事前のお申し込みが必要です。お申し込み多数の場合は抽選となります。応募方法などの詳細は特設サイト(https://c2sea.go.jp/entry-700.html)をご確認ください。申込期間は6月1日(月)～6月28日(日)です。

【自動車船内見学会開催概要】

開催日：2026年7月20日（月・祝）

場所：東京国際クルーズターミナル（東京都江東区青海2丁目地先）

時間：10:00～17:00（所要時間は約90分です。当選者には追って集合時間をご連絡します。）

募集人数：600名

特設サイト：https://c2sea.go.jp/entry-700.html

※船内見学会への参加には事前のお申し込みが必要です。お申し込み多数の場合は抽選となります。

※ターミナル内で実施するワークショップや展示会の見学について、事前申し込みは不要です。

※小学生から高校生を含むグループに限り、1組6名までお申し込みいただけます。

当社は、日々の暮らしを支える船や海を身近に感じていただくとともに、次世代を担う子供たちをはじめ、より多くの方々に海運への理解を深めていただく取り組みを今後も継続してまいります。

(註1) 当社は、1965年に日本で初めて自動車船を就航させたパイオニアであり、多様化するニーズに的確に対応し、安全かつ安定的な輸送サービスをグループ約100隻の船隊で展開しています。

(註2) MOLアンバサダーは、豊かな海を守ることの大切さや海運業という仕事の魅力などを学び、未来を創る同世代の仲間たちに伝える役割を担う児童・生徒たちで、現在17名の小中学生・高校生が就任し、活動しています。詳細は以下の「お知らせ」をご参照ください。

- 2025年11月28日付「令和7年度『MOLアンバサダー就任式』を開催 ～新しく17名の仲間と共に活動を行います～(https://www.mol.co.jp/sustainability/news/2025/1128.html)」