イタリアンランジェリーブランドIntimissimi（インティミッシミ）、 グローバルウェルネスデーを祝う特別ウェルネスイベントを開催。

Calzedonia Japan株式会社

イタリア発のランジェリーブランド Intimissimi（インティミッシミ）は、グローバルウェルネスデーを祝し、2026年6月13日（土）にラグジュアリー・ライフスタイルホテルW大阪の4階「WET DECK」にてウェルネスイベントを開催いたします。

当日は、ボディウェイトをベースとしたウェルネスセッションやクリスタルボウルによるサウンドヒーリングを通して、心と身体を整える特別なひとときをご用意。イベント後には、マイクロファイバーシリーズを中心としたウェルネスシーンに寄り添うアイテムをご体感いただけるフィッティングタイムもお楽しみいただけます。

特別ウェルネスイベントのテーマは「心と身体を研ぎ澄ます、特別なウェルネス体験 Wellness Through the Senses.」。大阪・御堂筋沿いに位置するW大阪にて、心と身体に向き合う時間をご提供します。感性を満たすウェルネス体験を通して、日々のノイズから離れ、自分本来の美しさや心地よさを改めて見つめ直すひとときをお楽しみいただけます。

本イベントでは、初心者の方でも気軽にご参加いただけるボディウェイトをベースとしたウェルネスセッションや、“水晶の楽器”とも称されるクリスタルボウルによる水に浮かびながらのサウンドヒーリングなど、心身を内側から整える多彩なコンテンツをご用意しています。さらに、イベント後には特別なスイーツやドリンクとともに、ゆったりとしたリフレッシュメントタイムもお楽しみいただけます。

会場では、なめらかな肌触りと快適なフィット感が魅力の、ウェルネスアクティビティにも最適な「マイクロファイバーシリーズ」をご覧いただきながら、実際にその着心地やブランドの世界観をご体感いただける特別なフィッティングタイムもご用意。

“自分らしく、心地よくいること”。

Intimissimiは、グローバルウェルネスデーを通して、内なる美しさを引き出し、自分自身を大切にする新しいウェルネス体験を提案します。ウェルネスとセンシュアリティが交差する、特別な時間をお過ごしください。

開催概要

イベント名：心と身体を研ぎ澄ます、特別なウェルネス体験。Wellness Through the Senses.

開催日時：2026年6月13日（土）

会場：W大阪4階「WET DECK」（大阪府大阪市中央区南船場4丁目1-3）

参加費：無料

予約：事前予約制 https://wosakaintimissimigwdevent.peatix.com (https://wosakaintimissimigwdevent.peatix.com)

※満席になり次第受付終了

※各セッションごとのご予約が必要です

※商材上、女性限定のイベントになります

SESSION 01 ヨガやピラティスの要素を取り入れた体幹トレーニング

WET DECKイメージ

時間：

13:30 集合

13:45-14:45 セッション

14:45-15:30 リフレッシュメント

内容：

ヨガやピラティスお好きな方はもちろん、初心者の方でも気軽にご参加いただけるボディウェイトをベースとしたワークアウトセッション。呼吸や身体の動きに意識を向けながら、心身を心地よく整える時間をお楽しみいただけます。

講師：

池田但仁愛さん

※雨天中止

SESSION 02 ヨガやピラティスの要素を取り入れた体幹トレーニング

時間：

15:30 集合

15:45-16:45 セッション

16:45-17:30 リフレッシュメント

内容：

セッション１.と同様の内容になります。

講師：

池田但仁愛さん

※雨天中止

SESSION 03 クリスタルボウルによるサウンドヒーリング

時間：

17:30 集合

18:00-19:00 セッション

19:00-19:45 リフレッシュメント

内容：

“水晶の楽器”とも称されるクリスタルボウルの倍音を全身で感じる、プールに浮かびながらの浮遊型サウンドヒーリングセッション。 幻想的な音の響きに包まれながら、深いリラックスとともに心身を解きほぐす特別な時間をお届けします。

講師：

MAYUさん

※雨天決行

池田但仁愛さんのプロフィール

アニマルフロー・リージョナルリーダー。

関西を拠点に、アニマルフローなど地面をベースにした自重トレーニングの指導を行う。神戸で自身のスタジオを運営。フィットネスリトリートやイベント企画など、日本全国で幅広く活動している。「健康な体、健康なマインド、健康な人生」をモットーに、運動する楽しさや心地よさを伝えるレッスンを開催。フィットネスを通じて、人々の人生をより豊かにすることを目指している。

MAYUさんのプロフィール

maitri garden 代表。ウェルネスイベントプロデューサー。

MBSR修了、JMPO認定マインドフルネス初級インストラクター、RYT200保持。伊勢神宮内宮に支えていた高祖父を持つ。テレビ局イベント事業部を経て、マインドフルネス普及ベンチャーに参画。過労の経験から「健康の上に幸福が成り立つ」と実感し独立。2021年よりインスタライブで瞑想配信を継続し、累計1,400回・延べ3万人以上が参加（2025年9月現在）。「Floating Sound Bath」を中心に、ラグジュアリーホテルやスターバックス（大阪一部店舗「コミュニティ コネクション」）等でイベントを開催し、心身の安らぎと幸福を広げる活動を行う。

イベントでは、着けていることを忘れるほど軽い着け心地で、蒸れにくくなめらかな肌ざわりが心地良いマイクロファイバーアイテムを、実際に手に取ってご試着いただけるお時間もご用意しております。

Aria マイクロファイバー ブラトップ

2026年春の新作として登場した「Aria（アリア）」ブラトップ。まるで着けていることを忘れるような軽やかな着け心地で、バストを締めつけることなくやさしく包み込み、美しいシルエットへ整えます。縁にはレーザーカットのシームレス加工を施し、洋服にラインが響きにくい、洗練されたデザインも魅力です。

カラー展開：Nero, Honey, Caramel

商品詳細はこちら(https://www.intimissimi.com/jp/product/aria_%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BC_%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97-RSP54B.html?dwvar_RSP54B_Z_COL_INT=019)

マイクロファイバー Eri ブラトップ

日常使いから軽い運動時、リラックスタイムや就寝時まで、さまざまなシーンに寄り添う「Eri（エリ）」ブラトップ。身体の動きにしなやかにフィットし、快適でストレスフリーな着用感を叶えます。シンプルでミニマルなデザインと、なめらかな肌触りが魅力の一枚です。

カラー展開： Nero, Honey, Cream, Caramel, Moka Brown

商品詳細はこちら(https://www.intimissimi.com/jp/product/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BC_eri_%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97-RSP54E.html?dwvar_RSP54E_Z_COL_INT=019)

マイクロファイバー Laila ブラトップ

軽やかな着け心地でありながら、太めのアンダーバンドとホック仕様でバストをしっかりホールドする「Laila（ライラ）」ブラトップ。胸元の開いたウェアにも合わせやすく、自然に美しいボリューム感を演出します。快適さとサポート力を兼ね備えた、ウェルネスシーンにもおすすめのアイテムです。

カラー展開： Nero, Honey, Cream, Caramel, Moka Brown

商品詳細はこちら(https://www.intimissimi.com/jp/product/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BC_laila_%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97-RSP54G.html?dwvar_RSP54G_Z_COL_INT=019)

■Intimissimi（インティミッシミ）について Intimissimi（インティミッシミ）は、イタリアのランジェリーブランドで、ブランド名はイタリア語の下着を意味する「intimo」に由来します。トレンドを加味したデザインと、女性らしいシルエットや高品質の素材を用いたランジェリーが特徴です。幅広いデザインやサイズ、豊富なカラーが揃うブラジャーは、多くの女性たちに人気です。ランジェリーから、洋服、ナイトウェアまで展開しているIntimissimiは、1996年に誕生して以来、世界中の女性から愛されているランジェリーブランドとして、現在は世界54カ国、1730店舗以上を展開しています。

Intimissimi公式HP：https://www.intimissimi.com/jp/

Intimissimi日本公式IG：@intimissimijapan

Intimissimi公式LINE：@intimissimi

■ONIVERSEについて

1986年にサンドロ・ヴェロネージによって設立された「カルツェドニア・グループ」は、2024年「ONIVERSE」に変更。ヴェローナを拠点とする同社は現在、Calzedonia（カルツェドニア）、Intimissimi（インティミッシミ）、Intimissimi Uomo（インティミッシミ・ウオモ）、Tezenis（テゼニス）、Falconeri（ファルコネーリ）、Signorvino（シニョルヴィーノ）、Atelier Eme（アトリエ・エメ）、Antonio Marras（アントニオ・マラス）に加え、Cantiere del Pardo（カンティエレ・デル・パルド）の買収に伴い、Grand Soleil（グラン・ソレイユ）、Pardo（パルド）、Van Dutch（ヴァン・ダッチ）のブランドを擁しています。