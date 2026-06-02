日本の伝統工芸を“持ち帰れる体験”に。Zen Craftworks、インバウンド向け体験型お土産「Zen Craft Kit │ Takasaki Daruma Standard」の展開を開始

株式会社DaiLY UP

株式会社DaiLY UP（本社：東京都渋谷区、以下「当社」）が展開する、日本の伝統工芸を体験キットとして届けるブランド「Zen Craftworks」は、群馬県高崎市の伝統工芸である高崎だるまの絵付けを体験できる「Zen Craft Kit │ Takasaki Daruma Standard」を、店頭で手に取りやすく、旅先から持ち帰りやすいパッケージとして展開いたします。

本商品は、職人が成形した無地の白だるまに、自分の好きな色や模様を重ねて完成させるアート体験キットです。パッケージには、日本の伝統的な米袋をモチーフにした形状を採用。訪日客が日本で出会った文化を、帰国後や滞在先で“自分の手で完成させる体験”として持ち帰れるお土産です。

本商品は、2026年5月よりCHOOSEBASE SHIBUYA（西武渋谷店1階）にて販売を開始しています。また、2026年6月10日（水）から12日（金）まで開催される「インテリア ライフスタイル2026」にも出展し、商品展示に加えて、来場者がキットの一部を体験できる簡易的なブースの設置も予定しています。

旅の記憶を“体験”として持ち帰るお土産へ

訪日客にとって、日本で出会った文化や土地の記憶を持ち帰ることは、旅の楽しみの一つです。

Zen Craftworksでは、工芸品を鑑賞する、購入するという体験に加え、自分の手を動かして完成させる時間そのものも、日本文化に触れる大切な体験であると考えています。

「Zen Craft Kit │ Takasaki Daruma Standard」は、群馬県高崎市の伝統工芸である高崎だるまを、自分の好きな色や模様で彩ることができる体験型のお土産です。

旅先で出会った日本の文化を、帰国後や滞在先でもう一度味わい、自分だけの形として完成させる。そのような“持ち帰れる体験”として、店頭でも手に取りやすいパッケージに仕立てました。

日本の伝統的な米袋をモチーフにしたパッケージは、持ち運びやすさに配慮しながら、日本の生活文化を感じられる佇まいを目指しています。単なる完成品ではなく、学び、手を動かし、暮らしの中に置くまでの一連の時間を届ける商品として、インバウンドのお客様にも提案しやすい仕様です。

近年、訪日外国人旅行者数や旅行消費額は拡大を続けています。観光庁のインバウンド消費動向調査によると、2025年の訪日外国人旅行消費額は9兆4,549億円と過去最高を更新しました。

また、旅先での過ごし方においても、買い物や飲食だけでなく、その土地ならではの文化に触れる体験への関心が高まっています。伝統工芸品についても、完成品を購入するだけでなく、制作の背景を知り、自分の手で関わる体験に価値を感じる旅行者が増えています。

Zen Craftworksは、こうした流れを踏まえ、日本の伝統工芸を「見る」「買う」だけでなく、「自分の手で完成させて持ち帰る」体験型のお土産として再構成しました。

Zen Craft Kit │ Takasaki Daruma Standardについて

「Zen Craft Kit │ Takasaki Daruma Standard」は、高崎だるまの絵付けを自宅や滞在先で体験できるオールインワンキットです。

キットには、職人が一つひとつ成形した無地の白だるまをはじめ、絵付けに必要な道具一式を同梱。付属のガイドや映像コンテンツを通じて、だるまの背景や制作手順に触れながら、自分だけのだるまを完成させることができます。

制作時間の目安は約3時間です。色の選び方や模様の描き方に決まった正解はなく、伝統的なだるまの形を土台にしながら、一人ひとりの感性を重ねられる設計にしています。

完成しただるまは、旅の思い出として持ち帰るだけでなく、日々の暮らしの中に置くことで、自分で手を動かした時間や、日本で触れた文化を思い出すきっかけにもなります。

米袋をモチーフにした、持ち帰りやすい丈夫なパッケージ

Standardのパッケージは、日本の伝統的な米袋をモチーフにしています。

米袋は、日本の暮らしの中で長く親しまれてきた包装の一つです。その素朴で実用的な佇まいを取り入れながら、店頭で手に取りやすく、旅先からも持ち帰りやすい形に整えました。

パッケージの表現には、だるまを自由に彩る楽しさや、完成形が一人ひとり異なる体験の広がりも込めています。

完成された一つの正解を提示するのではなく、余白のある白いだるまに、自分の色を重ねていく。Zen Craftworksが大切にしている「歴史をキャンバスに、あなただけの色を。」という体験を、パッケージからも感じられるデザインを目指しました。

■商品情報

商品名：Zen Craft Kit │ Takasaki Daruma Standard

内容：高崎だるまの絵付け体験キット

販売価格：5,980円（税込）

サイズ：幅200mm × 高さ270mm（紐込み300mm）× 奥行120mm

重さ：約450g

販売ページ：https://zen-craftworks.com/ja-jp/products/daruma-kit?Package=Standard

主な販売場所：Zen Craftworks公式オンラインストア、CHOOSEBASE SHIBUYA ほか

Zen Craft Kit │ Takasaki Daruma Premiumについて

Zen Craftworksでは、Standardに加え、より特別感のある体験を楽しめる「Zen Craft Kit │ Takasaki Daruma Premium」も展開しています。

Premiumは、風呂敷包み、木箱、お香を含む特別仕様のキットです。絵付けをする時間だけでなく、包みを開く所作や、香りとともに過ごす時間まで含めて、五感で楽しめる体験を目指しています。

Standardが店頭で手に取りやすく、持ち帰りやすい体験型のお土産であるのに対し、Premiumは大切な方への贈り物や、より深く日本文化を味わうためのギフトとしてお選びいただけます。

商品名：Zen Craft Kit │ Takasaki Daruma Premium

販売価格：9,980円（税込）

販売ページ：https://zen-craftworks.com/ja-jp/products/daruma-kit?Package=Premium

CHOOSEBASE SHIBUYAでの販売について

「Zen Craft Kit │ Takasaki Daruma Standard」は、2026年5月よりCHOOSEBASE SHIBUYA（西武渋谷店1階）にて販売を開始しています。

CHOOSEBASE SHIBUYAは、国内外から多くの来街者が訪れる渋谷エリアに位置する店舗です。Zen Craftworksでは、訪日客をはじめ、日本らしいお土産や体験型ギフトを探している方に向けて、実際に商品を手に取り、パッケージや体験内容を確認いただける場として販売を行っています。

CHOOSEBASE SHIBUYA ECサイト商品ページ：

https://choosebase.jp/collections/zen-craftworks

インテリア ライフスタイル2026出展のお知らせ

Zen Craftworksは、2026年6月10日（水）から12日（金）まで開催される「インテリア ライフスタイル2026」に出展いたします。

会場では、「Zen Craft Kit │ Takasaki Daruma Standard」および「Zen Craft Kit │ Takasaki Daruma Premium」を展示し、インバウンドのお客様が旅先から持ち帰り、自宅や滞在先で体験できるお土産としての提案を行います。

また、商品展示に加え、来場者が実際にキットの一部を体験できる簡易的なブースも設置予定です。

小売店、観光施設、ホテル、ミュージアムショップなどで展開した際に、来店客がどのように商品に触れ、興味を持ち、購入後の体験を想像できるかを、より具体的に感じていただける場として準備を進めています。

出展者ページ：https://interiorlifestyle-tokyo.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja/exhibitor-search.detail.html/daily-up-inc.html#exhibitorheadline

Zen Craftworksについて

Zen Craftworksは、日本各地の工芸を体験キットという形に再構成し、工芸品そのものだけでなく、その背景にある技術や文化、職人の想いまでを一つのキットに凝縮して届けるブランドです。

ブランドが届ける体験は、「学ぶ・つくる・暮らしに置く」という3つの流れで構成されています。

まず、映像やガイドを通じて、工芸の歴史や背景を知る。次に、キットに含まれる道具と素材を使い、自分の手で作品を完成させる。そして、完成した作品を暮らしの中に置くことで、手を動かした時間や文化に触れた記憶を日常に取り込む。

Zen Craftworksは、完成品を届けるだけではなく、自分の手で完成させる時間を通じて、伝統工芸との新しい出会い方を提案してまいります。

提携先：竹内ダルマ店

「Zen Craft Kit │ Takasaki Daruma」は、群馬県高崎市に工房を構える竹内ダルマ店の監修のもとで制作されています。

竹内ダルマ店は、1937年の創業以来、日本有数のだるま産地である高崎の地で、伝統的な技法を守りながらだるまづくりを続けてきた工房です。

Zen Craftworksでは、同工房との提携を通じて、キットに使用する白だるまの品質はもとより、映像コンテンツにおける技法や制作プロセスまで、職人の視点が行き届いた体験の提供を目指しています。

竹内ダルマ店 三代目当主 竹内邦次氏

会社概要

会社名：株式会社DaiLY UP

所在地：東京都渋谷区桜丘町18-4 二宮ビル 1F-88

URL：https://dailyup.co.jp/

ブランドURL

Zen Craftworks 日本語版：https://zen-craftworks.com/ja-jp

Zen Craftworks 英語版：https://zen-craftworks.com/

Zen Craftworks 公式Instagram：https://www.instagram.com/zen_craftworks/

お問い合わせ先

株式会社DaiLY UP

E-mail：info@dailyup.co.jp

お問い合わせフォーム：https://dailyup.co.jp/contact/