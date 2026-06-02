【完売御礼】TikTokライブコマース「燕チャンネル」、bravityの“美容液発想”バブルフォームクレンザーが約10分で完売。販売数1,000点、売上400万円以上を記録

株式会社Sホールディングス

ライブコマース事業、ブランド事業、AI事業などを展開し、日常と未来を彩る最高の体験を創造する株式会社Sホールディングス(本社：東京都品川区、代表取締役CEO： 燕 咏靖)は、当社運営のアパレルブランドABITOKYOが企画・配信するTikTokライブコマース「燕チャンネル」において、韓国の人気スキンケアブランド「bravity (ブラビティ)」の泡洗顔料「DNAERO ルミエイジ バブルフォームクレンザー」を2026年5月8日(金)に販売いたしました。当日の配信では、チャンネルの強みである視聴者との深い信頼関係やリアルタイムでの活発な交流により、配信開始からわずか約10分で完売を記録。単一の洗顔アイテムでありながら販売数1,000点以上、総売上400万円以上を達成したことをお知らせいたします。

■実績概要

- 販売数量：1,000点以上- 売上高：400万円以上- 配信日：2026年5月8日(金)- 完売スピード：約10分

■ライブ配信時の反響：開始直後から注文が殺到、わずか10分でスピード完売

ライブ配信では、bravityが展開する「DNAERO(ディネロ)」シリーズの中から、“洗顔しながらスキンケアまで叶える次世代クレンザー”として本商品を紹介いたしました。

実演を交えたリアルタイムでのレビューに加え、美容成分や処方設計について丁寧に解説したことで、多くの視聴者から高い関心と共感を獲得。コメント欄では使用感や肌悩みに関する質問が相次ぎ、ライブならではの双方向コミュニケーションが購買を後押ししました。

その結果、配信開始直後から注文が殺到し、わずか約10分で1,000点超が完売。売上は400万円を突破するなど、洗顔カテゴリーとしては異例のスピード販売を記録しました。

■商品特徴：「DNAERO ルミエイジ バブルフォームクレンザー」とは

「DNAERO(ディネロ)」とは、韓国ブランド「bravity (ブラビティ)」から展開されているスキンケア・メイクアップラインです。本商品は、同ラインが提案する、乾燥による肌ダメージ(※1)をはじめ、水分・鎮静ケア、バリアケア、ハリ感、トーンアップ(※2)など、多角的な肌悩みにアプローチする“美容液発想”のバブルフォームクレンザーです。肌に優しいpH5.5の弱酸性処方を採用し、敏感肌の方でも毎日使いやすい低刺激設計として注目を集めています。

・先進の肌科学研究に着目したエイジングケア(※2)発想の美容成分

注目成分として、肌のコンディションを整える整肌成分「エクソソームPDRN」と、毛穴より約1,700倍小さいとされる独自技術の「ナノEF100」を配合しました。こだわりの美容成分を角質層のすみずみまで届ける設計を実現しています。

・豊かなハリと明るい透明感をサポート

洗顔によるケアで、ハリ感のある生き生きとした印象や、くすみのない(※3)明るい肌印象をサポートします。（整肌成分としてアデノシン、ナイアシンアミド配合）

・洗顔中もうるおいを逃さないバリア設計

保湿成分として「アロエベラ葉エキス」と「7種のヒアルロン酸」を配合し、洗顔中もしっとりとしたうるおいをキープします。さらに「セラミド」を配合することで、肌のバリア機能を守りながら優しく洗い上げる処方となっています。

※1：乾燥によるキメの乱れや肌印象のこと

※2：年齢に応じたお手入れのこと

※3：古い角質や汚れが落ちた肌の印象のこと

■「燕チャンネル」について

TikTokライブコマースにおいて国内トップクラスの販売実績を誇るライブ配信チャンネル。ライブコマース専門プロダクション「S-LIVE JAPAN」に所属し、企画力・演出力・販売導線設計を強みに、数々のヒット配信を生み出しています。TikTok Shopの毎月のスターランキングでは7ヶ月連続で第1位を獲得するなど、高い販売力と影響力を継続的に発揮しています。美容・韓国コスメ・健康食品から、自社アパレルブランド「ABITOKYO」まで幅広いジャンルを展開。また、TikTok Shopを活用した「地方再生プロジェクト」を推進し、宮城県、三重県、北海道など全国各地の自治体や地元企業と連携し、2日間で売上4,000万円超を記録するなど、地域活性化にも取り組んでいます。近年は韓国メーカーとの連携を強化し、韓国現地からのライブ配信やメーカーとの直接提携により、日本国内のライブコマース市場における独占販売を実現。注目商品の先行展開にも積極的に取り組んでいます。

URL：https://www.tiktok.com/@enyonjin

■ライブコマース専門プロダクション「S-LIVE JAPAN」について

S-LIVE JAPANは、TikTokを中心に活躍するライブコマーサーが所属し、「燕チャンネル」をはじめとした複数のライブコマースチャンネルを運営する、ライブコマース専門プロダクションです。TikTok公式クリエイターエージェンシーパートナー(CAP)に認定されており、クリエイターと企業の架け橋として、TikTok上でのプロモーションおよびコラボレーション施策を支援しています。

代表的なライブコマースチャンネルである「燕チャンネル」は、2025年11月から2026年4月までの6ヶ月連続で、TikTok Shop月間GMVランキング1位を獲得しており、データ分析に基づく配信設計やブランド連携施策により高い販売成果を創出しています。

【チャンネル概要】

チャンネル名：S-LIVE JAPAN

URL：https://www.tiktok.com/@slive.japan

TikTok公式エージェンシーであるS Holdingsの運営のもと、自社ブランド「ABITOKYO」をはじめ、全国約1万社の提携企業の商品をライブ配信で紹介。ライブコマーサー(配信者)の育成から販促支援まで一気通貫で行い、「見る」「話す」「買う」が一体となる新しい購買体験を提供しています。

【会社概要】

社名：株式会社Sホールディングス

本店所在地：東京都品川区上大崎3-5-11 MEGURO VILLA GARDEN 4階

代表者：代表取締役CEO 燕 咏靖

設立：2012年5月14日

資本金：5,000万円

事業内容：ライブコマース事業、ライブコマーサー育成事業、ライブコマース事務所、ブランド事業、アパレル事業、AI事業・ITシステム事業

URL：https://www.s-hldgs.co.jp/

※インタビュー取材、ならびにライブコマース現場への密着取材が可能です。

取材をご希望のメディア様は、広報担当までお気軽にお問い合わせください。

【TikTok】

燕チャンネル：https://www.tiktok.com/@enyonjin

ABITOKYOチャンネル：https://www.tiktok.com/@abitokyoen

みぽりんチャンネル：https://www.tiktok.com/@mihoabitokyo

7号ななチャンネル：https://www.tiktok.com/@abitokyo_nana