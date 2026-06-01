日本最大級のSEOカンファレンス「JSC26」Closing Keynoteの詳細公開！GEO/LLMO 推進派 vs 慎重派の徹底討論

株式会社Faber Company

株式会社Faber Company（本社：東京都港区、代表取締役：稲次 正樹、古澤 暢央）は、2026年7月7日（火）に開催する日本最大級のSEOカンファレンス「Japan SEO Conference 2026（JSC26）」において、注目のセッションとなるClosing Keynoteの詳細内容を公開いたしました。また､本公開に合わせて､チケットの早割申込期間を6月12日まで延長いたしました｡

本セッションは「AI検索対応やる？やらない？ GEO/LLMO 推進派 vs 慎重派 いま何が必要なのか徹底討論！」と題し、SEO・GEO領域の第一線で活躍する有識者4名が登壇。生成AI検索を積極的に推進すべきか、それとも慎重に見極めるべきか――。Google AI OverviewsやAI Mode､ChatGPT、Geminiの普及によって検索の常識が変わりつつある今、企業が本当に取り組むべきことを徹底討論します。

なお、本セッションは「完全オフレコ」となり､アーカイブ公開予定もありませんので､リアル会場でしかお届けできないクローズドセッションとなります。ぜひ本番当日に会場でアツい討論をご聴講ください｡

■ Closing Keynote セッション概要

タイトル

AI検索対応やる？やらない？

GEO/LLMO推進派 vs 慎重派 いま何が必要なのか徹底討論！

登壇者（敬称略）

渡辺 隆広 （合同会社DMM.com）

木村 賢 （株式会社サイバーエージェント）

平 大志朗 （株式会社TechFabric）

辻 正浩 （株式会社Faber Company）

モデレーター：

安田 英久 （株式会社インプレス）

実施形態

リアル会場限定開催（都内某所・抽選制）

＞＞お申し込みはこちら

https://mieru-ca.com/blog/seminar/seoconference-2025/

本セッションは、登壇者による率直な意見交換を目的として「完全オフレコ」にて実施いたします。また、アーカイブ配信は予定しておらず、会場参加者限定でお届けするクローズドセッションです。

■ 早割延長のご案内（6月12日まで）

本番イベント「Japan SEO Conference 2026（JSC26）」早割延長受付中

本公開に合わせ､多くのお申し込み・お問い合わせをいただいていることから、当初5月31日までとしていた早割申込期間を、2026年6月12日（金）まで延長いたします。

SEOやAI検索の最新動向を学びたい方、生成AI時代のマーケティング戦略を検討されている方は、この機会にぜひご参加ください。

開催日時：2026年7月7日（火）10:30～19:40 （Closing Keynote：17:05～18:05）

早割締切：2026年6月12日（金）

申込URL：https://mieru-ca.com/blog/seminar/japanseoconference/

ミエルカGEO(https://mieru-ca.com/geo/?utm_source=referral&utm_medium=prtimes&utm_campaign=ai-search-share-monitoring&utm_content=bottom)とは

Faber CompanyがミエルカSEOで培った知見をもとに、AI検索時代に自社のプレゼンスを向上支援のために開発したGEOツール。Google AI OverviewsやChatGPT、Geminiなどの生成AI検索における自社ブランドの表示状況を可視化・分析が可能。

ミエルカSEO(https://mieru-ca.com/?utm_source=referral&utm_medium=prtimes&utm_campaign=ai-search-share-monitoring&utm_content=bottom)とは

Faber Companyが15年以上にわたる検索エンジンマーケティングの知見をもとに、AIを活用して開発したSEOプラットフォーム。（1）コンテンツ企画・制作・評価・改善に加え、競合サイトを含むSEOパフォーマンス計測ができるツール、（2）セミナーや動画など自律的に学べる学習コンテンツ、（3）個別コンサルティングの三位一体で、インハウス（導入企業内）でのSEO・コンテンツ施策を支援する。2015年3月リリース。

株式会社Faber Company(https://www.fabercompany.co.jp/)（ファベルカンパニー）とは

「辺境の知から、“マーケティングゼロ‘‘を実現する」をコンセプトに、企業のWebマーケティングを支援。2005年の創業以来、クライアント企業のSEO施策、コンテンツ制作などの事業を展開。2013年からSEOプラットフォーム「ミエルカSEO」の自社開発を開始し、2015年リリース。開発メンバーには、ウェブアナリストで当社CAO（Chief Analytics Officer）・小川卓に加え、筑波大学ビジネスサイエンス系の吉田光男准教授、明治大学の高木友博名誉教授ら、AIの権威が加わる。ソフトウェア特許登録済。

会社名 ：株式会社Faber Company

所在地 ：〒105-6923 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー23F（受付）

代表取締役：稲次正樹、古澤暢央

資本金 ：1億円

設立 ：2005年10月24日

事業内容 ：ミエルカ事業、コンサルティング事業、メディア事業、ミエルカコネクト（DX人材紹介）事業

【情報発信サイト】

・SEOやWebマーケティングのノウハウなら「ミエルカマーケティングジャーナル(https://mieru-ca.com/blog/)」

・日本初のAI×SEO専門メディア「AI×SEO(https://mieru-ca.com/ai-seo/)」

（SEOを学ぶなら：『SEO対策の最新情報(https://mieru-ca.com/blog/seo-measures/)』）

（GEO/LLMOを学ぶなら『GEOとは？ AI検索時代のSEO戦略(https://mieru-ca.com/ai-seo/geo/)』『LLMOとは？ マーケに活かす5つの対策(https://mieru-ca.com/ai-seo/about_llmo/)』）

・ デジタルマーケティング最新ノウハウなら「ミエルカチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCH5BvLPax_uthxOIjf3uNtg)」（YouTube）

【関連サービス】

「ミエルカSEO(https://mieru-ca.com/)」：SEO・コンテンツマーケティング内製化ツール

「ミエルカGEO(https://mieru-ca.com/geo/)」：GEO（AI検索・LLMO・AIO）対策・診断ツール

「ミエルカヒートマップ(https://mieru-ca.com/heatmap/)」：ユーザー行動分析・CVR改善ツール

「ミエルカコネクト(https://mieruca-connect.com/business/)」：即戦力マーケターの業務委託サービス

「ローカルミエルカ(https://local-mieruca.com/)」：Web上の店舗情報とGBPの一元管理ツール

「ミエルカSEOコンサルティング(https://mieru-ca.com/seo-consulting/)」：サイト設計と改善を導くSEO支援サービス

「コンバージョンミエルカ(https://mieru-ca.com/conversion/)」：コンバージョン率アップを実現するWeb接客ツール

「GEO対策コンサルティング(https://mieru-ca.com/solution/ai-seo/)」：AI時代のSEO課題を解決支援サービス

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Faber Company

広報担当：澤山・櫻井

電話番号：03-5545-5230

メールアドレス：pr@fabercompany.co.jp