NVIDIA と Microsoft がパーソナル AI 時代に向けて Windows PC を再発明

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ニュース概要：

- NVIDIA RTX Spark は、パーソナル エージェント専用に設計された世界初の Windows PC に搭載され、1 ペタフロップスの AI 性能、業界最高レベルの電力効率、NVIDIA のフルスタックの AI およびグラフィックス技術、最大 128 GB の統合メモリを備えています。- NVIDIA と Microsoft は協力してパーソナル エージェント向けにネイティブの Windows エクスペリエンスを提供します。これには、新しいセキュリティ プリミティブと NVIDIA OpenShell が含まれており、プライマリ デバイス上でエージェントを安全に実行可能です。- RTX Spark は、クリエイター、AI 開発者、ゲーマーが 90GB を超える超大型 3D シーンのレンダリング、12K の 4:2:2 ビデオの編集、4K AI ビデオの生成、ローカルでエージェントを使用した最大 100 万トークンのコンテキストでの 120B パラメータの LLM 実行、1440p 解像度で 100fps を超える AAA ゲームのプレイを可能にします。- Adobe は、2 倍高速な AI とグラフィックスのパフォーマンスを提供するために、Photoshop と Premiere を RTX Spark 向けにゼロから再設計しています。- RTX Spark を搭載し、一日中使えるバッテリー駆動、プレミアムなディスプレイを備えた薄型の Windows ノート PC とコンパクトなデスクトップ PC が、ASUS、Dell、HP、Lenovo、Microsoft Surface、MSI から今秋発売予定で、Acer と GIGABYTE からも後日発売予定です。

台湾・台北発 - NVIDIA GTC Taipei - 2026 年 6 月 1 日 - NVIDIA は本日、パーソナル AI エージェントの時代に向けて Windows PC を再定義する新しいスーパーチップ、NVIDIA RTX Spark(TM) を発表しました。これは、ツールからチームメイトへと進化する、新しいクラスのコンピューターを提供するものです。

AI、クリエイティブ、そしてゲーミング向けに設計された RTX Spark は、NVIDIA CUDA(R)、NVIDIA RTX(TM)、DLSS、FP4、NVIDIA TensorRT(TM)、NVIDIA OptiX(TM)、Reflex、G-SYNC(R) など、NVIDIA の 30 年にわたるイノベーションを結集し、終日バッテリー駆動の薄型 Windows ノート PC と、小型で超高効率なデスクトップ PC を実現します。

「PC は再発明されようとしています」と、NVIDIA の創業者/CEO であるジェンスン フアン (Jensen Huang) は述べています。「これまでの 40 年間、アプリを起動し、クリックし、タイピングしてきました。しかし、RTX Spark と Microsoft Windows では、指示するだけで PC が処理してくれます。RTX Spark は、NVIDIA がこれまで培ってきた CUDA、RTX、そして AI プラットフォームといったあらゆるテクノロジを、単一のスーパーチップに統合しています。ローカル エージェント、フロンティア モデル、クリエイティブ ワークフロー、RTX ゲーム。すべてがノート PC 上で実現します。これが新しい PC 、パーソナル AI コンピューターです」

RTX Spark スーパーチップは、6,144 個の CUDA コアと FP4 精度を持つ第 5 世代 Tensor コア(https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/tensor-cores/)を搭載した NVIDIA Blackwell RTX GPU(https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/technologies/blackwell-architecture/) を備え、NVIDIA NVLink(R)-C2C(https://www.nvidia.com/ja-jp/data-center/nvlink-c2c/) チップ間インターコネクトを介して高性能な 20 コアの NVIDIA Grace(TM) CPU と接続されています。

Arm ベースのシステムオンチップ設計における市場リーダーである MediaTek は、NVIDIA と共同でカスタム CPU の設計を行い、クラス最高の電力効率、パフォーマンス、接続性を実現しました。

パーソナル エージェント専用設計

AI エージェントは転換期を迎えており、OpenClaw や Hermes Agent といったオープンソース プロジェクトは、GitHub や OpenRouter などの開発者ネットワークで記録的な数字を達成しています。しかし、ユーザーのメイン PC 上でエージェントを安全かつプライベートに実行できないことが、普及を阻む要因となっています。

NVIDIA と Microsoft はこの課題に対処するために提携し、デバイス上で動作するエージェント向けに堅牢で安全な Windows プラットフォームを提供します。

このコラボレーションは、エージェントが安全かつユーザーの完全な制御下で動作することを保証する強固な基盤、すなわち新しい Windows セキュリティ プリミティブと NVIDIA OpenShell(https://build.nvidia.com/openshell)(TM) ランタイムから始まります。

新しい Windows プリミティブは、エージェントをネイティブに構築および実行するための ID 管理、コンテナ化、ポリシー、エンドツーエンドのセキュリティ機能を提供します。NVIDIA OpenShell は、ユーザーがエージェントの実行可能な操作と不可能な操作を定義できるポリシー機能、ユーザーのプライバシー ポリシーに基づいてローカル モデルへのクエリをインテリジェントにルーティングする機能、クラウド モデルに送信されるクエリ内の個人情報を隠蔽する機能など、追加の機能を提供します。

この堅牢なセキュリティおよびプライバシー レイヤーは、Hermes Agent や OpenClaw といった主要なエージェント開発者によって、新しい Windows アプリに採用されています。これらの新しいアプリにより、ユーザーは Windows アプリケーションでタスクを実行したり、アプリケーション間のワークフローをリーズニングしたり、画像や動画の生成、プラグインやアプリのコーディング、ローカル ファイルのセマンティック検索などを行う強力なオンデバイス エージェントに簡単かつ安全にアクセス可能となります。

「私たちは OpenClaw のようなエージェントを Windows エコシステムに安全に展開することを強く支持しています」と語るのは、OpenClaw Foundation のチーフ アーキテクトである Vincent Koc 氏です。「OpenShell や Microsoftのセキュリティ プリミティブといったソリューションを RTX Spark 上で実行することで、ユーザーはデバイス上で動作するプライベートなパーソナル エージェント向けに、完全に統合されたスタックを活用できるようになります」

ローカル デバイス上でエージェントを動作させるには、堅牢なセキュリティと高性能なハードウェアの両方が必要です。RTX Spark は、最大 1 ペタフロップスの AI 演算能力と 128 GB の統合メモリを備え、オンデバイス エージェントの処理要件を満たします。

「Nous では、Hermes Agent のようなパーソナル エージェントの性能向上と普及に伴い、デバイス上で実行されるタスクがますます増えていくと予想しています」と、Nous Research の CEO である Dillon Rolnick 氏は述べています。「RTX Spark と NVIDIA OpenShell は、Hermes のユーザーに、エージェントがユーザーと連携して動作するための強力かつ安全な環境を提供します。これは、単なるノート PC ではなく、本格的なアシスタントを購入しているという実感を得られるでしょう」

この基盤を土台として、NVIDIA と Microsoft の協業(https://blogs.windows.com/windowsexperience/2026/05/31/introducing-a-powerful-new-chapter-for-windows-pcs-accelerated-by-nvidia-rtx-spark/)は、Windows タスクバーのユーザー インターフェースからアクセスできる、RTX Spark を搭載した新たな Windows エージェント体験へと拡大します。

「私たちの目標は、Windows を使用するすべての家庭とすべてのデスクに、無制限のインテリジェンスを提供することです」と、Microsoft の会長兼 CEO、Satya Nadella 氏は述べています。「RTX Spark は、このビジョンに向けた真のブレークスルーなのです」

フルスタックの RTX クリエイティングとゲーミング

RTX Spark は、クリエイター、AI 開発者、ゲーマーに、NVIDIA の AI およびグラフィックス技術スタック全体を提供します。

ユーザーは、OptiX と DLSS を使用して 90GB の超大型 3D シーンをレンダリングしたり、NVIDIA Blackwell デコーダーを使用して 12K 4:2:2 ビデオを編集したり、100 万トークンのコンテキストで 1200 億パラメータの大規模言語モデルを実行したり、レイ トレーシング、DLSS、Reflex を使用して 1440p 解像度、100 fps 以上のフレームレートで AAA ゲームをプレイしたりすることができます。

既存技術のサポートに加え、RTX Spark は新たな RTX 機能を実現します。これには、第 2 世代 Transformer モデルを採用した DLSS 4.5 レイ再構成 (Blender 5.3および多数のゲームに搭載予定) や、4 倍フレーム生成機能を備えた RTX Video (ComfyUI に搭載予定) などが含まれます。

RTX テクノロジは、1,000 以上のゲームやアプリケーションにおいて、パフォーマンスの向上、画質の強化、そして強力な AI 機能の追加を実現します。Adobe、Blackmagic Design、Blender、Capcut、ComfyUI、OTOY といった 100 以上の Windows ソフトウェア プロバイダー、そして KRAFTON、NetEase、Remedy Entertainment、Riot Games、XBOX といったゲーム開発会社が、この新しい RTX Spark プラットフォームを支持しています。

- 「Blackmagic Design と NVIDIA は長年にわたり、ビデオ制作を加速させてきました」と、Blackmagic Design の CEO、Grant Petty 氏は述べています。「優れたバッテリー駆動時間を誇る軽量で持ち運びやすい RTX Spark ノート PC は、お客様が外出先での制作において、次の飛躍を遂げるのに役立つでしょう」- 「レンダリングは、パス トレーシング、AI、リアルタイム ワークフローが融合し、強力なニューラル メディア アーティスト ツールへと進化する新たな時代に突入しています」と、OTOY の CEO、Jules Urbach 氏は述べています。「NVIDIA との協力により、Render Network 対応の OTOY Octane を RTX Spark に対応させることで、クリエイター向けの新しいクラスのポータブル システムを提供できるようになります」- 「RTX Spark の処理能力と大容量の統合メモリの組み合わせにより、拡散モデルを実行する上で最高のパフォーマンスを発揮するノート PC の一つとなるでしょう」と、ComfyUI の共同創設者兼開発者、Yannik Marek 氏は述べています。「ComfyUI ユーザーは、非常に複雑なマルチモーダル ワークフローを実行し、ポータブル デバイス上でかつてないスピードで超高解像度の画像とビデオを生成できるようになります」- 「RTX Spark ノート PC は、コンテキスト処理の量を飛躍的に向上させ、それを美しく持ち運びやすい筐体に直接組み込むことで、ゲーム チェンジャーとなるでしょう」と、llama.cpp の創設者であるGeorgi Gerganov 氏は述べています。「RTX Spark の AI 性能を活用し、llama.cpp を通じてローカルで実行される高度に最適化されたモデルは、次世代のパーソナル エージェント、プライベート エージェントの到来を告げるでしょう」- 「私たちは NVIDIA と緊密に連携し、素晴らしいゲーミング体験を実現してきました。RTX Spark デバイスで XBOX へのアクセスを拡大し、PC で XBOX を簡単に発見してプレイできるようになることを大変嬉しく思います」と、XBOX 次世代担当バイス プレジデントのJason Ronald 氏は述べています。- 「RTX Spark により、より多くのゲーマーが、開発者が意図したとおりに、超薄型高性能ノート PC で『NARAKA: BLADEPOINT』などの NetEase タイトルを体験できるようになります」と、NetEase のThunderfire BU 担当シニア バイス プレジデントの Long Cheng 氏は述べています。- 「Remedy は、NVIDIA と連携して、これらの素晴らしい新しい RTX Spark ノート PC に自社のゲームを提供できることを楽しみにしています」と、Remedy Entertainment の最高技術責任者である Mika Vehkala 氏は述べています。

強力なクリエイティブ体験を提供

NVIDIA は Adobe と提携し、RTX Spark 向けに Adobe Premiere と Photoshop を再設計しています。Photoshop の生成塗りつぶしや Premiere の生成拡張などの Firefly 搭載機能は、クリエイティブなパワー、精度、そしてコントロールを提供する数百もの高速化されたツールの一部です。RTX Spark はこれらの機能をさらに進化させ、クリエイティブ ワークフロー全体で AI、編集、カラー グレーディング、エフェクト処理を最大 2 倍に高速化します。

「世界最高峰のクリエイティブ作品は、Adobe Firefly から Photoshop、Premiere に至るまで、Adobe ツールで生み出されています。NVIDIA および Microsoft とのパートナーシップの拡大により、これらの体験はこれまで以上に高速かつパワフルになります」と、Adobe の会長兼 CEO である Shantanu Narayen 氏は述べています。「私たちは共に、RTX Spark 向けに AI ネイティブなクリエイティブ体験を構築し、人々がそれぞれのペースで創作活動を行うために必要なパフォーマンス、インテリジェンス、そしてレスポンスを提供します」

Adobe Premiere は、RTX Spark の統合メモリ、Blackwell GPU、TensorRT ソフトウェアを活用した新しいビデオ パイプラインを搭載し、編集やカラー コレクションのリアルタイム パフォーマンス、GPU アクセラレーションによる AI パフォーマンス、複雑なタイムラインのより効率的なレンダリングを実現します。さらに、Adobe の Substance 3D Painter と Stager は RTX Spark 上でネイティブに動作し、よりスムーズで応答性の高い 3D テクスチャリングとシーン作成ワークフローを実現します。

Adobe の次世代 Photoshop エンジンは、GPU アクセラレーションによる合成処理に最適化され、ライブ フィルター、ハイダイナミックレンジ、そして現代的なナチュラル ブラシ機能を実現します。AI ネイティブなパイプラインは、TensorRT を含む RTX Spark の性能を最大限に引き出すように構築されています。

Adobe は、Premiere と Photoshop の機能をさらに拡張し、ユーザーが Windows エージェントを使って制作、編集、デザインを行えるようにします。これにより、クリエイターはワークフローを加速させるためのコラボレーション パートナーを得ることができます。

Premiere、Photoshop、Substance といった Adobe のクリエイティブ アプリのアップデートは、RTX Spark の提供開始に合わせて順次展開される予定です。

あらゆるサイズで展開するプレミアム デザイン

厚さわずか 14 mm、重さわずか1.4 kg という超薄型設計の RTX Spark ノート PC は、14 インチから 16 インチまでのサイズ展開で、耐久性と洗練されたモダンなデザインを両立させた精密加工アルミニウム シャーシを採用しています。NVIDIA G-SYNC テクノロジを搭載した色再現性に優れたタンデム OLED ディスプレイは、クリエイティブ ワークや没入感のあるゲーム体験に、息を呑むような美しい映像を提供します。

小型で超高効率な RTX Spark デスクトップは、エージェント業務、クリエイティブ ワークロード、ゲーミング、そして日常的な生産性向上に最適です。主要ハードウェア メーカー各社が RTX Spark に注目し、既に多くの製品が開発段階に入っています。

本発表に関して、各社よりコメントをいただいております。詳細は添付をご覧ください。

NVIDIA と Microsoft の Windows エクスペリエンスにおいてエージェントを提供するという協業は、パーソナル エージェントから Windows 用の NVIDIA RTX Station(https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-dgx-station-for-windows-puts-a-trillion-parameter-ai-supercomputer-on-every-enterprise-desk)(TM) を備えたフロンティア エージェントまで拡大します。AI スーパーコンピューターをデスクサイドに配置することで、Blackwell RTX アーキテクチャをエンタープライズ開発者向けに拡張します。

提供時期

RTX Spark ノート PC およびコンパクト デスクトップ PC は、ASUS、Dell、HP、Lenovo、Microsoft Surface、MSI といった主要メーカーから今秋発売予定です。その後、Acer と GIGABYTE からもモデルが登場する予定です。

6 月 2 日～ 3 日に開催される Microsoft Build の基調講演を視聴し、新しい Windows セキュリティおよびコンテナ化プリミティブ、NVIDIA OpenShell など、Windows エージェントの開発者向け機能の詳細をご覧ください。

NVIDIA GTC Taipei(https://www.nvidia.com/en-tw/gtc/taipei/) でフアンの基調講演(https://www.nvidia.com/ja-jp/gtc/taipei/keynote/)を視聴し、さらに詳しい情報をご覧ください。

※本発表資料は台湾時間 2026 年 6 月 1 日に発表されたプレスリリース(https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-microsoft-windows-pcs-agents-rtx-spark)の抄訳です。

NVIDIA について

NVIDIA(https://www.nvidia.com/ja-jp/) (NASDAQ: NVDA) は AI とアクセラレーテッド コンピューティングの世界的なリーダーです。