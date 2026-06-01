株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、株式会社GENDAの海外現地法人「GENDA(Shanghai)CO., LTD.」(本社：中華人民共和国上海市 代表取締役社長：武村 伸司、以下「GENDA上海」)が、中国・上海の人気商業施設「静安大悦城」内に、上海では2店舗目となる「GiGO上海静安大悦城」を2026年6月1日(月)にグランドオープンしたことをお知らせいたします。 「GiGO上海静安大悦城」は、中国・上海で展開するGiGOブランドの新たな店舗モデルです。単なるアミューズメント施設にとどまらず、若い世代が自然に集い、交流を楽しめる次世代の総合エンターテイメント空間を目指しています。

若者カルチャーをリードするトレンドの発信地「上海静安大悦城」に出店

GENDA上海は、中国市場におけるGiGOブランドの展開およびローカライズ戦略を積極的に推進しています。 今回、新たな挑戦の舞台として選んだ「上海静安大悦城(Joy City)」は、上海で最も活気のある商業施設の一つです。絶え間なく開催される人気IPイベントや、最先端のポップカルチャーが融合する同モールは、中国の若者や二次元ファンから高い支持を集める特別な場所です。この熱気あふれるスポットから、中国の若者たちへ、さらなる驚きと革新的なエンタメコンテンツ体験を発信してまいります。 店内にはアミューズメント施設、「GiGOのたい焼き」「コラボカフェ」「物販エリア」とともに、 ・人気IPグッズや限定商品を取り揃えた「カプセルトイエリア」 ・TCG(トレーディングカードゲーム)ユーザーがコミュニティ交流を楽しめる「カード対戦エリア」 ・コスプレイヤー向けの「メイク・更衣エリア」 など、Z世代に向けた新たな体験エリアも展開してまいります。

「GENDA上海」代表取締役社長：武村伸司コメント

「GiGO上海静安大悦城」店舗全体の空間設計は、快適性や滞在体験を重視し、従来型ゲームセンターの枠を超えた、“遊ぶ”だけではなく、お客様に「心地よさ」「楽しさ」「驚き」「心の癒し」を感じていただける空間づくりを目指しています。 仲間と交流し、「自分の推し」を共有し、リラックスできる場所として、満足感や居心地の良さを求めるお客様に全力で応えます。GiGOが大切にしてきた日本の“おもてなし”の心を、中国のお客様にもぜひ感じていただきたいと思います。

コンテンツの持続展開

GiGOの看板的な存在である「GiGOのたい焼き」「コラボカフェ」「物販エリア」は、今後さらなるコンテンツの拡充とクオリティの向上を図ってまいります。コンテンツ展開では、日本国内のGiGOと連動する「人気IPコラボキャンペーン」を積極的に導入し、本場の熱狂をそのまま上海にお届けします。さらに、「上海限定」の独創的なコラボ企画も順次開発し、同店でしか味わえない特別な驚きを提供いたします。

■GiGOのたい焼き

株式会社くりこの協力のもと、子どもから大人まで笑顔あふれるおいしいたい焼きを販売しています。ゲームやアニメのキャラクターを活用した限定コラボたい焼きは、毎回専用の型を起こして製造しており、希少性とおいしさを両立したたい焼きとして人気となっています。

「GiGO上海静安大悦城」概要

●店舗名：「GiGO上海静安大悦城」(GiGO上海静安大悦城店) ●住所：上海市静安区西蔵北路166号静安大悦城南座5F S503 ●アクセス：上海地下鉄8号線、12号線、「曲阜路」駅直結 ●営業面積：約148坪(491m²) ●営業時間：10:00～22:00 ●設置台数：合計111台 クレーンゲーム/48台、カプセルトイ自販機/60台、その他/3台 GiGOのたい焼き、コラボカフェ、物販

「GENDA上海」概要

株式会社GENDAが中国に設立した現地法人。

会社名：GENDA(Shanghai)CO., LTD. ●代表者：代表取締役社長 武村 伸司 ●設立日：2025年9月 ●所在地：中華人民共和国上海市長寧区婁山関路35号203室 ●Webサイト：https://genda-gz.cn/

■GiGOの意味

Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！」であり、その頭文字をとって「GiGO(ギーゴ)」といたしました。