スーツケース再生・リユース事業「MY SUITCASE」を展開する株式会社カルチャーズジャパン(本社：東京都台東区、代表取締役：原田 和典、以下「当社」)は、札幌市、札幌ホテル旅館協同組合、株式会社シズナイロゴスと連携し、ホテル・旅館で深刻化している「放置スーツケース」の回収・再生・再流通を行う循環型再生事業を2026年6月1日より開始します。





本取り組みでは、行政・宿泊業界・物流・再生事業者が一体となった新たな循環モデル(札幌モデル)を構築することで、宿泊施設の処分負担の軽減と、観光都市における環境負荷の低減を目指します。





「放置スーツケース」を“再資源化”へ





【事業参画の背景】

近年、訪日旅行需要の急回復に伴い、帰国時などに不要となったスーツケースが宿泊施設に置き去りにされるケースが急増しています。これらは「忘れ物」として一定期間の保管が義務付けられているだけでなく、最終的には宿泊施設側が自己負担で処分せねばならず、「保管スペースの圧迫」「処分にかかる手間とコストの増加」が大きな現場課題となっていました。





こうした課題に対し、持続可能な観光都市を目指す札幌市がハブとなり、民間企業と宿泊業界が手を取り合うことで、放置スーツケースを「廃棄物」ではなく「再び活用できる資源」として循環させる本事業が立ち上がりました。当社はこれまで「MY SUITCASE」で培ってきた修理・再生事業のノウハウを活かし、再生されたスーツケースを次の利用者へ届ける役割を担うべく参画いたしました。









【本事業における各者の役割】

・札幌市

官民連携のハブとして、ホテル・物流・再生の各プレイヤーをつなぎ、全体連携を推進

・札幌ホテル旅館協同組合

宿泊施設における放置スーツケースの課題共有および加盟施設との連携を担当

・株式会社シズナイロゴス

ホテルで発生した放置スーツケースの回収・配送を担当

・株式会社カルチャーズジャパン(MY SUITCASE)

回収されたスーツケースの修理・清掃・再生および再流通を担当









【代表取締役：原田 和典のコメント】

「私たちは、まだ使えるスーツケースを単なる中古品としてではなく、修理・清掃を施したうえで、次の利用者へつなぐことに価値があると考えています。今回の取り組みを通じて、“捨てずに循環させる”という新しい選択肢を札幌から発信し、持続可能な観光都市づくりに貢献してまいります。」









【MY SUITCASEについて】

MY SUITCASEは、まだ使えるスーツケースに修理・清掃・再生を施し、再び安心して使える状態で次の利用者へ届ける、株式会社カルチャーズジャパンのスーツケース再生・リユース事業です。廃棄を前提とせず、製品に新たな価値を与えて循環させることで、資源の有効活用と持続可能な社会の実現に貢献しています。





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