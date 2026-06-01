テレビマン×生成AIのチカラ。　『行列』『しゃべくり』『情熱大陸』を手がける「いまじん」のテレビ屋としての「面目躍如」

株式会社いまじん

テレビ番組制作の最前線で、長年ゴールデン帯のヒット番組を牽引してきた「株式会社いまじん」 。そのグループ会社である「株式会社いまじんCR」が、このたび生成AIに特化した「AI事業部」を新設した 。 「テレビのプロ」×「最新AI」という新たな組み合わせは、これからの映像業界にどんな変革をもたらすのか。同社の代表取締役・中山準士氏に、その真意と「仕掛け」を聞いた。











■ 「あくまでも テレビマン×生成AIのチカラ」





―― なぜ、テレビ番組制作の老舗であるいまじんグループが、今このタイミングで「AI事業部」を立ち上げたのでしょうか？





中山氏： 「一番の理由は、地方自治体や中小企業の皆さんから『限られた予算でも、人の心を動かすハイクオリティな映像を作りたい』という切実な声を多くいただくようになったからです 。SNSの普及で動画の需要は爆発的に増えていますが、従来のテレビクオリティの映像をそのまま作ろうとすると、どうしても膨大な費用と人員がかかってしまう 。このジレンマを打ち破るブレイクスルーが、生成AIでした 。」





―― クリエイターの中には「AIに仕事が奪われる」という危機感を持つ人も少なくありません。その点についてはどうお考えですか？





中山氏： 「私たちはAIを単なる『コスト削減や効率化のツール』としては捉えていません 。むしろ『現役テレビマンの演出力をさらに拡張してくれる相棒』だと確信しています 。 どんなにAIが進化しても、『どうすれば人の感情が動くか』『どう構成すれば最後まで飽きずに見てもらえるか』という“仕掛け”を考えるのは人間の仕事です 。私たちが長年ゴールデン帯の番組制作で培ってきた『視聴率を稼ぐ構成術』という武器に、最新のAIというテクノロジーが掛け合わさることで、少人数体制でありながら映画やテレビ級の圧倒的な視覚効果を、これまでにない低価格で提供できるようになりました 。」





■ すでに「AbemaTV」で実績。官公庁や自治体への導入も加速





―― 非常に心強い言葉ですね。すでに具体的な成果も出始めていると伺いました。





中山氏： 「はい。ありがたいことに、すでに『AbemaTV』において、生成AIを活用したCG制作を複数完遂しており、現場からも高い評価をいただいています 。AIだからといってクオリティに妥協は一切ありません 。 さらに、直近の2026年6月には自治体PR動画の配信も控えており、官公庁や自治体領域での導入スピードは私たちの想像以上に加速しています 。」





―― 特に最近は「縦型動画」の需要が高いですが、ここにもテレビマンのノウハウが活きているのでしょうか？





中山氏： 「いわゆるPR動画とテレビのVTRは映像としての使命が違いますが、テレビマンの強みは大工さんと一緒で、”求められるものを作れる“という点にあります。お客様としっかりと打ち合わせをし、表に出てこない言葉の行間すらも読み取り映像を制作する。また、見る人の気持ちに立って映像を作れるのはテレビマンの得意とするところです。あくまで “テレビマンが作る” という点が強みです。」











■ 機材とリソースの最適化で「価格の常識」を覆す





―― 今回、機材レンタル事業を行っている「いまじんCR」に拠点を設けたのにも理由があるのですか？





中山氏： 「いまじんCRは常に最新の映像機材に精通している、いわば機材のプロ集団です 。 最新機材のノウハウを持つ彼らと制作拠点を一本化することで、社内のリソースを限界まで最適化することができました 。AIの活用による少人数化と、この機材リソースの最適化という2つの掛け算によって、従来の映像制作費の常識を心地よく裏切るような、驚きの価格帯を実現しています 。」





―― 最後に、この「AI事業部」を通じて、今後どのような未来を描いていきたいか教えてください。





中山氏： 「今後は自治体向けのPR動画や、Instagram運用に特化したショート動画の展開に力を入れていきます 。 世の中には、素晴らしい魅力がありながらも、予算やノウハウの壁で発信しきれていない地域や企業がたくさんあります。私たちがテレビの世界で磨き上げてきた『映像の持つ力』と最新AIを使って、新たな地域創生と企業のDXを、泥臭く、そして新しく支援していきたいと思っています 。」



















【会社概要および問い合わせ先】

法人名 株式会社いまじんＣＲ

代表者 代表取締役社長 中山準士

所在地 〒105-0004 東京都港区新橋4-21-3新橋東急ビル9階

TEL 03-5860-9502（代表）

株式会社いまじん https://www.imagine-inc.co.jp/( https://www.imagine-inc.co.jp/ )

株式会社いまじんCR https://www.imagine-cr.com/#about( https://www.imagine-cr.com/#about )