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¢¡Ruridori Kafka (¥ë¥ê¥É¥ê ¥«¥Õ¥«)
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Contributing Illustrator¡§pako Live2D Rigger¡§´¥Êª¤Ò¤â¤ÎYouTubeÆ°²è : https://www.youtube.com/watch?v=@ShaoAnVT
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