有機金属化学気相成長法（MOCVD）装置市場の最新予測、2026年に536百万米ドル規模へ
有機金属化学気相成長法（MOCVD）装置とは
MOCVD装置は、金属有機前駆体と水素化物ガスを高温反応チャンバー内で分解し、基板上に原子レベルで結晶層を形成する高度プロセス装置である。成膜品質は温度制御、圧力制御、ガス流量制御の精密性に依存し、ナノスケールの欠陥制御が歩留まりを直接左右する。
最新世代のMOCVD装置では、多枚数ウェーハ対応リアクター、自動搬送システム、インサイチュモニタリング、閉ループ制御アルゴリズムが導入されており、量産安定性とスループットの両立が進んでいる。特にAIを活用したプロセス補正技術は、GaNおよびInP系成長における再現性向上に寄与している。
コア構成要素はリアクター、ガス供給システム、真空・熱制御ユニット、RF電源、搬送機構、プロセス制御ソフトウェアであり、MFC（マスフローコントローラ）やセンサー類の性能が装置全体の競争力を左右する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350275/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350275/images/bodyimage2】
図. 有機金属化学気相成長法（MOCVD）装置の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「有機金属化学気相成長法（MOCVD）装置―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、有機金属化学気相成長法（MOCVD）装置の世界市場は、2025年に490百万米ドルと推定され、2026年には536百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）8.0%で推移し、2032年には851百万米ドルに拡大すると見込まれています。
MOCVD装置市場の成長構造とマクロ環境
有機金属化学気相成長法（MOCVD）装置は、化合物半導体エピタキシャル成長の中核設備として、LED、パワーデバイス、レーザー、RFデバイスなどの高付加価値電子産業を支えている。
2025年の米国関税政策の変動は、MOCVD装置のグローバルサプライチェーンに構造的不確実性をもたらしている。特に高精度ガス制御部品や真空コンポーネントの調達コスト上昇が進み、装置メーカーは地域分散型の供給網構築を加速している。
2025年の世界生産台数は227台、平均販売価格は約215.7万米ドルと高単価構造を維持している。業界粗利益率は約38～42％とされ、装置のカスタマイズ性とアフターサービス収益が収益性を左右する重要因子となっている。
MOCVD装置のアプリケーション拡張と産業需要
MOCVD装置の主要用途はLED、レーザーダイオード、パワー半導体、RFデバイスに大別される。LED分野ではMini/Micro LEDへの移行が進み、高均一性エピタキシーの重要性が増している。
パワー半導体分野では、GaN系デバイスがEV（電気自動車）急速充電器や再生可能エネルギーインバータに採用されており、高耐圧・高効率デバイス需要が装置投資を牽引している。レーザーおよび光通信分野では、VCSELやデータセンター向け高速通信デバイスの増加が需要を押し上げている。
近年は量子通信、3Dセンシング、産業用LiDARといった新領域も成長ドライバーとなっており、MOCVD装置は従来のLED中心市場から高機能光・電力デバイスプラットフォームへと構造転換している。
地域別市場構造と競争環境
地域別では東アジアが最大の装置需要地域であり、LEDおよびパワーデバイス産業の集積により高い設備密度を維持している。中国は特にGaNおよびMini LED投資の拡大により装置導入が継続的に増加している。
MOCVD装置は、金属有機前駆体と水素化物ガスを高温反応チャンバー内で分解し、基板上に原子レベルで結晶層を形成する高度プロセス装置である。成膜品質は温度制御、圧力制御、ガス流量制御の精密性に依存し、ナノスケールの欠陥制御が歩留まりを直接左右する。
最新世代のMOCVD装置では、多枚数ウェーハ対応リアクター、自動搬送システム、インサイチュモニタリング、閉ループ制御アルゴリズムが導入されており、量産安定性とスループットの両立が進んでいる。特にAIを活用したプロセス補正技術は、GaNおよびInP系成長における再現性向上に寄与している。
コア構成要素はリアクター、ガス供給システム、真空・熱制御ユニット、RF電源、搬送機構、プロセス制御ソフトウェアであり、MFC（マスフローコントローラ）やセンサー類の性能が装置全体の競争力を左右する。
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図. 有機金属化学気相成長法（MOCVD）装置の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「有機金属化学気相成長法（MOCVD）装置―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、有機金属化学気相成長法（MOCVD）装置の世界市場は、2025年に490百万米ドルと推定され、2026年には536百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）8.0%で推移し、2032年には851百万米ドルに拡大すると見込まれています。
MOCVD装置市場の成長構造とマクロ環境
有機金属化学気相成長法（MOCVD）装置は、化合物半導体エピタキシャル成長の中核設備として、LED、パワーデバイス、レーザー、RFデバイスなどの高付加価値電子産業を支えている。
2025年の米国関税政策の変動は、MOCVD装置のグローバルサプライチェーンに構造的不確実性をもたらしている。特に高精度ガス制御部品や真空コンポーネントの調達コスト上昇が進み、装置メーカーは地域分散型の供給網構築を加速している。
2025年の世界生産台数は227台、平均販売価格は約215.7万米ドルと高単価構造を維持している。業界粗利益率は約38～42％とされ、装置のカスタマイズ性とアフターサービス収益が収益性を左右する重要因子となっている。
MOCVD装置のアプリケーション拡張と産業需要
MOCVD装置の主要用途はLED、レーザーダイオード、パワー半導体、RFデバイスに大別される。LED分野ではMini/Micro LEDへの移行が進み、高均一性エピタキシーの重要性が増している。
パワー半導体分野では、GaN系デバイスがEV（電気自動車）急速充電器や再生可能エネルギーインバータに採用されており、高耐圧・高効率デバイス需要が装置投資を牽引している。レーザーおよび光通信分野では、VCSELやデータセンター向け高速通信デバイスの増加が需要を押し上げている。
近年は量子通信、3Dセンシング、産業用LiDARといった新領域も成長ドライバーとなっており、MOCVD装置は従来のLED中心市場から高機能光・電力デバイスプラットフォームへと構造転換している。
地域別市場構造と競争環境
地域別では東アジアが最大の装置需要地域であり、LEDおよびパワーデバイス産業の集積により高い設備密度を維持している。中国は特にGaNおよびMini LED投資の拡大により装置導入が継続的に増加している。