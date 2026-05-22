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シャトレーゼ「父の日ケーキ」、全国のシャトレーゼで6月19日（金）より期間限定発売
お父さんに贈る、笑顔あふれるスイーツ
菓子専門店「シャトレーゼ」を国内896店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国163店舗（5月22日時点）展開する菓子メーカー、株式会社シャトレーゼ（本社：山梨県甲府市、代表取締役社長：古屋 勇治）は、家族みんなで楽しめる「父の日ケーキ」を、全国のシャトレーゼにて6月19日（金）から6月21日（日）まで数量限定で販売いたします。
「父の日ケーキ」特集ページ
https://www.chateraise.co.jp/campaign/20260621/
■父の日 ダディデコレーション
チョコレートで作った帽子、髭、ネクタイを飾った、父の日の贈り物にもおすすめのデコレーションケーキです。サクサクとしたシリアル入りチョコレートと、ザクザク食感のチョコレートが入った口どけの良いチョコムースをココアスポンジで包み、やさしい味わいのチョコクリームで仕上げました。見た目の楽しさと、チョコレートの豊かな味わいをお楽しみいただけます。
価格：2,400円（税込2,592円）／ サイズ：直径12cm
■父の日 まんまるお父さん
帽子をかぶったおしゃれなお父さんをイメージした父の日限定のケーキです。ローストアーモンド、チョコチップ、ダイス苺を入れたカスタード入りコーヒークリームに、しっとりとしたココアスポンジとホイップクリームを合わせました。チョコレートで表情豊かなお父さんの顔に仕上げた、思わず笑顔になるかわいらしい一品です。
価格：408円（税込440円）
■父の日 キャラメルバナナスフレ
フランス産クリームチーズとクーベルチュールチョコレートを使用した、しっとりシュワっとした口どけのスフレチーズショコラに、キャラメルシュガーチップとシリアル入りチョコレート（ホワイト）を加えたキャラメルクリームを重ね、バナナクリームを絞りました。大人からお子様まで楽しめる、濃厚なチョコレートとキャラメルの香ばしさが広がる味わいです。
価格：454円（税込490円）
■株式会社シャトレーゼとは
1954年に焼菓子店「甘太郎」を創業。1967年にシャトレーゼに社名を変更しました。創業以来、「おいしいものを、お値打ち価格で」をモットーに、いち早く菓子製造のオートメーション化を図り、農場、工場、店舗を一体とした「ファームファクトリー」という独自のビジネスモデルを確立。素材と品質にこだわった製品は、洋菓子、和菓子、アイスクリーム、パンなど400種に及びます。地域に愛されるお菓子屋をめざし、フランチャイズ店を含む直売店を、国内896店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国163店舗（5月22日時点）で展開しています。
■ファームファクトリーとは
ファームファクトリーとは、牛乳や卵など契約農家より新鮮素材を直接仕入れ、自社工場で製造、直売店に直送販売する独自のサプライチェーンシステムです。このファームファクトリーにより、素材にこだわった高品質のお菓子をリーズナブルな価格でお客様に提供することができます。シャトレーゼは、おいしいお菓子を通じて、お客様のより豊かな生活の実現に貢献し、お客様に喜ばれる企業を目指します。
会社概要
会社名： 株式会社シャトレーゼ
代表者： 代表取締役社長 古屋勇治
従業員数： 2,600名
事業内容： 洋菓子・和菓子・アイスクリーム・パン・飲料等の製造及び販売、ワインの販売
事業所： 本社工場 山梨県甲府市下曽根町3440-1
店舗数： 国内896店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国163店舗（5月22日時点）
創業： 1954年（昭和29年）12月20日
URL： https://www.chateraise.co.jp/
関連リンク
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https://www.chateraise.co.jp/campaign/20260621/
■父の日 ダディデコレーション
チョコレートで作った帽子、髭、ネクタイを飾った、父の日の贈り物にもおすすめのデコレーションケーキです。サクサクとしたシリアル入りチョコレートと、ザクザク食感のチョコレートが入った口どけの良いチョコムースをココアスポンジで包み、やさしい味わいのチョコクリームで仕上げました。見た目の楽しさと、チョコレートの豊かな味わいをお楽しみいただけます。
価格：2,400円（税込2,592円）／ サイズ：直径12cm
■父の日 まんまるお父さん
帽子をかぶったおしゃれなお父さんをイメージした父の日限定のケーキです。ローストアーモンド、チョコチップ、ダイス苺を入れたカスタード入りコーヒークリームに、しっとりとしたココアスポンジとホイップクリームを合わせました。チョコレートで表情豊かなお父さんの顔に仕上げた、思わず笑顔になるかわいらしい一品です。
価格：408円（税込440円）
■父の日 キャラメルバナナスフレ
フランス産クリームチーズとクーベルチュールチョコレートを使用した、しっとりシュワっとした口どけのスフレチーズショコラに、キャラメルシュガーチップとシリアル入りチョコレート（ホワイト）を加えたキャラメルクリームを重ね、バナナクリームを絞りました。大人からお子様まで楽しめる、濃厚なチョコレートとキャラメルの香ばしさが広がる味わいです。
価格：454円（税込490円）
■株式会社シャトレーゼとは
1954年に焼菓子店「甘太郎」を創業。1967年にシャトレーゼに社名を変更しました。創業以来、「おいしいものを、お値打ち価格で」をモットーに、いち早く菓子製造のオートメーション化を図り、農場、工場、店舗を一体とした「ファームファクトリー」という独自のビジネスモデルを確立。素材と品質にこだわった製品は、洋菓子、和菓子、アイスクリーム、パンなど400種に及びます。地域に愛されるお菓子屋をめざし、フランチャイズ店を含む直売店を、国内896店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国163店舗（5月22日時点）で展開しています。
■ファームファクトリーとは
ファームファクトリーとは、牛乳や卵など契約農家より新鮮素材を直接仕入れ、自社工場で製造、直売店に直送販売する独自のサプライチェーンシステムです。このファームファクトリーにより、素材にこだわった高品質のお菓子をリーズナブルな価格でお客様に提供することができます。シャトレーゼは、おいしいお菓子を通じて、お客様のより豊かな生活の実現に貢献し、お客様に喜ばれる企業を目指します。
会社概要
会社名： 株式会社シャトレーゼ
代表者： 代表取締役社長 古屋勇治
従業員数： 2,600名
事業内容： 洋菓子・和菓子・アイスクリーム・パン・飲料等の製造及び販売、ワインの販売
事業所： 本社工場 山梨県甲府市下曽根町3440-1
店舗数： 国内896店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国163店舗（5月22日時点）
創業： 1954年（昭和29年）12月20日
URL： https://www.chateraise.co.jp/
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