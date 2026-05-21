株式会社サイバーガジェット（本社：東京都千代田区）は、Switch2向けゲームアクセサリーとして、『CYBER・貼り付けキット付き高硬度ガラスパネル[高光沢タイプ]（Switch2用）』プレミアムとスタンダードの2種を2026年5月22日（金）に発売いたします。 【製品ページ】 「プレミアム」https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859036965/ 「スタンダード」https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859036972/

専用の貼り付けキット付きで、貼り付けが苦手な方でも簡単に貼れる！

付属の貼り付けキットを使用することで、貼り付けが苦手な方でも、簡単かつ正確にガラスパネルを貼り付けることができます。 また、接着面には高品質なシリコン素材を採用。 自己吸着タイプのため、パネルがすっと貼り付き、気泡が入りにくい仕様です。 万が一、細かい気泡が入った場合でも、時間の経過とともに自然に抜けていきます。

硬度9H※の強化ガラスで画面を守る

硬度9Hの強化ガラス素材を採用。 ガラス部分の厚さはプレミアム0.2mm、スタンダード0.33mmで、装着時の違和感が少なく、画面をキズからしっかり保護します。 ドックの使用やタッチパネル操作も問題なくできます。 プレミアムはAGC製(日本製)ガラスを使用しています。 ※JIS規格のひっかき硬度（鉛筆法）により、硬度9Hの鉛筆でもキズがつかないことを表しています。一般的な保護フィルムは硬度2～3H程度です。

高光沢効果＆透過率90％の高透明度で、画面本来のクリアな映像が楽しめる

高級感のある高光沢タイプのガラスパネルです。 透過率90％と透明度も高いため、画面本来のクリアな映像が楽しめます。 指紋防止コーティングで、汚れた場合も簡単に拭き取れます。

ラウンドカット＆飛散防止で安全性に配慮

パネルの縁はラウンドカット加工によって、なめらかな手触りに。 また、万が一の破損に備え、飛散防止加工も施しています。

『CYBER・貼り付けキット付き高硬度ガラスパネル[高光沢タイプ]（Switch2用）』製品概要

■デザイン(JAN)：プレミアム(4544859036965)／スタンダード(4544859036972) ■対応機種：Nintendo Switch 2 ※本製品はSwitch2専用です。旧型Switchには対応しておりません。 ■セット内容：ガラスパネル×1、貼り付け用ガイド枠×1、クリーニングクロス×1、ホコリ除去シート×1、クリーニングシート×2、取扱説明書×1 ■素材：強化ガラス (ガラスパネル)、ポリエステル (クリーニングクロス) ■価格：オープンプライス（参考価格［プレミアム］1,980円(税込) 1,800円(本体) ［スタンダード］1,320円(税込) 1,200円(本体)） ■発売日：2026年5月22日（金） ■製品ページ： 「プレミアム」https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859036965/ 「スタンダード」https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859036972/

※仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがございます。 ※本製品はサイバーガジェットのオリジナル製品であり、任天堂のライセンス製品ではありません。 ※記載されている会社名・製品名は、各社の商号・商標または登録商標です。

会社概要

名称：株式会社サイバーガジェット 所在地：〒101-0021 東京都千代田区外神田5-1-2 公式サイト： https://www.cybergadget.co.jp/ 公式ECサイト：https://cybergadget.shop-pro.jp/

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