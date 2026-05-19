「Loglass 経営管理」、予算・見込の計画策定フォーマットを設計・管理する「計画フォーマット管理機能」を提供開始

株式会社ログラス

株式会社ログラス（本社：東京都港区、代表取締役 執行役員CEO：布川 友也、以下 当社）は、クラウド経営管理システム「Loglass 経営管理」の新機能として、予算編成や見込更新などの計画策定業務において各部門へ配布するExcelフォーマットを、画面上で設計・管理できる「計画フォーマット管理機能」の提供を開始しました。本機能により、経営企画部門が「どの粒度で、どの項目を、どの切り口で」入力してもらうか、という型の統一を容易にし、各部門への配布・回収・集計の手作業を削減。転記ミスや解釈のズレを抑え、計画の精度向上につなげます。

■ 新機能提供の背景

企業は、予算編成・見込更新・事業計画の策定を通じて経営の舵取りを行っており、事業環境の変化が激しいほど、柔軟かつ精緻な計画策定の重要性が高まります。多くの企業ではその過程において、経営企画部門が各部門向けの入力用Excelフォーマットの準備や配布・回収、集計、さらには前回数値との差分確認といった業務を担っています。部門数が多いほど作業量は膨大になり、部門ごとにフォーマットが異なることや、回収後のデータ加工が必要になるといった手作業の蓄積が転記ミスや解釈のズレを招く要因となっています。

当社は、計画策定の入り口となる「入力の型」を経営企画部門が画面上で設計・管理し、部門への配布から回収、集計、反映までの一連の流れを整えることで、データの品質と計画の精度向上を実現するため、本機能の提供に至りました。

■ 機能の詳細とユースケース

１.予算策定・見込更新用フォーマットのレイアウト作成

経営企画部門は、予算編成や見込更新などの計画策定業務に必要なExcelフォーマットをLoglass画面上で設計できます。部門（組織）や勘定科目、製品・地域などの切り口（分析の軸）を指定し、各部門の入力項目を揃えたフォーマットを用意できます。

入力の型を統一することで、複数部門から数値を集約する場面での手戻りを抑えます。

２.部門へのフォーマットの割り当て

作成したフォーマットは、Loglass上で対象の部門へ割り当てることができます。各部門担当者は前年度の予算・実績など、参照すべき数値があらかじめ反映された状態でフォーマットをダウンロードし、入力を開始できます。

前年実績や予算などの必要な比較材料が揃ったうえで数値を入力できるため、経営企画側では基準が揃った形でデータを集めることができます。部門数が多いケースでは、フォーマットのバージョン管理や参照値の貼り付け、回収後の整形・差分確認にかかる負荷を抑え、会議に出すまでのリードタイムを短縮します。

３.部門から回収したファイルの取り込み・フォーマットの更新

各部門担当者が数値入力済みのExcelファイルをLoglassにアップロードするだけで、予算・見込などの計画数値として蓄積され、経営企画側での集計やレポート作成、分析に活用しやすくなります。

これまでExcelで行っていた、各ファイルの形式の揃え直しにかかる手間を減らし、計画策定から数値の反映までをスムーズにします。計画策定の過程で組織変更や勘定科目・切り口の見直しがあっても、Loglass画面上でフォーマットを更新できるため、Excelファイルを作り直して差分管理に追われる負担を軽減します。

当社は、今後も「良い景気を作ろう。」のミッション実現に向け、計画策定をはじめとした経営管理業務のさらなる効率化を推進してまいります。

■ クラウド経営管理システム「Loglass」について

当社が提供する「Loglass 経営管理」は、企業の中に散在する経営データ（財務数値／KPIの予算・見込・実績）の収集・統合・一元管理までを効率化し、高度な分析を可能にするクラウド経営管理システムです。フォーマットが異なる表計算ファイルや各システムに散在するさまざまなデータを、ローデータのまま取り込んでデータベース化。見たい数値を見たいカットで簡単に可視化・分析できるようになり、経営判断の精度やスピードを高めます。

■ 株式会社ログラスについて

- 製品紹介サイト：https://www.loglass.jp/- 製品紹介動画：https://youtu.be/4jiRIjcO6Ck

「良い景気を作ろう。」をミッションとして掲げ、新しいデータ経営の在り方を生み出すDXサービスを提供しています。主なサービスとして、「Loglass 経営管理」「Loglass IT投資管理」「Loglass 人員計画」「Loglass サクセスパートナー」「Loglass AI IR」「Loglass 設備投資計画」を提供しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52025/table/207_1_51f383edde112d515c619a0882848ff1.jpg?v=202605190951 ]