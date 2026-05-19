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聖学院キリスト教センターが、同校の礎を築いた宣教師の人生を辿るデジタルノベルを公開 ― 職員が最新AIを活用して独自開発、建学の精神をZ世代へ
学校法人聖学院キリスト教センター（所在地：埼玉県上尾市）は、聖学院の礎を築いた宣教師チャールズ・E・ガルストの生涯を追体験できるデジタルノベル『My Life is My Message ―チャールズ・E・ガルスト物語―』を、6月1日（月）から公開する。この作品は、活字離れが進む現代の学生に向けて「建学の精神」を伝えるための、新たな教育的アプローチとして企画されたもの。同センターの教職員が最新の生成AIを活用し、システムの構築からシナリオ実装までを独自開発（内製）した画期的なプロジェクトとなる。スマートフォン、PC、タブレットなどの端末で、完全無料でプレイ可能。
〜活字から「体験」へ。インストール不要で遊べる新たな教育・広報の形を公開〜
■開発の背景：外部任せにしない「熱意」と、生成AIによる「教育DX」
多くの大学において、創立者の思想や歴史、いわゆる「建学の精神」を現代の若者にいかに伝えるかは共通の課題となっている。
聖学院キリスト教センターではその方法として、従来のテキストや講話による一方的な伝達ではなく、学生自身が物語の主人公の人生に感情移入し、能動的に歴史を学べる「ビジュアルノベルゲーム」というフォーマットを採用した。
ゲーム開発にあたっては、外部業者に全面的に頼ることはせず、自校の歴史を最も深く理解する教職員自らがプロジェクトを主導。高度なプロンプトエンジニアリング（生成AIの活用）によって複雑なシステム構築を内製化し、大学における「教育DX」の新たな可能性を示すコンテンツとして完成させた。
■『My Life is My Message ―チャールズ・E・ガルスト物語―』の特徴
1. インストール不要、スマホ・PCですぐにプレイ可能
専用アプリのダウンロードは不要。QRコードやWebサイトのリンクから、使用しているブラウザ（Chrome, Safari, Edge等）ですぐに物語を始めることが可能。
2. 物語の分岐で集める「ガルストカード」によるゲーミフィケーション
プレイヤーの選択肢によって物語の展開が変化し、道中でさまざまな「ガルストカード」を収集できるシステムを搭載。全54枚のカードを通じて、歴史的な背景や史実の解説を楽しみながらコンプリートを目指すことができる。
3. 史実に基づき創作した重厚なヒューマンドラマ
作品は、チャールズの妻であるローラ・ガルストが著した『A West-Pointer in the Land of the Mikado』（1913年）をはじめとする歴史資料に基づき制作された。
アメリカ陸軍士官学校（ウェストポイント）のエリート軍人から宣教師への転身、誰も行かなかった秋田での苦難の宣教、そして東京での「単税太郎」としての活動など、45年の魂を捧げた一人の男の生涯と、聖学院の建学の精神「神を仰ぎ 人に仕う」がどう結びついているかをドラマチックに描き出す。
■コンテンツ概要
・タイトル： デジタルノベル『My Life is My Message ―チャールズ・E・ガルスト物語―』
・公開日： 2026年6月1日（月）
・利用料金： 完全無料
・対応端末： スマートフォン、PC、タブレット（各種Webブラウザにて動作）
・企画： 聖学院キリスト教センター（聖学院大学）
・制作・監修： 松田慶光
・アクセスURL： https://scc.seigakuin-univ.ac.jp/wp-content/uploads/2026/my-life-is-my-message/index.html
【章構成】
・序章：一粒の麦
・第一章：ウェストポインターの転身
・第二章：秋田の荒野へ
・第三章：一杯の牛乳
・第四章：単税太郎
・第五章：MY LIFE IS MY MESSAGE
・エピローグ：聖学の院
【物語のあらすじ】
アメリカから海を渡り、日本の地に立った宣教師チャールズ・E・ガルスト。異郷の困難のなかでなお、人びとと向き合い、学びと信仰の種をまき続けたその生涯を、歴史ビジュアル・ノベルとしてたどる。
ウェストポイントでの青年時代、秋田での挑戦、そして「My Life is My Message」に込められた最期の証言へ。聖学院を創った一人の男の歩みの物語。
■学校法人聖学院 キリスト教センターについて
聖学院の建学の精神「神を仰ぎ 人に仕う」に基づき、大学をはじめとする各校のキリスト教教育や礼拝活動、学生支援等を推進する機関。
・公式サイト：https://scc.seigakuin-univ.ac.jp/
▼本件に関する問い合わせ先
聖学院 キリスト教センター
松田
住所：埼玉県上尾市戸崎1-1
TEL：048-725-5495
FAX：048-781-0891
メール：christian@seigakuin-univ.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
■開発の背景：外部任せにしない「熱意」と、生成AIによる「教育DX」
多くの大学において、創立者の思想や歴史、いわゆる「建学の精神」を現代の若者にいかに伝えるかは共通の課題となっている。
聖学院キリスト教センターではその方法として、従来のテキストや講話による一方的な伝達ではなく、学生自身が物語の主人公の人生に感情移入し、能動的に歴史を学べる「ビジュアルノベルゲーム」というフォーマットを採用した。
ゲーム開発にあたっては、外部業者に全面的に頼ることはせず、自校の歴史を最も深く理解する教職員自らがプロジェクトを主導。高度なプロンプトエンジニアリング（生成AIの活用）によって複雑なシステム構築を内製化し、大学における「教育DX」の新たな可能性を示すコンテンツとして完成させた。
■『My Life is My Message ―チャールズ・E・ガルスト物語―』の特徴
1. インストール不要、スマホ・PCですぐにプレイ可能
専用アプリのダウンロードは不要。QRコードやWebサイトのリンクから、使用しているブラウザ（Chrome, Safari, Edge等）ですぐに物語を始めることが可能。
2. 物語の分岐で集める「ガルストカード」によるゲーミフィケーション
プレイヤーの選択肢によって物語の展開が変化し、道中でさまざまな「ガルストカード」を収集できるシステムを搭載。全54枚のカードを通じて、歴史的な背景や史実の解説を楽しみながらコンプリートを目指すことができる。
3. 史実に基づき創作した重厚なヒューマンドラマ
作品は、チャールズの妻であるローラ・ガルストが著した『A West-Pointer in the Land of the Mikado』（1913年）をはじめとする歴史資料に基づき制作された。
アメリカ陸軍士官学校（ウェストポイント）のエリート軍人から宣教師への転身、誰も行かなかった秋田での苦難の宣教、そして東京での「単税太郎」としての活動など、45年の魂を捧げた一人の男の生涯と、聖学院の建学の精神「神を仰ぎ 人に仕う」がどう結びついているかをドラマチックに描き出す。
■コンテンツ概要
・タイトル： デジタルノベル『My Life is My Message ―チャールズ・E・ガルスト物語―』
・公開日： 2026年6月1日（月）
・利用料金： 完全無料
・対応端末： スマートフォン、PC、タブレット（各種Webブラウザにて動作）
・企画： 聖学院キリスト教センター（聖学院大学）
・制作・監修： 松田慶光
・アクセスURL： https://scc.seigakuin-univ.ac.jp/wp-content/uploads/2026/my-life-is-my-message/index.html
【章構成】
・序章：一粒の麦
・第一章：ウェストポインターの転身
・第二章：秋田の荒野へ
・第三章：一杯の牛乳
・第四章：単税太郎
・第五章：MY LIFE IS MY MESSAGE
・エピローグ：聖学の院
【物語のあらすじ】
アメリカから海を渡り、日本の地に立った宣教師チャールズ・E・ガルスト。異郷の困難のなかでなお、人びとと向き合い、学びと信仰の種をまき続けたその生涯を、歴史ビジュアル・ノベルとしてたどる。
ウェストポイントでの青年時代、秋田での挑戦、そして「My Life is My Message」に込められた最期の証言へ。聖学院を創った一人の男の歩みの物語。
■学校法人聖学院 キリスト教センターについて
聖学院の建学の精神「神を仰ぎ 人に仕う」に基づき、大学をはじめとする各校のキリスト教教育や礼拝活動、学生支援等を推進する機関。
・公式サイト：https://scc.seigakuin-univ.ac.jp/
▼本件に関する問い合わせ先
聖学院 キリスト教センター
松田
住所：埼玉県上尾市戸崎1-1
TEL：048-725-5495
FAX：048-781-0891
メール：christian@seigakuin-univ.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/