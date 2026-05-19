HRBrain、「財界 AI BEST 100」に選出。HR領域におけるAI活用サービスの創出が評価

株式会社HRBrain

株式会社HRBrain（本社：東京都港区／代表取締役CEO：堀 浩輝、以下「当社」）は、「財界 AI BEST 100『新しい時代を創るAI人材を活用する100社』」において、AIを活用した先進的な取り組みを行う企業として、厳正な審査のもとBEST 100に選出されました。

「財界 AI BEST 100」は総合ビジネス誌『財界』を発行する株式会社財界研究所（本社：東京都港区／代表取締役社長：村田 博文）とAIセールス・マーケティング企業の株式会社AI Sword（本社：東京都千代田区／代表取締役：大池 知博）が運営する、優れたAI人材を活用して事業を伸ばす経営者・企業のための会員制サービスです。

「財界 AI BEST 100」の審査は「AI人材が行う革新的な取り組み／サービスがあるか」「他社にはない、事業や組織の独自性があるか」「経営者がビジョンを持ち経営推進しているか」の3つの観点で実施されます。

当社はこれまで、AIによる目標設定レビュー機能のアップデートや、蓄積された人材データと社内資料をAIが横断的に分析・検索し、チャット形式で戦略的意思決定を支援する新サービス「社内版生成AI Brain」の提供に注力してまいりました。

今回、HR領域においてAIを用いた機能アップデートや新サービスの創出を、多角的かつスピード感を持って取り組んでいる点を評価いただき、BEST 100への選出にいたりました。

当社は今後も、AI技術の活用を通じて、企業の組織成長と人的資本経営の実現をテクノロジーの力で支援してまいります。

財界 AI BEST 100について

総合的な成長が期待される「AIを活用する企業経営者」や「AI人材」100社100名を厳選した法人向け会員制サービスです。厳正な審査を通過した経営者及びAI人材には、単なるサイト掲載だけでなく、成長を促進する多様なサポートを提供します。 審査では「ビジョン」「売上高」「サービス」などを評価し、条件を満たした経営者及びAI人材には審査委員による面談を実施。これにより掲載が決定されます（初年度のみ。2年目以降は社内審査で会員資格継続可能）。 選出人材の所属企業向けにセミナーやパーティーなどのイベントも開催し、サイト掲載を通じてブランド価値向上や営業・採用活動の支援を目指しています。

総合ビジネス誌『財界』について

『財界』は、1953年に故・三鬼陽之助が創刊し、「企業経営は人なり」という視点で、それまでにない新たな形の経営分析・評論を確立しました。以来、トップクラスのビジネス誌として社会的に高い評価を受け、今日に至っております。

AIやIoTの時代を迎え、「イノベーション」や「デジタル社会」といったことが世間で大いに喧伝されていますが、しかし「デジタル社会の主役は人」ということに変わりはありません。たとえば、IR（投資家向け情報開示）の重要性が叫ばれるなかでも、「トップの発言」を重視する傾向はますます高まるばかりですし、統合・提携、会社分割、事業構造改革等の高度な経営判断も、ひとえに経営者のかじ取りいかんによるといえるでしょう。

こうした時代環境のもと、われわれ『財界』誌の役割はますます大きくなるものと考えております。

HRBrainについて

HRBrainは、人事領域におけるあらゆる業務課題の解決と、人的資本の最大化を支援するクラウドサービスです。タレントマネジメント、評価管理、労務管理、ラーニング、サーベイなどの機能を通じて、人材データの一元管理・活用を実現し、戦略人事の推進と経営の意思決定を支援します。今後も、人事・経営の未来を支える基盤として、サービスの進化と拡充を続けてまいります。

財界研究所 会社概要

社名：株式会社財界研究所

所在地：東京都港区赤坂3-2-12 赤坂ノアビル7階

代表取締役社長：村田 博文

設立：1953年8月

URL：https://www.zaikai.jp/

AI Sword 会社概要

社名：株式会社AI Sword

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿 16階

代表取締役 CHRO：大池 知博

設立：2024年12月

URL：https://ai-sword.jp/

HRBrain 会社概要

社名：株式会社HRBrain

所在地：東京都港区三田3-5-19 住友不動産東京三田ガーデンタワー5階

代表取締役CEO：堀 浩輝

設立：2016年3月1日

コーポレートサイト：https://www.hrbrain.co.jp/

サービスサイト ：https://www.hrbrain.jp/

HR大学 ：https://www.hrbrain.jp/media