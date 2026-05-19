“なんとなくスマホ”にブレーキ。LA発、誘惑アプリだけを制限するデジタルデトックスカード「Bloom」、machi-yaで先行販売開始

ProgressiveMind

ProgressiveMindは、2026年5月19日10時より、デジタルデトックスカード「Bloom」をmachi-ya by CAMPFIREにて先行販売開始します。Bloomは、カードをスマートフォンにかざすだけで、SNSや動画アプリなど“つい開いてしまうアプリ”との距離を切り替えられるプロダクトです。



スマホそのものを使えなくするのではなく、必要な機能はそのままに、誘惑アプリだけを制限できる点が特長です。



従来のアプリブロッカーが設定中心だったのに対し、Bloomは“カードをかざす”という物理的な行動を取り入れることで、意志力だけに頼らない新しいアプローチを提案します。

1. 「スマホを手放す」のではなく、「誘惑だけを止める」

スマートフォンは、仕事、連絡、調べもの、決済など、生活に欠かせない存在です。

一方で、SNSや動画アプリを“少しだけ見るつもり”が、気づけば長時間経っていたという経験を持つ人も少なくありません。

Bloomは、専用カードとアプリ連携によって、スマホはそのままに、つい開いてしまうアプリとの距離だけを切り替えられるプロダクトです。

2. Bloomとは

Bloomは、専用カードをスマートフォンにかざすだけで、あらかじめ設定したSNSや動画アプリなどの“誘惑アプリ”をロックできるデジタルデトックスカードです。

対象アプリはカードでオン / オフを切り替えられ、たとえば次のようなシーンで使えます。

3. スクリーンタイムとの違い

- 寝る前だけ止めたい- 仕事や勉強中だけ集中したい- 家族との時間はスマホに流されたくない

スマホの利用時間を管理する方法として、スクリーンタイムなどの機能は広く知られています。

一方で、「設定しても解除・延長してしまう」「気づけば元に戻ってしまう」と感じる人もいます。

Bloomは、設定で制限するだけではなく、カードをかざすという行動を挟むことで、アプリとの距離を物理的に切り替えるアプローチを取っています。

意志力だけに頼るのではなく、行動そのものを切り替える仕組みとして使える点が、Bloomの特長です。

4. Bloomの3つの特長

（1）カードをかざすだけのシンプル操作

複雑な操作は不要。

日常の中で自然に使えるシンプルな体験を目指しました。

（2）スマホはそのまま使える

連絡、決済、検索など、必要な機能はそのまま。

制御したいのは、あくまで“誘惑アプリ”だけです。

（3）iOS / Android対応、サブスク不要

iOS / Androidの両方に対応しており、幅広いユーザーが利用できます。

また、アプリの月額課金は不要で、カードの購入のみで始められます。

5. こんな方におすすめ

6. machi-yaで先行販売開始

- YouTubeやTikTokを、つい開いてしまう方- 寝る前のスマホ習慣を見直したい方- 仕事や勉強中の“つい脱線”を減らしたい方- スクリーンタイムだけでは続かなかった方- 家族との時間をもっと大切にしたい方- スマホを完全に手放すのではなく、使い方だけ整えたい方

Bloomは、クラウドファンディングサイト、machi-ya by CAMPFIREにて先行販売を開始します。

詳細なリターン内容や価格、発送時期については、プロジェクトページをご確認ください。

プロジェクトページ：

https://camp-fire.jp/projects/940707/view

販売期間：

2026年5月19日（火）10:00開始 ～ 2026年6月30日（火）23:59終了予定

販売価格：

一般販売予定価格 8,980円（税込）

【超早割 30%OFF】6,280円（税込）/ 先着50名

【特割 25%OFF】6,730円（税込）/ 先着100名

【早割 20%OFF】7,180円（税込）/ 先着200名

【machi-ya割 15%OFF】7,630円（税込）/ 先着300名

【2枚セット・ペア超早割 31%OFF】12,390円（税込）/ 先着100名

【2枚セット・ペア早割 25%OFF】13,470円（税込）/ 先着300名

【3枚セット・ファミリー割 33%OFF】18,050円（税込）/ 先着30名

※表示価格はすべて税込・送料込。

7. 商品概要

商品名：Bloomカード

対応デバイス：スマートフォン

対応OS：iOS / Android

素材：ステンレス

形状：カード型

接続方式：NFC（近距離無線通信）

月額料金：不要（サブスクリプションなし）

主な機能：スケジュール設定、アプリ・Webサイトロック、ランキング、分析レポート、キッズモード

メーカー紹介

スマホはそのまま。誘惑アプリだけ止めるカード。

Bloomは、UCLAの学生であるDanny Chmaytelli氏とGiancarlo Novelli氏によって立ち上げられた、ロサンゼルス発のブランドです。スマートフォンに時間を奪われる日常への問題意識から生まれ、

スクリーンタイムや既存の生産性アプリでは解決しにくかった課題に対して、“カードをかざす”という物理的なアプローチで向き合っています。現在はABC『Shark Tank』にも登場し、多くのユーザーのスマホ習慣の見直しをサポートしています。

※日本初上陸の根拠（自社調べ 2026年5月時点）

- 弊社ProgressiveMindは、2026年2月にBloom Inc.と日本国内における独占販売契約を締結しています。